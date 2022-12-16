Силами ППО сьогодні було знищено 60 російських ракет, всього окупанти випустили 76, - Залужний
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Силами протиповітряної оборони 16 грудня збито 60 російських ракет.
Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, передає Цензор.НЕТ.
"За попередніми даними, сьогодні вранці з районів Каспійського та Чорного морів противник випустив по об’єктах критичної інфраструктури України 76 ракет, з них 72 крилатих (Х-101, "Калібр", Х-22) та 4 керованих авіаційних ракети (Х-59/Х-31П).
Силами і засобами зенітних ракетних військ Повітряних Сил та протиповітряної оборони Сухопутних Військ знищено 60 ворожих ракет.
Ракетний терор і зухвалі спроби противника пробити протиповітряну оборону Києва не змусять нас скласти зброю", - йдеться в повідомленні.
Водночас Командування Повітряних сил повідомило, що особливістю нинішньої атаки став пуск крилатих ракет Х-101/Х-555 не лише з Каспію, а й із Саратовської області, в районі Енгельса, де й базуються стратегічні бомбардувальники-ракетоносці Ту-95МС.
"Пуски крилатих ракет морського базування окупанти здійснили з фрегата "Адмірал Макаров" з акваторії Чорного моря.
Кілька пусків крилатих ракет Х-22 здійснено із дальніх бомбардувальників Ту-22М3 над акваторією Азовського моря та чотири пуски керованих авіаційних ракет Х-59 та Х-31П із літаків тактичної авіації окупантів, імовірно Су-35.
Під час масованого обстрілу у небі Білорусі спостерігався політ літака дальнього радіолокаційного виявлення Іл-76 А-50У та патрулювання винищувача МіГ-31К – носія ракет "Кинджал".
Крім того, під час атаки противник завдав удару по прифронтових містах зенітними ракетами із ЗРК С-300 – близько 27 пусків", - додали у Командуванні.
Будь ласка, зачекайте...
Але це невірно,і робиться для збільшення проценту ефективності.
Можна ознайомитись з технічними данними навіть у вікіпедії.
Вони летять по інерціалці,потім при підльоті включається головка наведення-працює на контрасті повехнів-звідси і така "точність"
Якось уточнюйте...
"Крім того, під час атаки противник завдав удару по прифронтових містах зенітними ракетами із ЗРК С-300 - близько 27 пусків", - додали у Командуванні." Джерело: https://censor.net/ua/n3387416
Всі західні дії на це вказують,починаючи на відмову до НАТО,роззброєння України,здачу Криму на прохання Обами,заборону на продаж нам військових технологій та новітньої зброї,обидва майдани (квіткові революції-такіж як приблизно в десятці різних держав)
В той же час підтримували РФ,вводили типу санкції,допомагали переозброювати військо (всі високотехнологічні пристрої -західні-на танках,гвинтокрила з,ракетах і т.п.)
Одночасно вели якісь підкилимні перемовини про розподіл сфер впливу ,Україниі.т.п.
Я вже не буду казати де наші олігархи і мажори з чиновниками мають майно,паспорти і т.п.І це не Россія,а Британія, Ізраїль,Австрія .
Бережи та допомагай вам Господь і Матінка Божа
Тому і ми маємо оцінюівти по заподіяній шкоді.
На сьогодні ракетні атаки русні досягають своєї мети.
https://t.me/RBC_ua_news/36246
За словами очевидців, один з об'єктів впав у лісопосадку. Інцидент стався, коли у небі пролітали крилаті ракети на Україну. Місцеві жителі стверджують, що об'єктів, що впали, було як мінімум два
Як би нам не хотілось зайти на кацапську землю і втоптати ворога в грунт, не думаю, що за нинішніх умов хтось на це наважиться.
Щось із цими обстрілами треба робити, і надія лише на інтелект нашого військового командування і допомогу Заходу...
Та і в РФ якось без емоцій сприймають збиття ракет
Так що збиття 60 ракет з 76 означає що русня своїх цілей цією атакою досягла.
" виконаним завданням вважалось якщо 5% досягнуть"
Тут біля 20% досягли ((
Тож петріот ці пво з США якщо будуть то хоча б до 3% довести, то вже не виконано завдання буде.
Але пишуть що там 3 млн дол одна ракета, то треба вже якось визначати цілі достойні такої вартісної протиракети.
Тож десь 23 петріот на обласні центри, якщо по одному, но краще по 2 шт, тобто 46 петрвотів. Ну і на закриття неба над інфраструктурою десь 30 шт.
Ну і над військовими об'єктами, аеродроми, склади, теж мабуть 50 шт
Всього треба біля 100 шт
Увы, по большую счету никаких реальных санкций против **********, как и у нас танков и самолетов ПРОСТО НЕТ
Це тут на цензорі можно так запитати)
при презЕденті зеленському війна буде тривати ВІЧНО і Україна само собою буде в ній ПРОГРАВАТИ!!! очевидно, що потрібно через рік на виборах вибирати президента, який здатний обнулити ********* на десь так 15-20 незалежних країн!
Як на це дивишся, бо скоріш за все ти під ВПН десь в Україні.
Мабуть не так вже в нас багато тих дронів, що до Енгельса дотягують, та і треба мати СВОЇ супутники, щоб не залежить від партнерського дам, або не дам...