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На визволені та прифронтові території міжнародними організаціями направлено 400 перших генераторів, - Мінреінтеграції

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

генератор

Україна потребує безпрецедентної кількості генераторів та обігрівачів. Йдеться про кілька тисяч буржуйок і генераторів різної потужності. Особливо важливо забезпечити опалювальними приладами мешканців прифронтових територій і щойно деокупованих населених пунктів.

Про це в телеграмі повідомляє Мінреінтеграції, передає Цензор.НЕТ.

На нарадах Коордштабу з відновлення ДОТ під головуванням Віцепрем’єрки Ірини Верещук з представниками міжнародних організацій - Товариства Червоного Хреста України, UNICEF, IOM, OCHA, UNHCR посадовиця закликала долучитися до надання допомоги українцям.

Наразі здійснюються перші поставки генераторів до тих регіонів, ситуація в яких потребує негайного реагування. Вже передано близько 400 генераторів до лікарень, місць компактного проживання внутрішніх переселенців і пунктів обігріву. Ще тисячі пристроїв закуповуються й найближчим часом будуть відправлені в Україну.

Насамперед генератори доставляються до критично важливих об’єктів і пунктів обігріву, де люди можуть зігрітися у випадку відключення будинків від систем опалення чи електропостачання.

Також дивіться: Єврокомісія мобілізувала аварійні резерви, щоб надіслати Україні 40 генераторів. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
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На фото- генератори від 2 до 5 квт. Аж 400штук. Йдучи до церкви, огрядні і посполиті миряни завжди кладуть в кишеню якусь мєлочовку. Колись це було 5копійок, зараз це 50 чи навіть гривня. Щоб було що кинути клікушам ,що ********* навколо. Звісно всі ті клікуші, на відміну від нас, просто роблять свій бізнес - але на цьому відмінності і закінчуються
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16.12.2022 11:28 Відповісти
 
 