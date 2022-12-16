Пентагон прискорює укладання контрактів для поповнення арсеналів США та України, - Bloomberg

Міноборони США шукає способи прискорити процедуру укладання контрактів на постачання озброєнь для власного та українського арсеналу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це пише Bloomberg.

За даними видання, співробітники Пентагону, відповідальні за закупівлі, застосовують широкий спектр заходів, які спрощують стандартні процедурні формальності для заповнення арсеналу США та поповнення запасів українських сил.

За словами аналітика фінансової компанії Jefferies Financial Group Шейли Кахаоглу, постачальники оборонної продукції вітали б, якби Пентагон "діяв швидше під час укладання контрактів".

Один із ключових методів – укладання "Договору, не всі положення якого визначені" (UCA). Це означає укладання контракту ще до того, як усі його умови, а також грошові питання затверджені. Деякі з цих інструментів використовувалися урядом США під час операції Warp Speed, щоб стимулювати розробку вакцин проти COVID-19 та оперативно закупити та розіслати 1 мільярд тестів на коронавірус американцям у 2020-2021 роках.

Водно час тепер Пентагон покладається на такі методи відновлення запасів переносних протитанкових ракетних комплексів Javelin і переносних зенітно-ракетних комплексів Stinger. За словами анонімних високопоставлених представників Пентагону, UCA використовували під час переговорів з компанією Raytheon Technologies Corporation для постачання Україні перших двох зенітних ракетних комплексів NASAMS.

Також Пентагон використав UCA для контракту з Lockheed Martin Corporation на суму 476 млн дол. щодо постачання реактивних снарядів GMLR, що наводяться по GPS, для установок HIMARS.

Зазначається, що перед реалізацією контрактів Пентагон має отримати спеціальний дозвіл від Конгресу США у формі грошового траншу, схваленого на закупівлю.

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