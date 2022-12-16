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Рашисти переводять усі лікарні окупованої Луганщини на обслуговування військових РФ, - Центр національного спротиву

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

окупанти

Через чисельні втрати серед особового складу росіян, лікарні, що окуповані ворогом, відмовляють цивільним в медичному обслуговуванні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

"Кілька лікарень Луганська та тимчасово окупованих міст та сіл області вже перейшли у формат роботи військових шпиталів. Зокрема, Луганська міська багатопрофільна лікарня №3 вже розмістила близько 100 російських військових. також повністю переведена на обслуговування лікарня в Кремінній.

Луганська міська багатопрофільна лікарня №15 наразі відмовляє в обслуговуванні цивільним та в грудні має остаточно переорієнтувати на військових. Таку стратегію окупанти обрали по усій тимчасово окупованій частині області", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: В окупованому Ірміно на Луганщині злетів у повітря склад боєприпасів росіян. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Это и есть освобождение по путенски.
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16.12.2022 15:34 Відповісти
Рузьге мир - він вміє привертати до себе нових прихильників!
Ги-ги...
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16.12.2022 15:35 Відповісти
А морги вже перевели?
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16.12.2022 15:39 Відповісти
не.. ани морги не используют - сразу в топку...то ли стационарную для падали (умерших животных), то или передвижной крематорий для сокрытия количества подохших и отказе в материальном возмещении любящим хероя родственникам
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16.12.2022 15:49 Відповісти
Прив'язати ліки їм... до "хаймарсу".,
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16.12.2022 15:48 Відповісти
так HIMARS и сам по себе лекарство и от русо-чумы и от вшей и от заикания ))))
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16.12.2022 15:50 Відповісти
Дiйсно,лiки дуже швидкоi дii.Дiарея й та в "палете"..
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16.12.2022 18:54 Відповісти
Там ,наразі , в дії пересувний крематорій на колесах , тому в морги
орків не відправляють , а відразу в утіль 😡
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16.12.2022 15:50 Відповісти
По війні потрібно ексгумувати всіх прикопаних окупантів. Нехай забирають. Якщо відмовляться то утилізувати таким чином щоб навіть найменшого сліду від них в Україні не лишилось.
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16.12.2022 17:13 Відповісти
 
 