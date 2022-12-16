УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4341 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України
1 007 0
Держприкордонслужба (4337) обстріл (21042) Сумська область (2200)

Росіяни знову обстріляли прикордоння Сумської області, зафіксовано 50 "прильотів", - Держприкордонслужба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сумська

Учора, 15 грудня, російські окупаційні війська вчергове обстрілював прикордоння Сумської області із мінометів.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, інформує Цензор.НЕТ.

"У другій половині дня рашисти двічі накривали територію Краснопільської громади з мінометів калібру 82-мм, загалом пролунало понад чотири десятки вибухів. Вогонь вівся з російського населеного пункту Вязове.

Також під мінометним вогнем опинилася й територія Миропільської громади, ворог з російського населеного пункту Горналь випустив з десяток мін калібру 120-мм", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в обох випадках обійшлося без жертв та руйнувань.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Через російську масовану ракетну атаку у Сумській області відсутнє електропостачання, у Кіровоградській та Черкаській застосовані спеціальні графіки аварійних відключень

Автор: Марина Макєєва
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 