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Під Маріуполем ворожий БТР в’їхав у стовп, троє росіян загинули, - Андрющенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

окупанти

У захопленому російськими військовими селищі Урзуф під Маріуполем ворожий БТР в’їхав у стовп, у результаті чого троє загарбників загинули, ще п’ять травмувалися.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник міського голови Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора по дорозі з полігону підготовки мобілізованих в районі с. Бабах-Тарама БТР окупантів на в’їзді в селище Урзуф встромився в стовп, а потім в бетонну зупинку транспорту. Після першого удару в стовп десяток окупантів на броні злетіло під колеса, та продовжуючи рух, бронемашина їх переїхала. Троє загинуло на місці, ще мінімум п’ять потрапили в шпиталь", - написав Андрющенко.

Він зазначив, що причина того, що трапилося, банальна - п’яний водій.

"Молодці. Алкогольні диверсанти Маріупольського району працюють", - додав радник мера.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+12
Перетворилися у хороших росіян
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16.12.2022 12:04
+6
от і *****!
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16.12.2022 12:06
+5
Стовпу опупаційною владою висловлено підозру за відверто русофобську позицію.
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16.12.2022 12:15
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Перетворилися у хороших росіян
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16.12.2022 12:04 Відповісти
от і *****!
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16.12.2022 12:06 Відповісти
Удачноі ім охоти .
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16.12.2022 12:06 Відповісти
хай більше перед стовпами в БТР залазить
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16.12.2022 12:07 Відповісти
Бабах-Тарама?

Unbelievable..... 😂

Там точно міну під самоход призначеного "мера" треба підкласти.
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16.12.2022 12:09 Відповісти
Російський алкоголізм !
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16.12.2022 12:12 Відповісти
Стовпу опупаційною владою висловлено підозру за відверто русофобську позицію.
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16.12.2022 12:15 Відповісти
Самознищення москалів це дуже добре ))
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16.12.2022 12:53 Відповісти
А як стовп?
Не постраждав?
Ну то й гаразд...
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16.12.2022 15:20 Відповісти
Зачьотно!
3 по150 та бублик для мехвода!
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16.12.2022 16:13 Відповісти
Дай порулить в пьяном виде - святое дело.
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16.12.2022 18:23 Відповісти
 
 