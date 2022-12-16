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Херсон (2333) державна зрада (1075) колабораціонізм (940) ДБР (2563)

ДБР затримало ще чотирьох херсонських зрадників, які працювали на окупантів у колонії

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

дбр

Працівники ДБР під час проведення стабілізаційних заходів затримали у Херсоні чотирьох працівників Північної виправної колонії 90, які під час тимчасової окупації міста працювали на загарбників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Державне бюро розслідувань.

Як зазначається, ДБР почало документувати цих колаборантів, як і багатьох інших, ще до визволення міста Збройними силами України. Вже після звільнення міста ДБР провело комплекс оперативно-розшукових заходів для уточнення місця знаходження зазначених осіб та затримало їх.

Після захоплення Херсону російськими військами працівники колонії погодилися працювати у незаконно створеному рф органі виконання покарань – "Северная исправительная колония №90". Вони вірно виконували усі вказівки представників окупантів та утримували за ґратами українців, не згодних із російською окупацією.

Досудове слідство триває, встановлюються спільники та інші особи, які можуть бути причетні до вищезазначеної колабораційної діяльності.

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Кримінальне провадження розпочато за статтею державної зради, вчиненій в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі за клопотанням прокуратури двоє підозрюваних вже перебувають під вартою, вирішується питання про обрання запобіжного заходу іншим.

Автор: Анастасія Потіха
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Знову мова про дрібних "шєстьорок". Старлеї, максімум - капітани...

Хто здав Херсонську область?
Чому хлопці у Бузковому парку опинилися з калашами один-на-один з кацапською колоною бронетехніки, а співробітники мвс були "евакуйовані" в сусідні області, оскільки, за словами керівників мвс, "в них була лише легка стрілецька зброя".
Чому обласне сбу взагалі звалило на захід України. Що там за евакуаційну колону сбу Садохін сдав кацапам?
Хто мав очолити рух опору в області? Свіпробітники бібліотек чи молокозаводів?
Чому не підірвали Антонівський міст? Хто давав команду не підривати?

ДБР, не займайтесь херньою...
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16.12.2022 16:32 Відповісти
а шо к старлеям, кепам понятие коллаборация никак не относится??? Єти ссуки должни сесть , в свою же 90 зону и надолго.Єто я тебе как переживший всю оккупацию житель города говорю....
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16.12.2022 18:27 Відповісти
і ще...шоб задавать вопрос о том хто мав би очолити рух опору надо хотя би знать а какие соединения захищали область і місто , а скількі їх було??? а билі сили захищзати місто в полному об'ємі??? а то знатаков задающіх питання кто здав? багато развелось ....боюсь шо ти і сейчас не в ЗСУ.....
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16.12.2022 18:44 Відповісти
Нерозумію, що поганого в питанні, чому не було сил здатних захистити місто?
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16.12.2022 19:03 Відповісти
Их там на порядок больше было и не все уехали, надеются порешать, как обычно
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16.12.2022 16:48 Відповісти
Складається враження що працівники колоній та СІЗО (держдепартаменту з виконання покарань) масово і майже в повному складі відразу починають служити кацапам на окупованих територіях. Але ж ми знаємо що "риба гниє з голови" тому "чистку" в Києві потрібно таки провести. І якщо Монастирський скаже "я здєсь ні прі чьом" то дати в пику ... кувалдою.
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16.12.2022 16:52 Відповісти
Але хотілося б знати коли в перший день війни війни втікали, пардон, еваюкувались працівники Херсонських силових структур вони й злочинців з тюрем брали з собою в тил? Чи тюрма з волоцюгами і охороною внє палітікі і остається при любій владі?
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16.12.2022 17:40 Відповісти
Якщо ви відновите в пам'яті події перших днів, то згадаєте, що на то не було вже часу. Це потрібно було робити в рамках підготовки до нападу
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16.12.2022 19:09 Відповісти
 
 