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Перший американський вантаж аварійно-ремонтного обладнання вже в Україні, - посол США Брінк

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

ремонт

Перший вантаж аварійно-ремонтного обладнання вже надійшов в Україну.

Про це у Twitter повідомила посол США Бріджит Брінк, інформує Цензор.НЕТ.

"Вдячна за роботу протиповітряної оборони України на тлі посилення нападів Росії на цивільну інфраструктуру в Києві та по всій країні сьогодні вранці. Перший американський вантаж аварійно-ремонтного обладнання вже надійшов - Україна переможе", - зазначила вона.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Дуже добре 🙁
Щира подяка США за допомогу , в такі скрутні часи для Украіни 👍🏼👍🏼👍🏼‼️‼️
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16.12.2022 11:41 Відповісти
ось це наші браття- а кацапи вороги на віки!
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16.12.2022 11:44 Відповісти
дякуємо!
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16.12.2022 11:44 Відповісти
 
 