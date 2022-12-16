У Дніпрі через знеструмлення не працює наземний електротранспорт, а станції метро функціонують як укриття

У Дніпрі через знеструмлення, спричинене ракетною атакою з боку РФ, не працює метро наземний електротранспорт. Станції метро функціонують як укриття.

Про це повідомляється в Телеграм-чаті департаменту транспорту Дніпровської міської ради, інформує Цензор.НЕТ

"Станом на 10:00 відсутнє живлення на підстанціях електротранспорту та метрополітену. Зупинено роботу метрополітену та всіх технічних рейсів електротранспорту", - йдеться у повідомленні.

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