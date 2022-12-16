Прем’єр Індії Моді закликав російського диктатора Путіна до "діалогу та дипломатії"
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Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив російському диктатору Володимиру Путіну, що діалог та дипломатія щодо України це "єдиний спосіб".
Про це повідомляє індійська агенція ANI, інформує Цензор.НЕТ.
Прем'єр-міністр Індії Моді у п'ятницю, 16 грудня, поговорив з президентом Росії Путіним телефоном та повторив свій заклик до діалогу та дипломатії як "єдиного шляху вперед" у війні Росії проти України.
"У контексті тривалого конфлікту в Україні прем'єр-міністр знову закликав до діалогу та дипломатії", - цитує агенція заяву офісу Моді.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Індії відмовився від традиційної передноворічної зустрічі з президентом Росії. Моді скасував зустріч після того, як російський диктатор пригрозив застосувати ядерну зброю у війні проти України.
Будь ласка, зачекайте...
До речі, з легкою парою його!
Хіба-шо тільки про капітуляцію, виплату репарацій і вибір стадіону де цих гандонів повісять у прямому ефірі....
Дід мороз ****, щоб тебе **** яловичиною годували через шоколадне око, лицемір нікчемний.
И перестать может вообще
На то и намек
Даже убытки
Замість повного ігнору і ******** з ним спілкуються, йому звонять по телефону. Визнання. А мали б бути ******* і повний ігнор... не все можна порахувати в грошових одиницях, є моральні речі, які не мають ціни.
Бачу як закінчуються. Власними очима сьогодні бачив, як ракета, що закінчується, над головою летіла.
Може вже досить цього ололо-оптимізму?
Всіх росіян, які підтримують війну проти України, потрібно називати фашистами.
Нема ніякого "конфлікту в Україні", є агресія росії проти України.
Поки ці придурки будуть казати "конфлікт в Україні", ********* буде покуй на їхню думку.
Бо якщо це агресія, то ********* має бути виключена з ООН згідно статуту та ошолошена країною-агресором.
Ось вони, суки, і крутяться, як вужі на пательні... Китаєць теж саме.
Тільки справжній Ганді не купував нафти у терористичних режимів.
Кстати и у китая рыльце в пуху и можно его легонько пощекотать за вымя.