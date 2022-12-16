ДБР затримало ще чотирьох херсонських зрадників, які працювали на окупантів у колонії

Працівники ДБР під час проведення стабілізаційних заходів затримали у Херсоні чотирьох працівників Північної виправної колонії 90, які під час тимчасової окупації міста працювали на загарбників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Державне бюро розслідувань.

Як зазначається, ДБР почало документувати цих колаборантів, як і багатьох інших, ще до визволення міста Збройними силами України. Вже після звільнення міста ДБР провело комплекс оперативно-розшукових заходів для уточнення місця знаходження зазначених осіб та затримало їх.

Після захоплення Херсону російськими військами працівники колонії погодилися працювати у незаконно створеному рф органі виконання покарань – "Северная исправительная колония №90". Вони вірно виконували усі вказівки представників окупантів та утримували за ґратами українців, не згодних із російською окупацією.

Досудове слідство триває, встановлюються спільники та інші особи, які можуть бути причетні до вищезазначеної колабораційної діяльності.

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Кримінальне провадження розпочато за статтею державної зради, вчиненій в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі за клопотанням прокуратури двоє підозрюваних вже перебувають під вартою, вирішується питання про обрання запобіжного заходу іншим.