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Росія може використати мобілізованих для нових наступальних дій на Україну, - ГУР МО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

росія,мобілізація

Через проведену в РФ повноцінну мобілізацію Україна має бути готова до будь-яких дій з боку країни-агресора.

Про це повідомив представник ГУР МО Андрій Юсов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Проведена в РФ не часткова, а повноцінна мобілізація дає додаткові людські ресурси, які використовуватимуть як гарматне м’ясо", - пояснив він.

Тому подальші наступальні дії з використанням нового резерву мобілізованих можливі.

"Ми маємо справу з чисельною армією держави-агресора і терориста. Тому маємо бути готові", - сказав Юсов.

Ударами по енергетичній і критичній цивільній інфраструктурі ворог намагається компенсувати успіхи ЗСУ та провали свого повномасштабного наступу. Крім того, ці терористичні акти могли б, на його думку, схилити Україну до якихось перемовин на умовах окупантів.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+4
Ну просто таки змістовний заголовок публікації. А для чого ж ще їх призивали? Невже повітрям подихати у зимових таборах?
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16.12.2022 12:15
+4
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16.12.2022 12:18
+2
регулярні війська перебиті весна-літо. Нам потрібно більше дальньобійної зброї для знищення їхнього тилу.
Без паніки !!!!! ЗСУ - СИЛА. Але треба трохи часу.
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16.12.2022 13:04
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Ну просто таки змістовний заголовок публікації. А для чого ж ще їх призивали? Невже повітрям подихати у зимових таборах?
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16.12.2022 12:15 Відповісти
Я так зрозумів, їх мають використати у якості гаті чи чогось схожого. Тіко от хто ж саме наступати має? Професіоналів же ж давно поклали.
Ги...
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16.12.2022 12:31 Відповісти
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16.12.2022 12:18 Відповісти
Зеки та чмобіки для виснаження нашої армії. Сьогодні читав кацапські блоги і там одне руське гівно задавалось питанням де армія. Бо в них новини про те як воюють зеки/чмобіки та вагнер.
А армія як сказав наш генерал відновлює свої сили за Уралом.
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16.12.2022 12:23 Відповісти
Для відновлення цієї армії потрібно декілька років.
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16.12.2022 12:27 Відповісти
Та як сказати. Якщо про елітні війська,то так.
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16.12.2022 12:29 Відповісти
Не елітні, а просто професійні за 3 місяці не виліпиш. А ще відновити резерв пілотів ударної авіації, виробити нову логістику, забезпечити технікою а не хламом 60-тих. Нова хвиля наступу може і буде, буде версію на мінімалках першої.
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16.12.2022 13:25 Відповісти
регулярні війська перебиті весна-літо. Нам потрібно більше дальньобійної зброї для знищення їхнього тилу.
Без паніки !!!!! ЗСУ - СИЛА. Але треба трохи часу.
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16.12.2022 13:04 Відповісти
Зрадобот, ты откуда.
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16.12.2022 13:27 Відповісти
 
 