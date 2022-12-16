УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4367 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України
10 503 36
війна (56389) Добкін (347) Юрчишин (122)

У Міноборони не знають, де здійснює свої подвиги Добкін, - нардеп від "Голосу" Юрчишин. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

добкін

У МО України, МВС та СБУ не знають де проходить військову службу народний депутат Верховної Ради VIII та IV скликань та ексмер Харкова МП Михайло Добкін.

Про це повідомив народний депутат Верховної Ради Ярослав Юрчишин із посиланням на відповідні запити, інформує Цензор.НЕТ.

"У жовтні в інфопросторі почали з’являтися світлини, де проросійський політик Михайло Добкін буцімто воює на стороні України. 
Вирішив це перевірити. У Міноборони та інших структурах про цього бравого героя нічого не чули. Про це я дізнався з відповідей на мої депутатські звернення", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Один з колишніх лідерів Партії регіонів Добкін виїхав підтримати ЗСУ на фронт та знявся на українському танку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Міноборони не знають, де здійснює свої подвиги Добкін, - нардеп від Голосу Юрчишин 01
У Міноборони не знають, де здійснює свої подвиги Добкін, - нардеп від Голосу Юрчишин 02
У Міноборони не знають, де здійснює свої подвиги Добкін, - нардеп від Голосу Юрчишин 03

Автор: Марина Макєєва
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+22
Как где? Батальон "Монако" В одном взводе с братанами Суркисами
показати весь коментар
16.12.2022 14:04
+16
Може треба спитать у міністерства оборони рф?
показати весь коментар
16.12.2022 14:04
+14
показати весь коментар
16.12.2022 14:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну так наити нахер .
показати весь коментар
16.12.2022 13:57 Відповісти
Та вже краще, щоб нколи й не знайшовся...
показати весь коментар
16.12.2022 14:00 Відповісти
показати весь коментар
16.12.2022 13:58 Відповісти
Якби він там реально був, то вже б давно у соцмережах були фотки у людей з підрозділу на кшталт "дивіться, хто з нами тут"
показати весь коментар
16.12.2022 13:59 Відповісти
Наркоманам не місце в ЗСУ!!!
показати весь коментар
16.12.2022 14:01 Відповісти
З брателом на пару передьоргiвають "затвори"...
показати весь коментар
16.12.2022 15:38 Відповісти
Добкин совершил много героических подвигов,правда как всегда немножко по-дебильному.
показати весь коментар
16.12.2022 14:02 Відповісти
Как где? Батальон "Монако" В одном взводе с братанами Суркисами
показати весь коментар
16.12.2022 14:04 Відповісти
Може треба спитать у міністерства оборони рф?
показати весь коментар
16.12.2022 14:04 Відповісти
Спочаткутам було мiнестерство нападу..))
показати весь коментар
16.12.2022 15:40 Відповісти
показати весь коментар
16.12.2022 14:05 Відповісти
показати весь коментар
16.12.2022 14:07 Відповісти
Певно, це наскільки засекречені спецвійська, що навіть МО про них не знає)))
показати весь коментар
16.12.2022 14:13 Відповісти
в глубоком подполье метра 3...
показати весь коментар
16.12.2022 14:19 Відповісти
Нардеп в серйоз думав що Допкін пішов на фронт?
показати весь коментар
16.12.2022 14:21 Відповісти
Після війни Добкін розказуватиме як Шаріков-та я на колчаківських фронтах...
показати весь коментар
16.12.2022 14:27 Відповісти
Екіпіровка норм, дорога і захист також.
показати весь коментар
16.12.2022 14:31 Відповісти
Скільки воно горя наробило українцям разом з тою дохлою крисою кернесом , особливо у 2014 році.Цей хамеліон і зараз маскується і вважає , що про нього всі забули.
показати весь коментар
16.12.2022 14:44 Відповісти
секретный батальон ляшко лесный попки
показати весь коментар
16.12.2022 14:44 Відповісти
Красива легенда,це та,що тебе папка зачав...Розпроси мамку вiдверто...
показати весь коментар
16.12.2022 15:46 Відповісти
Було б набагато краще,якби допа просто здох. Ну тіпа відправився на зустріч зі звоїм дружбаном гепою...
показати весь коментар
16.12.2022 15:04 Відповісти
Якщо він втік за кордон то це вже якась кримінальна стаття. Вже сьогодні потрібно складати списки таких втікачів від мобілізації. Це необхідно для того щоб такі "хитруни" після війни не могли займати будь які державні посади. Крім того кожен з них дав хабар за виїзд. Кому? Зясувати і цих корупціонерів в тюрму з конфіскацією.
показати весь коментар
16.12.2022 15:08 Відповісти
У своєму бункері серед декорацій
показати весь коментар
16.12.2022 16:07 Відповісти
Хорунжий барабашовської сотні!
показати весь коментар
16.12.2022 16:15 Відповісти
Цей кацапомордий п*дар 100% на окупованій території ДНР перевзувся у форму ЗСУ та на перекрашеному танку з своїми рядженими підоросами-колаборантами "топазіками" знімав кіно для кремлядських пропогандонів...!!!

Якщоб він би воював в УКРАЇНІ і ЗА УКРАЇНУ, йомуб вже давноб прострелили макітру і четвертували.... і він це дуже добре знає за ЩО...!!!
Колаборантна підоруzzка МЕРЗОТА...!!!
показати весь коментар
16.12.2022 17:35 Відповісти
Після Перемоги всі ці "добкіни" "шуфричі" "юГіки" випливуть з ксівами учасників бойових дій! У кого коротка пам'ять згадайте АТО і прокурора-мільйонера кулика який зараз ловить диверсантів у Нмеччині!!!
показати весь коментар
16.12.2022 17:44 Відповісти
Той самий Югік (колишній генеральний прокурор) зараз на фронті, в перші дні війни був в тер обороні Києва.
показати весь коментар
16.12.2022 17:54 Відповісти
Я у мене знайомий полковник в СБУ м. Київа. Ось, що він мені сказав у серпні:"Якби українська журналістика більше мовчала, то й на фронті було б легше і нам тут у Київі ловити всякі ДРГ було б легше також. Ти не уявляєш, скільки додаткових проблем створює медіа?" Ту великого дИпутата Юрчишина цікавить де є Добкін і всі 3 структури повинні були відлучитись від більш конкретних справ, щоби перевірити свої файли та відповісти дИпутату. Ідіотіко, чи не так? Юрчишин, ти за себе відповідай. ДЕ Є ТИ?
показати весь коментар
16.12.2022 18:06 Відповісти
Теж саме писали і про Луценка,але той відосики кидає з передової
показати весь коментар
16.12.2022 18:37 Відповісти
Тікток-партизанен
показати весь коментар
16.12.2022 23:51 Відповісти
на колчаковскіх фронтах
показати весь коментар
17.12.2022 00:35 Відповісти
 
 