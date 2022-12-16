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У Чорному морі Росія тримає на бойовому чергуванні ракетоносій з "Калібрами"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета,ракети,калібр

В Чорному морі 16 грудня на бойовому чергуванні перебувають вісім російських кораблів, з них один носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп – вісім ракет.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ Із посиланням на Telegram-канал ВМС ЗСУ.

"В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні 2 кораблі; в Середземному морі – 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 72 ракети", - йдеться у повідомленні.

За добу, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря – 29 суден, з них 5 суден рухались з протоки Босфор; до Чорного моря – 17 суден, з них 4 судна рухались в напрямку протоки Босфор.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Чорному морі на бойовому чергуванні Росія тримає 8 кораблів. Ракетоносіїв серед них немає. ІНФОГРАФІКА

У Чорному морі Росія тримає на бойовому чергуванні ракетоносій з Калібрами 01

Автор: Марина Макєєва
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Вони їх постійно відстрілюють та завантажують. Треба вже ключик підібрати в момент завантаження та расху...рити їм все. Потрібні томагавки.
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16.12.2022 15:03 Відповісти
А де наші "Гарпуни" щоб оті корита загарпунити? В асфальті!
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16.12.2022 15:11 Відповісти
Дарма ми путіна назвали ******, воно і лізе до нас, як кобєліна... треба його називати - дрисня.
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16.12.2022 15:11 Відповісти
Постає філософське питання - що важче втримати - ***** чи дрисню...
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16.12.2022 15:15 Відповісти
ну він не наша дрисня, просто дрисня, смердить і пачкається...
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16.12.2022 15:17 Відповісти
путін - дрисня росіян, які його породили, так би мовити
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16.12.2022 15:18 Відповісти
 
 