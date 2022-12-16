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У Чорному морі залишається ракетоносій РФ із "Калібрами" на борту, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

чф,рф

У Чорному морі ще залишається ракетоносій з "Калібрами" на борту, тому треба всім бути уважними і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Про це повідомила керівниця пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"На даний момент залишається в морі той самий ракетоносій, якій був застосований і який випустив щонайменше 5 ракет типу "Калібр". Ми знаємо, що у його спорядженні було 8 ракет і цілком ймовірно він ще готовий (до пуску. - Ред). Крім того, цілком ймовірно виведення інших ракетоносіїв у дуже короткий термін", - сказала Гуменюк.

Вона також зауважила, що треба пам'ятати і про дрони ударного типу, які можуть направити як посилення результату атаки, яка була проведена. Така тактика вже фіксувалась, додала керівниця пресцентру.

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Гуменюк уточнила, що в Чорне море був виведений на чергування ракетоносій, якого зранку не було. "По Півдню безпосередньо було відпрацьовано ППО 11 ракет: це 6 - над Вінниччиною, 2 - над Миколаївщиною, 3 - над Херсонщиною. Загалом 5 ракет типу "Калібр" було випущено з моря. Решта повітряного базування", - зазначила Гуменюк.
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Та направте в гості до цього носія усі надводні безпілотники. Думаю шкірка вичинки варта.
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16.12.2022 17:09 Відповісти
А втопити немає чим.
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16.12.2022 17:13 Відповісти
Ракетососій...
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16.12.2022 17:15 Відповісти
А чого ВМСУ не пустили Нептуни чі ще шось
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16.12.2022 17:57 Відповісти
Морський беспілотник використати, як носій дронів, та кинути на корабель декілька гранат. Шугати тварюк треба постійно.
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16.12.2022 18:34 Відповісти
Ну і чого ви його досі не потопили? Щось я жодного повідомлення не чув, що українськи літаки здійснили хоч одну атаку на корабель орків.
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16.12.2022 20:50 Відповісти
А где наша армия морских дронов Зеленского.Бабло собрали и в кусты?Я так понимаю,у нас есть две невидимые армии-армия воздушных дронов и армия морских дронов.И они обошлись в реальные сотни миллионов долларов.
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16.12.2022 21:13 Відповісти
 
 