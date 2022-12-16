Росія вкрала понад 230 тисяч тонн нашої металопродукції, і ми змусимо її за це відповідати, – СЕО Метінвест
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Російська Федерація почала красти металопродукцію Групи Метінвест Ахметова ще у 2014 році, коли окупувала Донбас, і продовжує це робити в Маріуполі, який було окуповано Росією, і де у компанії знаходяться два металургійні заводи-гіганти – Азовсталь та ММК ім. Ілліча. Проте компанія вже подала позов до міжнародного суду за крадіжку, і змусить РФ за все заплатити.
Про це заявив генеральний директор Метінвесту Юрій Риженков у інтерв’ю італійській газеті Corriere della Sera.
"Ми підготували до відправлення понад 230 тисяч тонн металопродукції (у Маріуполі ,– Ред.), і її вкрали росіяни. Звісно, ми відстежуємо та документуємо всі ці випадки. Це є частиною нашої судової справи проти Російської Федерації після того, як ми подали позов до Європейського суду з прав людини у зв'язку з окупацією та руйнуванням наших заводів і крадіжкою продукції. Ми будемо судитися з ними до останньої копійки за шкоду, яку вони завдали компанії", - наголосив Риженков. Він підкреслив: наразі неможливо виключати імовірність того, що Європа купує сталь, викрадену з Маріуполя, адже росіяни продають її за підробними документами. "Ми не можемо повністю виключити таку імовірність. Кожен сталевий виріб має сертифікат, де зазначено, звідки він походить, але люди можуть мати підроблені документи. Тож це (купівля краденого металу, – Ред.) можливо.
Риженков наголосив: випадки крадіжок Росією різноманітних українських товарів були зафіксовані ще у 2014 році, під час окупації Донбасу. "Росія краде промислові товари з України не вперше. Це вже було у 2014, 2015 та 2016 роках. Вони крали з інших наших заводів на Донбасі, наприклад", - уточнив він. Як відомо, Росія цинічно краде з Маріуполя металопродукцію, яка була вироблена металургійними заводами компанії Метінвест - Авзосталь, ММКІ та Запоріжсталь. До Ростова вирушило мінімум три кораблі, навантажені металом: це ті крадіжки, про які Росія розповіла сама у федеральних новинах. Азовсталь, ММК ім. Ілліча та Запоріжсталь звернулися до своїх міжнародних партнерів та компаній-операторів морських портів з закликом не купувати продукцію сумнівного походження, а відразу повідомляти про це компанію Метінвест. Підприємства також надали докази, що свідчать про те, що російські військові та підконтрольні їм терористичні угруповання вивозять із порту продукцію. Такий грабіж є порушенням Римського статуту Міжнародного кримінального суду, за що передбачений трибунал.
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заходу потрібно потратити на анти-путінську пропаганду 20 млрд доларів на рік - і через рік путіна не буде!
найняти опозиційних журналістів, які розбираються в темі путіна, і щоби вони його цілими днями критикували. щоб розказували 24/7 про все погане, що в ньому є. створити телеканали для них на території ЄС.
як путін взривав дома в москві, як сміявся з підлодки курськ, про беслан, про те, як він знищує російських солдат в україні, про олігархічний режим, який він створив в росії, як він ограбив росіян, як він розкошествує, як розкошествує путінське оточення і його пропагандисти.
за таку суму - антипутінскька пропаганда буде литися з кожного утюга в росії, на кожному сайті буде реклама з антипутінською пропагандою!
заходу потрібно сказати про це путіну, що вони можуть це зробити. і, або путін виводить війська з україни - або вони починають проти нього інформаційну війну.
блогерів можна найняти! у тебе мільйон підписників і ти знімаєш на антипутінську тематику - мільйон доларів зарплата в рік. 1000 таких блогерів - це всього навсього мільярд доларів!
гранти можна на це зробити. є ж міжнародні гранти блогерам, які борються проти корупції. зробити програму грантів для блогерів, які борються проти диктатури в росії!
Кацапи розуміють тільки смерть, все інше в них не працює!
І суди ваші європейські в ж....