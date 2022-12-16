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Прем’єр Індії Моді закликав російського диктатора Путіна до "діалогу та дипломатії"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

путін,моді

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив російському диктатору Володимиру Путіну, що діалог та дипломатія щодо України це "єдиний спосіб".

Про це повідомляє індійська агенція ANI, інформує Цензор.НЕТ.

Прем'єр-міністр Індії Моді у п'ятницю, 16 грудня, поговорив з президентом Росії Путіним телефоном та повторив свій заклик до діалогу та дипломатії як "єдиного шляху вперед" у війні Росії проти України.

"У контексті тривалого конфлікту в Україні прем'єр-міністр знову закликав до діалогу та дипломатії", - цитує агенція заяву офісу Моді.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Індії відмовився від традиційної передноворічної зустрічі з президентом Росії. Моді скасував зустріч після того, як російський диктатор пригрозив застосувати ядерну зброю у війні проти України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Індія купує російську нафту значно дешевше, ніж встановлена Заходом гранична ціна, — Reuters

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+9
Нах*й діалоги з п*дарасами!
Хіба-шо тільки про капітуляцію, виплату репарацій і вибір стадіону де цих гандонів повісять у прямому ефірі....
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16.12.2022 14:23
+8
Який умнічка! Цей далай-лама **** однією рукою закликає, а іншою за бзцінь скуповує нафту й газ фашиста. І ще величезне питання, чи не допомагає фашисту закуповувати підсанкційні технології.

Дід мороз ****, щоб тебе **** яловичиною годували через шоколадне око, лицемір нікчемний.
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16.12.2022 14:23
+6
Треба закликати до виводу російських військ з України. А не до діалогу.
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16.12.2022 14:27
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А ***** шо? Погодився?
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16.12.2022 14:17 Відповісти
Добрий такий дідусь, миролюбний, як кіт Леопольд.
До речі, з легкою парою його!
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16.12.2022 14:18 Відповісти
Нах*й діалоги з п*дарасами!
Хіба-шо тільки про капітуляцію, виплату репарацій і вибір стадіону де цих гандонів повісять у прямому ефірі....
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16.12.2022 14:23 Відповісти
Чесно кажучи, індусу *****. Заява для заяви.
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16.12.2022 14:24 Відповісти
Який умнічка! Цей далай-лама **** однією рукою закликає, а іншою за бзцінь скуповує нафту й газ фашиста. І ще величезне питання, чи не допомагає фашисту закуповувати підсанкційні технології.

Дід мороз ****, щоб тебе **** яловичиною годували через шоколадне око, лицемір нікчемний.
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16.12.2022 14:23 Відповісти
Покупает почти даром

И перестать может вообще

На то и намек
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16.12.2022 14:28 Відповісти
Ну да ну да. Вам продають нафту дешевше ціни її видобування і доставки. А ви такий взяли і відмовилися)))) спасибі, розвеселили.
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16.12.2022 14:37 Відповісти
В таком варианте раша все равно ничего не получает

Даже убытки
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16.12.2022 14:39 Відповісти
Получає найголовніше - рукопожатість.
Замість повного ігнору і ******** з ним спілкуються, йому звонять по телефону. Визнання. А мали б бути ******* і повний ігнор... не все можна порахувати в грошових одиницях, є моральні речі, які не мають ціни.
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16.12.2022 14:42 Відповісти
А Туреччина? Також пасеться в секендхенді. Повним ходом іде розпродаж кацапії ,а смі пишуть що до 2030 упадуть ...
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16.12.2022 14:33 Відповісти
Ой да, а ще абдрістовічь і компанія інших швеців-анал ітиків сказали що до кінця року будемо в криму, і що у орків вже закінчуються ракети.
Бачу як закінчуються. Власними очима сьогодні бачив, як ракета, що закінчується, над головою летіла.
Може вже досить цього ололо-оптимізму?
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16.12.2022 14:39 Відповісти
Це було на Цензорі, не моє. А ось абдристовичів з дерьмаками вибрали ви. Я їх не слухаю,бо віри не маю випадковим піарщикам
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16.12.2022 14:45 Відповісти
Ви це хто? Я за Порошенка голосував. І майже виїхав з країни з відчаю, коли перемогло оте. Шкода що рішучості не вистачило все таки виїхати, хоча й знав, що нам *******, бо кожна доросла адекватна людина розуміє, який з клована керманич...
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16.12.2022 14:47 Відповісти
Логічно, де ж іще їм газ брати ...
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16.12.2022 17:14 Відповісти
Заклич його застрелитися
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16.12.2022 14:24 Відповісти
Треба закликати до виводу російських військ з України. А не до діалогу.
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16.12.2022 14:27 Відповісти
Заходу потрібно визнати російський режим фашистським, путіна фашистом №1.

Всіх росіян, які підтримують війну проти України, потрібно називати фашистами.
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16.12.2022 14:30 Відповісти
Так точно,кеп!!! Потрібно !!!
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16.12.2022 14:46 Відповісти
и тех, кто в германии там выходит с российскими флагами, которые войну поддерживают - их сразу признавать фашистами и на депортацию!
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16.12.2022 16:41 Відповісти
От ще ж якби у світі всі так думали... Але,на жаль, досі респектуючих пуйлу не так і мало.
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16.12.2022 17:13 Відповісти
у сталина была кличка коба, у путина *****. так он и войдет в историю.
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16.12.2022 14:31 Відповісти
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16.12.2022 14:31 Відповісти
ДР: Я знаю, як воно правильно пишеться.
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16.12.2022 14:34 Відповісти
Гиндія всігда лизала сраку совку а потом прєємніку лиже...Даже вспомнив ругатєльство з 90-х - "******* індус!!!"
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16.12.2022 14:45 Відповісти
Дарма ми путіна назвали ******, воно і лізе до нас, як кобєліна... треба його називати - дрисня.
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16.12.2022 14:54 Відповісти
Зараз можлива невеличка корекція. "*****" виявилось "*********".
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16.12.2022 15:19 Відповісти
Придурок ще один цей Моді.
Нема ніякого "конфлікту в Україні", є агресія росії проти України.
Поки ці придурки будуть казати "конфлікт в Україні", ********* буде покуй на їхню думку.
Бо якщо це агресія, то ********* має бути виключена з ООН згідно статуту та ошолошена країною-агресором.
Ось вони, суки, і крутяться, як вужі на пательні... Китаєць теж саме.
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16.12.2022 15:08 Відповісти
Якй може бути діалог з терористами, які не виконують жодного зобов'язання, брешуть і роблять свою терористичну, сатаністську справу. Терориста може зупинити тільки шляхом його знищення!
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16.12.2022 15:23 Відповісти
В перекладі з дипломатичної мови закликав до капітуляції
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16.12.2022 15:24 Відповісти
А після цього закупив дешевої нафти від *****.
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16.12.2022 15:52 Відповісти
Та жорстко вимагав нафту по18$/бар.!
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16.12.2022 16:09 Відповісти
Детский лепет от казалось мудрого цыгана.
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16.12.2022 17:02 Відповісти
Як для індуса, то це ще досить адекватна заява
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16.12.2022 17:11 Відповісти
Ганді...

Тільки справжній Ганді не купував нафти у терористичних режимів.
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16.12.2022 17:26 Відповісти
Давай поговорим как мы тебя на бутылку сажать будем
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16.12.2022 18:35 Відповісти
пошёл он ***** вместе со своими диалогами и дипломатией!туда же пошли макрон,орбан и эрдоган с папой римским!
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16.12.2022 20:00 Відповісти
Индус просто перетер с пупкой сотрудничество а на паблик поблеял о миру мире. Зеленскому нужно приколотся и сказать пару слов о Кашмире и о том что мол неплохо б "миролюбивым' индусам признать его независимость ))
Кстати и у китая рыльце в пуху и можно его легонько пощекотать за вымя.
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16.12.2022 20:15 Відповісти
 
 