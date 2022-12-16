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Польща і Литва пропонують переглядати санкції проти РФ раз на рік, - Моравецький

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

моравецький

Варшава і Вільнюс пропонують, щоб запроваджені санкції проти Росії переглядалися кожні 12 місяців, а не шість, як тепер.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, Росія веде гру на втому Євросоюзу від війни і розбрат всередині спільноти.

"Ми не допустили до цих поділів", - наголосив Моравецький. Він додав, що єдність було збережено, а санкції повністю узгоджено між усіма країнами.

"На прохання Польщі та Литви ми запропонували розглядати санкції проти Росії в 12-місячному циклі, щоб не повертатися до питання санкцій кожні півроку", - додав він.

Моравецький зазначив, що це питання вирішуватиметься на наступному засіданні Європейської Ради.

"Це черговий крок у напрямку послаблення Росії",- зазначив глава уряду РП.

Моравецький підкреслив, що має якнайшвидше настати мир, але "не на базі перемоги Росії над Україною".

"Перемога Росії означала б чергову війну", - наголосив голова Ради міністрів Польщі.

Також читайте: Моравецький про ППО Patriot: Захист заходу України є найкращим захистом для Польщі

Автор: Богдан Гуньковський
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16.12.2022 15:56 Відповісти
"розглядати санкції проти Росії в 12-місячному циклі" Джерело: https://censor.net/ua/n3387437

І так до стану "санкції є, а країни немає".
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16.12.2022 16:12 Відповісти
 
 