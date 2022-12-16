СБУ повідомила про підозру "міністрам ДНР", які організували депортацію українських дітей у РФ
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Служба безпеки України повідомила про підозру двом росіянам, яких Росія улітку цього року призначила "міністрами" окупаційного уряду на Донеччині. Учасники терористичної організації "ДНР" причетні до насильницького вивезення українських дітей-сиріт на територію держави-агресора.
Як інформує Цензор.НЕТ, обидва злочинці входять до найближчого оточення ватажка терористів ОРДО Дениса Пушиліна. Подробиці повідомили в СБУ.
"Служба безпеки продовжує викривати керівників окупаційних адміністрацій країни-агресора у захоплених районах сходу України. У результаті слідчо-оперативних дій зібрано беззаперечні докази вини ще двох "посадовців" псевдодержавних утворень на тимчасово окупованих територіях Донецької області. Зловмисниками є "министр здравоохранения" та "министр доходов и сборов" терористичної організації "днр", – повідомили в СБУ.
За даними Служби, ці двоє російських громадян входять до найближчого оточення ватажка терористів Пушиліна і за його "протекцією" були призначені до керівних лав окупаційних органів цього року.
Саме вони причетні до організації примусового вивезення українських дітей-сиріт з тимчасово захоплених районів Донеччини до рф під виглядом поїздок до дитячих таборів.
Так, один з фігурантів - громадянин РФ Дмитро Гарцев. Свого часу він працював у російському МОЗ, так, як писали російські ЗМІ, Гарцев займався низкою напрямків, серед яких "медичний супровід при ліквідації НС федерального масштабу, організація евакуації з-за кордону пацієнтів, які потребують медичної допомоги, планування матеріально-технічного постачання регіонів".
З 2019 року він став замглави міністерства охорони здоров'я на Сахаліні. Там Гарцев керував "будівництвом нових об'єктів, капремонтом у медустановах та оновленням їх матеріально-технічної бази".
Вочевидь, саме безцінний досвід участі у корупційних схемах в РФ він мав принести в так звану "ДНР", куди Гарцева у липні російські загарбники призначили "міністром охорони здоров'я".
"Керівник окупаційного "минздраву" займався переформатуванням медичної галузі регіону під потреби країни-агресора. Встановлено, що за його вказівкою переоблаштовують місцеві лікарні у військові шпиталі для прийому поранених окупантів", – зауважили у СБУ, розповідаючи про дані розслідування.
Другий фігурант, уродженець Краснодарського краю РФ, податківець зі стажем Дмитро Шмельов. З 2003-го, за даними росЗмі, він працював у податковій структурі Росії, з 2020-го - став заступником керівника управління федеральної податкової служби РФ по Ростовській області. Звідти "кар'єрна драбина" на початку липня цього року привела Шмельова у "молоду республіку", де він став цілим "міністром фінансів"
"Очільник "минфину "днр" займається питаннями перелаштування промислових потужностей регіону для забезпечення потреб воєнно-промислового комплексу та військових угруповань рф", – уточнили "послужний список" злочинця у СБУ інформацією, що лягла у текст підозри.
На підставі зібраної доказової бази слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.
"Наразі зловмисники перебувають на тимчасово окупованій території сходу України.Однак, СБУ встановила місця їх перебування і проводить заходи для притягнення до відповідальності. Розслідування проводили співробітники СБУ Донецької та Луганської областей за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури", – додали в СБУ.
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