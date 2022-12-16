У Дніпрі через знеструмлення не працює наземний електротранспорт, а станції метро функціонують як укриття
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У Дніпрі через знеструмлення, спричинене ракетною атакою з боку РФ, не працює метро наземний електротранспорт. Станції метро функціонують як укриття.
Про це повідомляється в Телеграм-чаті департаменту транспорту Дніпровської міської ради, інформує Цензор.НЕТ
"Станом на 10:00 відсутнє живлення на підстанціях електротранспорту та метрополітену. Зупинено роботу метрополітену та всіх технічних рейсів електротранспорту", - йдеться у повідомленні.
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Валентина Саюн c856325a
показати весь коментар16.12.2022 11:01 Відповісти Мені подобається 1
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