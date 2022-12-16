У Харкові планують почати підключати об’єкти до енергопостачання ближче до кінця п’ятниці, 16 грудня, - Синєгубов

Наразі Харків та Харківська область повністю без електропостачання. Понад 1600 населених пунктів без електрики.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на голову ОВА Олега Синєгубова.

Енергетики працюють над запуском. У першу чергу будемо запускати водо- та теплогенеруючі підприємства, далі - житловий фонд. Рано давати прогнози, але дуже сподіваємося, що до кінця дня вдасться почати запуск", - написав він.

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