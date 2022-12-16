Рашисти переводять усі лікарні окупованої Луганщини на обслуговування військових РФ, - Центр національного спротиву

Через чисельні втрати серед особового складу росіян, лікарні, що окуповані ворогом, відмовляють цивільним в медичному обслуговуванні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

"Кілька лікарень Луганська та тимчасово окупованих міст та сіл області вже перейшли у формат роботи військових шпиталів. Зокрема, Луганська міська багатопрофільна лікарня №3 вже розмістила близько 100 російських військових. також повністю переведена на обслуговування лікарня в Кремінній.

Луганська міська багатопрофільна лікарня №15 наразі відмовляє в обслуговуванні цивільним та в грудні має остаточно переорієнтувати на військових. Таку стратегію окупанти обрали по усій тимчасово окупованій частині області", - йдеться в повідомленні.

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