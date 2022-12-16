По Запоріжжю та району рашисти випустили 21 ракету, обійшлося без жертв, - міськрада

Російські загарбники завдали удару по Запоріжжю та району.

Про це повідомив секретар міськради Анатолій Куртєв, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні зранку підступний ворог атакував Запоріжжя. Буквально за півгодини кляті рашисти випустили по Запоріжжю та Запорізькому району 21 ракету! У результаті атаки в деяких районах міста зникло світло. За попередньою інформацією, на щастя, обійшлося без жертв, люди не постраждали", - зазначив він.

Він додав, що в місті вже відновлюється електропостачання, але варто пам’ятати про навантаження на енергосистему та продовжувати заощаджувати електроенергію.

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