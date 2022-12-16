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Відповіддю на кожну атаку РФ проти України має бути поставка важкої техніки, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кулеба

Глава МЗС Дмитро Кулеба закликав партнерів поставити Україні важке озброєння у відповідь на російські обстріли.

Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"На кожну російську ракету чи безпілотник, націлені на Україну та українців, має бути поставлена гаубиця в Україну, танк - Україні, бронемашина - Україні. Це фактично припинило б російський терор проти України та відновило б мир і безпеку в Європі та за її межами", - наголосив міністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кулеба про погрози РФ через постачання зброї Україні: "Ми маємо повне право необмежено отримувати все, щоб перемогти Росію"

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+9
Відповіддю має бути аналогічний удар по параші, а не черговий відом
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16.12.2022 12:32
+7
Давайте їм щось віддамо, може відчіпляться? Пропоную Єрмака та Коломойського спочатку, якщо будуть вимахуватися то і Зеленського.
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16.12.2022 12:35
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16.12.2022 12:31 Відповісти
Відповіддю має бути аналогічний удар по параші, а не черговий відом
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16.12.2022 12:32 Відповісти
Озброєння в потрібному еквіваленті не так уже і погано.
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16.12.2022 12:34 Відповісти
Давайте їм щось віддамо, може відчіпляться? Пропоную Єрмака та Коломойського спочатку, якщо будуть вимахуватися то і Зеленського.
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16.12.2022 12:35 Відповісти
Вряд чи. Вони нам їх ледве втулили.
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16.12.2022 12:50 Відповісти
А як щодо тебе уйобка разом із московськими попами поміняти на наших? Чи ти, пацюче, ще в параші? Коломойський, дурню, в Ізраїлі, а Єрмак разом із Макфолом добре жучать твоїх кацапо-бурятських кумпанів у комісії по санкціях.
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16.12.2022 12:52 Відповісти
асвальтом їх закидайте..
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16.12.2022 12:40 Відповісти
Правильно«асФальт»,а не асВальт.А тепер порийтеся в інеті,скільки раз люди блокували дороги,в тому числі і державного значення?А то як попугаї,дістали своїм асфальтом.
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16.12.2022 16:51 Відповісти
повчіть тещу борщ варити
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16.12.2022 22:01 Відповісти
Одна диверсія на газовій трубі з Ямала при -30 і центральній Росії пі#дець.
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16.12.2022 12:53 Відповісти
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16.12.2022 13:19 Відповісти
Ні, пане Василю, у нас була прекрасна можливість виробляти ракети "Грім 2", які кращі за "Іскандери". У нас була можливість виробляти ракети " Нептун", які могли знищити весь дирявий терористичний флот Парашії, були гроші 170 мільярдів, які залишили "бариги", був час розробити ще купу нових ракет, але нарід вибрав те, що вибрав. А сьогодні маємо просити безпілотники, важку зброю у США і Європи, які нас потійно попереджали, але ми перлися на шашлики, як будьто ніколи їх не їли.
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16.12.2022 13:00 Відповісти
Розробки нікуди не зникли, якщо дЄрмаки їх в рашку не переправили. Було б бажання у Боневтіка, за пів року могли б хоч щось почати клепати. Космічні кораблі можемо будувати, а тут включили тормоз.
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16.12.2022 13:10 Відповісти
Десь ви праві
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16.12.2022 13:22 Відповісти
Вам ще не надоїло КЛИКУШЕСТВОВАТЬ ? захищатись потрібно сегодня, а не сльози крокодилячі лити по втраченим можливостям
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16.12.2022 13:21 Відповісти
Звичайно потрібно захищатися сьогодні, але відсторонити тих, хто послабив оборону країни, хто залишив мирних громадян під ракетами терористів. Ніхто не "крикушествує", а висловлює своє обурення і звичайно захищаємо нашу Україну. Бо історія говорить, що ворог нас прийшов просто знищити і наші прадіди які йому колись повірили, були знищені в муках, були знищені "червоними" терорами і голодоморами, а при петрі Кривавому, якого кацапи називають "першим" і повією німкені, яку кацапи назвали катею, були знищені козаки, їх Січі, устрій.
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16.12.2022 13:40 Відповісти
Доречі, а що там Бен Воллес? Остання заява була, що при повторенні ударів по енергетиці можуть надати щось дальнобійне. Можливо хоч британці втримають слово.
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16.12.2022 12:53 Відповісти
Треба негайно, вде, зараз запускати виробництво далекобійних ракет на кільканадцяти локація. Технології є, гроші можна знайти. Головне БАЖАННЯ Перемогти
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16.12.2022 13:28 Відповісти
Треба симетрично лупашити по їх інфраструктурі, а не рахувати прильоти. Але ж для цього треба мати чим. Не асфальтом.
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16.12.2022 13:41 Відповісти
Уничтожить на России военные заводы (притом любой, на ракету нужно 15 заводов одновременно работающих, притом 10 из них эксклюзивные в единственном числе) военная техника не в состоянии, тем более НАТО или США. Это могут сделать только наши диверсанты, работая на месте, а также завербованные хорошие русские, завербованные само собой разумеется за хорошую оплату, никакой идеологии не нужно. Притом завод еще можно уничтожить целым рядом способов, он тотально зависим от электричества и отопления, где работают мужички за копейки и там вечная нехватка персонала - устраивайся на работу, затыкай все предохранительные устройства и взрывай котлы перегревом и все, тоже самое и электрику сжечь проще простого, выйдя в ночную смену с напарником спокойно все там раскидав на максимальный ущерб. Единственное, что может помещать нашей победе, - это жадность СБУшников и других спецслужб, которым если выделить 10 млн долларов прямых денег на подкуп хороших русских, то они найдут бомжей за откаты, попилят деньги между собой, будут (что хуже всего) фальсифицировать отчеты и имитировать, что вот-вот и сделаем.
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16.12.2022 13:49 Відповісти
Да всі ми дивилися про блокаду Ленінграда фільми зняті їми же), і хто мав тоді подумати що таке вони влаштують і на Україні. Націзм +, Рашизм = несе смерть вільним людям ). І хай там в Європі знають , що кордони їх не спасуть , стара Європа 20 років хороводи водила з Путіним . Коли все закінчиться і паде путінський режим , ви не уявлєте скільки гів..а вспливе догори). Но це буде потім , а зараз треба бити ворога і тримати стрій).
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16.12.2022 14:02 Відповісти
 
 