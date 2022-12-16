УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4248 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
16 531 98
війна (56389) ППО (1824) Залужний (585)

Силами ППО сьогодні було знищено 60 російських ракет, всього окупанти випустили 76, - Залужний

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

залужний

Силами протиповітряної оборони 16 грудня збито 60 російських ракет.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, передає Цензор.НЕТ.

"За попередніми даними, сьогодні вранці з районів Каспійського та Чорного морів противник випустив по об’єктах критичної інфраструктури України 76 ракет, з них 72 крилатих (Х-101, "Калібр", Х-22) та 4 керованих авіаційних ракети (Х-59/Х-31П).

Силами і засобами зенітних ракетних військ Повітряних Сил та протиповітряної оборони Сухопутних Військ знищено 60 ворожих ракет.

Ракетний терор і зухвалі спроби противника пробити протиповітряну оборону Києва не змусять нас скласти зброю", - йдеться в повідомленні.

Водночас Командування Повітряних сил повідомило, що особливістю нинішньої атаки став пуск крилатих ракет Х-101/Х-555 не лише з Каспію, а й із Саратовської області, в районі Енгельса, де й базуються стратегічні бомбардувальники-ракетоносці Ту-95МС.

"Пуски крилатих ракет морського базування окупанти здійснили з фрегата "Адмірал Макаров" з акваторії Чорного моря.

Кілька пусків крилатих ракет Х-22 здійснено із дальніх бомбардувальників Ту-22М3 над акваторією Азовського моря та чотири пуски керованих авіаційних ракет Х-59 та Х-31П із літаків тактичної авіації окупантів, імовірно Су-35.

Під час масованого обстрілу у небі Білорусі спостерігався політ літака дальнього радіолокаційного виявлення Іл-76 А-50У та патрулювання винищувача МіГ-31К – носія ракет "Кинджал".

Крім того, під час атаки противник завдав удару по прифронтових містах зенітними ракетами із ЗРК С-300 – близько 27 пусків", - додали у Командуванні.

Читайте: У зоні відповідальності ОК "Південь" збито 11 російських ракет

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+29
Такое дело не пойдет игра в одни ворота. Даже 10-20% долетевших до цели ракет не в нашу пользу. Нужно бить в ответ по рашистам, а лучше превентивно. Или у нас то были два последних ударных беспилотника? Интересно какая у рашистов будет суматоха когда одновременно с их атакой мы выпустим по ним дроны-камикадзе и ракеты. Может даст Бог они в суматохе посбивают и свои самолеты подумав что ето наши ракеты.
показати весь коментар
16.12.2022 14:20
+22
збили 79%.
показати весь коментар
16.12.2022 14:17
+17
Так, добрий результат.
показати весь коментар
16.12.2022 14:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
збили 79%.
показати весь коментар
16.12.2022 14:17 Відповісти
Так, добрий результат.
показати весь коментар
16.12.2022 14:24 Відповісти
В Міненерго теж так вважають?
показати весь коментар
16.12.2022 15:08 Відповісти
то хай самі сбивають !
показати весь коментар
16.12.2022 15:19 Відповісти
треба ще розхєрачити кілька громихаючих савецкіх корит, бо реальний результат - замість 100+ каках, кацапи кидаються 76-ма
показати весь коментар
16.12.2022 17:16 Відповісти
тебе из Германии виднее.
показати весь коментар
16.12.2022 15:48 Відповісти
С-300 21 штуку сьогодні по Запоріжжю вони за ракети чомусь не рахують.
показати весь коментар
16.12.2022 14:19 Відповісти
Їх практично неможливо збити, вони ближньої дії.
показати весь коментар
16.12.2022 14:22 Відповісти
я що, за збити писав, я про включення в статистику. Чи якщо їх включити в ститистику, то просто цифри будуть не для марафону?
показати весь коментар
16.12.2022 14:26 Відповісти
То не ракети, реактивні снаряди.
показати весь коментар
16.12.2022 15:11 Відповісти
Якщо це ви серйозно так вважаєте, то ви помиляєтеся, у с-300 ракети, а не снаряди.
показати весь коментар
16.12.2022 15:23 Відповісти
С-300 для наземного використання не має можливості маневрувати-тому мабуть вони їх записують в реактивні снаряди.
Але це невірно,і робиться для збільшення проценту ефективності.
показати весь коментар
16.12.2022 17:58 Відповісти
С300 коли випускають по наземним цілям корегують свою траекторію в процесі польоту, інакше б вони летіли, поки паливо не закінчиться)
показати весь коментар
16.12.2022 19:24 Відповісти
Ті що для наземної стрільби -не коректуються .
Можна ознайомитись з технічними данними навіть у вікіпедії.
Вони летять по інерціалці,потім при підльоті включається головка наведення-працює на контрасті повехнів-звідси і така "точність"
показати весь коментар
17.12.2022 12:45 Відповісти
Помиляетеся ви, бо якщо з шомпола зробити шпагу, то вже не шомпол.
показати весь коментар
16.12.2022 22:22 Відповісти
Ти що дурик)))
показати весь коментар
16.12.2022 17:44 Відповісти
Не за того. Вони летять по балістичній траєкторії. В нас балістичні просто нічим збити.
показати весь коментар
16.12.2022 14:33 Відповісти
та то всі вже знають, що збити їх можна тільки 9м82, і якщо Імбир гарно почищений, тобто з високої чутливістю, а краще якщо почищений і на новій елементній базі, і якщо це хоча б с-300в1, який включить радар до їх запуску і розрахунок добре попрацює, щоб встигнути за 30 секунд побачити малопомітну ціль, підсвітити її і здійснити пуски, якщо пощастить по парі ракет. Але у нас з с-300в1 невідомо що, а з ракетами 9м82 тим паче. Тому залишається мочити тільки пускові установки хаймарсами, якщо пощастить дістати. Але я не знаю ось чого, одні кажуть, що радари с-300 перед пусками по нам орки вмикають, але ж тоді дальність тільки до 30 км, а у нас з Токмака 80 км. Тоді виходить вони повинні по GPS летіти. Чому тоді GPS/GLONASS не глушать біля критичних об'єктів для боротьби з С-300? А якщо радарами наводять, то радіоелектронна розвідка наша ж може точно визначити місцезнаходження цього радару і передати координати хаймарсу, щоб за хвилини завдати удар у відповідь, або навіть ще до запуску ракет.
показати весь коментар
16.12.2022 15:14 Відповісти
Хаймерс не біля кордону, тримають, а отже, просто дальності не вистачає його
показати весь коментар
16.12.2022 15:57 Відповісти
ХЗ конечно, мне попадалась информация, что эти С300 вообще никак не управляются, только выставляют параметры баллистической траектории, угол/азимут как у артиллерии.
показати весь коментар
16.12.2022 16:09 Відповісти
Войскові с-300 в нас є. А про інше я не спец.
показати весь коментар
16.12.2022 17:09 Відповісти
А про все інше я ниписав вище. Для с 300в 2 типи ракет, збити ракети від с300 можна тільки 9м82. А з 9м82 були проблеми з відновленням, чи відновив їх той завод чи ні, - невідомо. По 9м83 викладав фото Турчинов. По 82 нічого не було.
показати весь коментар
16.12.2022 17:13 Відповісти
Іскандери чимось іноді перехоплювали. Напевне, є ракети, але на залп батареї с300 не вистачає. Економлять.
показати весь коментар
16.12.2022 17:40 Відповісти
Іскандери різні є, Іскандер-к - це крилата. А балістичні 9м723 не чув, щоб перехоплювали, бо вона маневрує з перевантаженням 20-30g на кінцевій траекторії, так кажуть рашисти.
показати весь коментар
16.12.2022 18:00 Відповісти
Ну як же, а С-300В? Він і перехоплює.
показати весь коментар
16.12.2022 22:19 Відповісти
"Запоріжжя" маєте на увазі місто чи регіон?
Якось уточнюйте...
показати весь коментар
16.12.2022 15:50 Відповісти
По Запоріжжю і Запорізькому району випустили 21 ракету. Біля мене в радіусі 1 км з десяток впало.
показати весь коментар
16.12.2022 16:27 Відповісти
Дякую!
показати весь коментар
16.12.2022 16:36 Відповісти
Дочитати статтю до кінця терпіння не вистачило?

"Крім того, під час атаки противник завдав удару по прифронтових містах зенітними ракетами із ЗРК С-300 - близько 27 пусків", - додали у Командуванні." Джерело: https://censor.net/ua/n3387416
показати весь коментар
16.12.2022 15:53 Відповісти
То статтю дописали просто і додали про с300) і я писав за включення в статистику випушених/перехоплених ракет.
показати весь коментар
16.12.2022 16:15 Відповісти
А, зрозуміло. Тоді прошу вибачення.
показати весь коментар
16.12.2022 16:36 Відповісти
и по Харькову больше 10, явно не 27 ракет
показати весь коментар
17.12.2022 05:51 Відповісти
Такое дело не пойдет игра в одни ворота. Даже 10-20% долетевших до цели ракет не в нашу пользу. Нужно бить в ответ по рашистам, а лучше превентивно. Или у нас то были два последних ударных беспилотника? Интересно какая у рашистов будет суматоха когда одновременно с их атакой мы выпустим по ним дроны-камикадзе и ракеты. Может даст Бог они в суматохе посбивают и свои самолеты подумав что ето наши ракеты.
показати весь коментар
16.12.2022 14:20 Відповісти
А ти, звіздюк, звідки знаєш, що нема?
показати весь коментар
16.12.2022 15:06 Відповісти
Бо так в методичцi написали..Воно ж для заробiтку недавно зарегiлось на Цензорi...)
показати весь коментар
16.12.2022 15:53 Відповісти
У Абдристовича обострение медвежьей болезни! Это ЧМО уже обгадило своего полковника!
показати весь коментар
16.12.2022 15:41 Відповісти
Ми просто попередили... Це зрада.
показати весь коментар
16.12.2022 20:19 Відповісти
Ну що ж, єнгельс отримає своє....
показати весь коментар
16.12.2022 14:37 Відповісти
А шо там Захід? Ще "розглядають" давати нам танки, літаки, ракети чи вже розглянули? Ще трохи "порозглядають" і захищати не буде що й кого.
показати весь коментар
16.12.2022 14:39 Відповісти
Захід казав готуватися до війни, а зелені смердючки готувалися до шашликів і асфальтували дороги для російських танків. "Хуже не будет. Зато хоть посмеемся". Під час війни обрали гнусавого членограя головнокомандуючим - тепер смійтесь. І при чому тут Захід?
показати весь коментар
16.12.2022 17:16 Відповісти
Захід ще з часів бджоляра взяв конкретно напрямок на майбутній конфлікт РФ із Україною.
Всі західні дії на це вказують,починаючи на відмову до НАТО,роззброєння України,здачу Криму на прохання Обами,заборону на продаж нам військових технологій та новітньої зброї,обидва майдани (квіткові революції-такіж як приблизно в десятці різних держав)
В той же час підтримували РФ,вводили типу санкції,допомагали переозброювати військо (всі високотехнологічні пристрої -західні-на танках,гвинтокрила з,ракетах і т.п.)
Одночасно вели якісь підкилимні перемовини про розподіл сфер впливу ,Україниі.т.п.
Я вже не буду казати де наші олігархи і мажори з чиновниками мають майно,паспорти і т.п.І це не Россія,а Британія, Ізраїль,Австрія .
показати весь коментар
17.12.2022 12:56 Відповісти
Котики наші, ви- найкращі!
Бережи та допомагай вам Господь і Матінка Божа
показати весь коментар
16.12.2022 14:44 Відповісти
На тлі бадьорих повідомлень про збиття Міненерго повідомляє про втрату 50 відсотків виробництва електроенергії. Кінцевий результат має оцінюватись по втратам.
показати весь коментар
16.12.2022 15:03 Відповісти
Хтось по нанесеній шкоді,а хтось по відведеній загрозі.Дивлячись яке завдання виконуєш.
показати весь коментар
16.12.2022 15:18 Відповісти
У русні ціль - кінцева шкода. Для них навіть 10% ракет що втрапили у ціль - це успіх.
Тому і ми маємо оцінюівти по заподіяній шкоді.
На сьогодні ракетні атаки русні досягають своєї мети.
показати весь коментар
16.12.2022 15:52 Відповісти
А збитих 80% це по вашому що?
показати весь коментар
16.12.2022 17:28 Відповісти
це заплановані втрати, в межах очікуваного.
показати весь коментар
17.12.2022 01:15 Відповісти
Ще раз повторюсь.Комусь втрати,а комусь здобутки.
показати весь коментар
17.12.2022 04:48 Відповісти
ну топи квартиру здобутками.
показати весь коментар
17.12.2022 05:25 Відповісти
Знову невірно.Завдяки здобуткам у вас ще є квартира.
показати весь коментар
17.12.2022 05:38 Відповісти
ну то відкорковуй шампанське. Хоч без газу-світла, з замерзшими трубами, будеш пити шампанське і радіти успіхам ППО. При свічах.
показати весь коментар
17.12.2022 17:27 Відповісти
З ефіру виключили опозиційні телеканали Еспресо, П`ятий і Прямий. Телемарафон перетворили на телемарафет ж ОП и ***********. То яке завдання виконує б лядська влада?
показати весь коментар
16.12.2022 17:21 Відповісти
кстати, говорят две "умные шибко" ракеты передумали... и вернулись обратно...в говень
показати весь коментар
16.12.2022 15:21 Відповісти
...росоговноЗМІ повідомляють, що що фрагменти "невідомих літальних об'єктів" виявили у Єланському районі. Деякі уламки знайшли у полі, інші пошкодили споруди місцевих мешканців.

https://t.me/RBC_ua_news/36246

За словами очевидців, один з об'єктів впав у лісопосадку. Інцидент стався, коли у небі пролітали крилаті ракети на Україну. Місцеві жителі стверджують, що об'єктів, що впали, було як мінімум два
показати весь коментар
16.12.2022 15:44 Відповісти
Для ПВО это хороший процент. Украина и без Патриотов справляется.
показати весь коментар
16.12.2022 15:21 Відповісти
Для ППО хороший, для енергетики-поганий, от біда...
показати весь коментар
16.12.2022 15:36 Відповісти
а в Германии дома процентами отапливают?
показати весь коментар
16.12.2022 15:53 Відповісти
А ППО керують хіба не Патріоти, а таке гівно, як ти? Щоб ти здох, зараза, у своїй Германії.
показати весь коментар
16.12.2022 17:25 Відповісти
https://t.me/c/1603721721/16501
показати весь коментар
16.12.2022 17:29 Відповісти
Кацапи звіріють , бо розуміють , що Україна їм не по зубах 😡‼️
показати весь коментар
16.12.2022 15:34 Відповісти
Слава ЗСУ! Слава військам ППО! Якщо немає ракет, щоб знищити їх пускові, то мабуть вже скоро прийдеться заходити на землю ворога з знищувати їх з кулеметів і автоматів, гнататами... Іншого виходу немає, бо ця потвора буде стріляти навіть тоді, коли ми звільнимо свої землі.
показати весь коментар
16.12.2022 15:38 Відповісти
Тоді ця потвора використає тактичну ядерну зброю, тому що вона потвора.
Як би нам не хотілось зайти на кацапську землю і втоптати ворога в грунт, не думаю, що за нинішніх умов хтось на це наважиться.
Щось із цими обстрілами треба робити, і надія лише на інтелект нашого військового командування і допомогу Заходу...
показати весь коментар
16.12.2022 15:51 Відповісти
Ця потвора завжди погрожує використати ядерну зброю, навіть коли ми їх будемо викидати з Криму і Донецька вони будуть волати, що ми на їх території. Їхня справа волати, а наша справа, вигнати ворога за наші кордони. А щоб знищити літаки і ракети, прийдеться йти до їх місця базування. По Вашій логіці вони вдарять по своєму аеродмомі в енгельсі, чи іншому місці де ми будемо перебувати? А якщо ми виготовимо, чи нам дадуть ракети і ми будемо збивати ці літаки, то вони не будуть погрожувати ядерною зброєю? Будуть, але нам робити свою справу!
показати весь коментар
16.12.2022 15:57 Відповісти
А що наші ренигати бєні,ахмєти,бойки,жеваги,іванющенки,пінчукі і іже з ними по скільки вже літаків,гармат,танків і снарядів,ракет,безпілотників закупили ????Мессінг он сам закупив 2 літаки своїм коштом.... а наше злодії почали бідніти.....треба ще більше красти ??
показати весь коментар
16.12.2022 15:50 Відповісти
Яу розпізнати виборця зеленського? Дуже просто - у них завжди в усьому винні якісь олігархи-крадії, а не вони самі які голосували за "новиє ліца".
показати весь коментар
16.12.2022 15:56 Відповісти
Старі не закупили, а нові все заморозили і знищили. Відчуваєте різницю? Нові я думаю Ви розумієте хто? Це ті, що проводили "велике крадівництво" і на ньому стали мільярдерами.
показати весь коментар
16.12.2022 18:35 Відповісти
А нащо їм. Війна то для пересічних. Хтось відлає гроші на армію, хтось за можливість виїхати за кордон . І скоріше за все, розумнішими виявляться другі, ті що виїхали.
показати весь коментар
16.12.2022 19:34 Відповісти
Цікаво, чи всі ракети які збивають, несуть бойові частини, або ж ворог їх використовує як муляж? Бо от збили над Києвом таку ракету, впала, тіки кришу поцарапала на будинку, а якщо там була б бойова частина 400 або 900 кг то це ж який мав би бути вибух.
Та і в РФ якось без емоцій сприймають збиття ракет
показати весь коментар
16.12.2022 15:54 Відповісти
совок мав тисячі ракет тому що очікувалось що більша частина з них буде перехоплена. Успішно виконаним завданням вважалось якщо 5% досягнуть цілі. Останні 95% мали "наситити" ворожу ППО. Тому і ракети без БЧ використовуються, для відволікання ППО це нормально працює.
Так що збиття 60 ракет з 76 означає що русня своїх цілей цією атакою досягла.
показати весь коментар
16.12.2022 16:00 Відповісти
Те що досягла, чогось, зрозуміло, якщо Харків Полтава в блекауті та інші теж проблеми.

" виконаним завданням вважалось якщо 5% досягнуть"

Тут біля 20% досягли ((

Тож петріот ці пво з США якщо будуть то хоча б до 3% довести, то вже не виконано завдання буде.
Але пишуть що там 3 млн дол одна ракета, то треба вже якось визначати цілі достойні такої вартісної протиракети.
показати весь коментар
16.12.2022 16:21 Відповісти
скільки потрідно Петріотів щоб перекрити всю терирорію компактного проживання населення (хоча б обласні центри)?
показати весь коментар
17.12.2022 01:16 Відповісти
максимальная дальность отслеживания цели - 180 км. максимальная дальность перехвата цели - 80 км

Тож десь 23 петріот на обласні центри, якщо по одному, но краще по 2 шт, тобто 46 петрвотів. Ну і на закриття неба над інфраструктурою десь 30 шт.

Ну і над військовими об'єктами, аеродроми, склади, теж мабуть 50 шт
Всього треба біля 100 шт
показати весь коментар
17.12.2022 17:11 Відповісти
Пане Президенте США Байден! По території України терористи з РФ нанесли удар 76 ракетами, з них 72 крилатих (Х-101, "Калібр", Х-22) та 4 керованих авіаційних ракети (Х-59/Х-31П). Вкотре постраждали цивільні мешканці міст і сіл, зазнала руйнувань критична інфраструктура тилу України. Просте запитання до Вас: скільки українських ракет сьогодні нанесли удар по інфраструктурі глибокого тилу РФ у відповідь?
показати весь коментар
16.12.2022 15:59 Відповісти
К сожалению дедушка Байден даже ПЕРДНУТЬ боится в сторону *****.

Увы, по большую счету никаких реальных санкций против **********, как и у нас танков и самолетов ПРОСТО НЕТ
показати весь коментар
16.12.2022 16:18 Відповісти
Повторю: в жовтні експорт з росії в США в порінянні з вереснем зріс більш, ніж вдвічі і склав 732 млн. доларів. США купують в росії алюміній, сталь, титан, нікель, збагачений уран і ще багато чого. Це хіба не санкції?
показати весь коментар
16.12.2022 16:53 Відповісти
Хто ж так запитає Президента США.
Це тут на цензорі можно так запитати)
показати весь коментар
16.12.2022 16:26 Відповісти
Амбасада США в Україні читає публікації українських ЗМІ, які доступні в Інтернет, включно із коментарями до публікацій, регулярно складає інформаційні довідки, які читають радники Президента. Якщо запитання будуть цікавими і статистично вагомими, то не виключено, що Президент США буде ознайомлений з ними.
показати весь коментар
16.12.2022 16:49 Відповісти
Друзі давайте збирати гроші не на "Байрактари" а на наші безпілотники і громити їх аеродроми.
показати весь коментар
16.12.2022 17:06 Відповісти
и то верно! Байрактары хорошо себя показали против папуасов (в плане вооружения) из Карабаха. Но были бы у них хоть по Стингеру в отряде, всё могло бы сложиться совсем по-другому
показати весь коментар
16.12.2022 17:55 Відповісти
Після сьогодняшнього обстріла, коли над селами біля Київа летять на до звуковій швидкості ракети на висоті до 1000 м, які можно легко збивати ПЗРК, а їх не збивають, складується чітке розуміння або охороною неба Київа командує бездарь або зрадник!!!!! Чі в СБУ нема офіцерів певеошників які це бачать то чого мовчать??? Бл.ь одні питання а відповіді коли будуть
показати весь коментар
16.12.2022 17:49 Відповісти
І тільки не треба тут розказувать : був кандидат Кошулинський...та всі боялись западенця ....був Міхо - і знову боялись відстояти реформи ....і це смішно,соромно і аморально вибирати клоунабєні....Але можна було зірвати глотку...ніхто не вірив
показати весь коментар
16.12.2022 18:54 Відповісти
Узаконити страту окупантів через повішання.
показати весь коментар
16.12.2022 19:18 Відповісти
Допоки не будемо будувати нащі, українськи ракети Середньох дальності, то грош ціна всім нашим військовим акціям відплати - вони нібито є але їх КПД менше 10 %, а от розбоблена башта кремля на червоній площі то пряме послання конченій кацапській влад "Кацапи вам триндець".
показати весь коментар
16.12.2022 21:47 Відповісти
бо влада тоді в німаків була НІМЕЦЬКА, а в Україні сьогодні влада явно НЕукраїнська, яка ще де виборів чітко заявляла, що буде "схАдіЦа пАсєРєдІнє" з мосКАЛЛями!
при презЕденті зеленському війна буде тривати ВІЧНО і Україна само собою буде в ній ПРОГРАВАТИ!!! очевидно, що потрібно через рік на виборах вибирати президента, який здатний обнулити ********* на десь так 15-20 незалежних країн!
показати весь коментар
16.12.2022 23:30 Відповісти
Так може з цією владою зробити те що зробили з Кадафі.
Як на це дивишся, бо скоріш за все ти під ВПН десь в Україні.
показати весь коментар
17.12.2022 22:15 Відповісти
А хто такий цей сцирський???
показати весь коментар
16.12.2022 22:51 Відповісти
мосКАЛЛі-сатаністи певно сильно гордяться, що запускають ракети з відстані 666 км по простих трансформаторах!! ХААХАХХААХ!!!!
показати весь коментар
16.12.2022 23:27 Відповісти
Хм... я перестаю вірити. Бо збивають 90 зі 100 і 10 з тих що не збили, вирубують саме ТЕ, у що козломорді цілилися!!! Це як ***?
показати весь коментар
17.12.2022 00:37 Відповісти
ці цифри фуфло - у більшості областей по кілька прольотів, загалом більше тридцяти
показати весь коментар
17.12.2022 06:44 Відповісти
Якщо хтось вірить в ці цифри то мабуть вірить у казки арестовича, бо це одне й теж саме
показати весь коментар
17.12.2022 06:43 Відповісти
Над Азовським треба намагатися збивати, та і Енгельс, казали що вже зачистили...
показати весь коментар
17.12.2022 09:12 Відповісти
Наше ППО не достає до моря.
Мабуть не так вже в нас багато тих дронів, що до Енгельса дотягують, та і треба мати СВОЇ супутники, щоб не залежить від партнерського дам, або не дам...
показати весь коментар
17.12.2022 13:15 Відповісти
 
 