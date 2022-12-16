УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4449 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
8 333 28
війна (56389) зброя (5751) США (14468)

США можуть надати Україні нову зброю через побоювання повторного наступу РФ, - Politico

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

петріот

За даними видання Politico, США розглядають можливість розширення своєї військової підтримки України через побоювання Києва про нову спробу Росії захопити столицю в січні 2023 року. На додаток до остаточного доопрацювання планів по відправці системи протиракетної оборони Patriot, адміністрація Байдена також розглядає можливість відправки інших озброєнь.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Мова може йти, зокрема, про комплекти боєприпасів для прямого наведення, які перетворюють некеровані авіаційні боєприпаси в "розумні" бомби, а також про наземні бомби малого діаметра, які значно збільшать дальність удару.

Пентагон у четвер також оголосив, що розширює підготовку українських військових на базі США в Німеччині.

Politico нагадує, що в четвер вранці міністр оборони США Ллойд Остін і голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі поінформували членів Палати представників про ситуацію в Україні. Вони обговорювали відправку систем Patriot в Україну, але сказали, що рішення ще не затверджено.

Представники Пентагону і Ради національної безпеки США від коментарів відмовилися.

За словами одного з джерел Politico, серед розглянутих варіантів - передача Україні ракетної батареї Patriot версії Advanced Capability-3, призначеної для перехоплення балістичних ракет. Інший варіант - укласти контракт з Raytheon Technologies на створення нових систем з нуля, але це може зайняти роки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден погодить передання Україні систем Patriot, - The Washington Post

Одна з проблем, яку вирішують офіційні особи, - це навчання українських солдатів роботі зі складною системою. Для експлуатації та обслуговування однієї батареї Patriot може знадобитися до 90 військовослужбовців, а відповідна підготовка займає місяці, пише видання. Помічник конгресмена повідомив, що Пентагон ще не відповів на питання законодавців щодо навчання, у тому числі про те, де воно буде проходити.

Системи Patriot можуть стати одним із найсучасніших видів зброї, надісланих США з початку війни, і допоможуть Києву відбити удари російських літаків і ракет. Але українська сторона також запитує нову зброю більшої дальності, щоб мати можливість проводити контратаки на території Росії.

Хоча США відмовилися надати ATACMS із радіусом дії майже 300 км, офіційні особи розглядали можливість відправки запропонованих компанією Boeing бомб малого діаметру наземного базування, радіус дії яких становить приблизно 150 кілометрів.

За словами однієї з офіційних осіб США, американські чиновники в Європі за останні два тижні обговорювали таку передачу, включаючи можливі наслідки, із союзниками в таких країнах, як Велика Британія і Німеччина.

Читайте: США планують передати Україні комплекти "розумних бомб", - The Washington Post

За словами одного американського чиновника, офіційні особи також обговорюють відправку комплектів боєприпасів для прямої атаки. Українські літаки МіГ радянської епохи не обладнані комплектом розумних бомб, але українські сили можуть їх модифікувати — подібно до того, як вони пристосували свої літаки для розміщення протирадіолокаційних ракет.

"У той час, як плани США по відправці Patriot можуть сигналізувати про важливий поворотний момент у підтримці України адміністрацією Байдена, триваючі коливання США та інших союзників щодо відправки боєприпасів великої дальності викликають питання про те, чи зможуть українці зробити які-небудь значущі дії з просування на полі бою в найближчі тижні", - пише Politico.

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+18
"Можуть надати", "розглядають можливiсть" и т.п. Уже скоро год активной фазы, 9 лет оккупации, а они всё ещё "розглядають можливiсть". Непонятно только почему все в Украине впадают в восторг когда очередной чиновник с Запада произносит подобные фразы, за которыми обычно ничего не следует. Кроме приказов не стрелять по территории паРаши...
показати весь коментар
16.12.2022 17:36
+16
Давай томагавки, офигейте от того, как жестко мы сможем их применять, учитывая наше куда лучшее понимание врага, чем есть у вас. Мы отлично знаем всю кацапскую кухню, когда пвошники бухают, когда кадыровцы к ним приезжают трахнуть их в жопу и они после этого хуже сбивают ракеты, когда начальник-генерал приехал и сказал равнять кантики у снежной полосы, но при этом и наоборот когда за ними заградотряд стоит и расстреляет за несбитую ракету. Американцы считают, что там воюют также, как они в состоянии боевой готовности и не понимают, что это не так.
показати весь коментар
16.12.2022 17:33
+15
Наступ з території Білорусі таки станеться. Лукашенко віддасть такий наказ або буде вбитий і наказ віддасть черговий ставленик *****. Ми маємо бути готовими до знищення військових та стратегічних об'єктів на всій території Білорусі в разі інтервенції.
показати весь коментар
16.12.2022 17:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тільки-но у попередній новині написав, що ***** немало посприяло.
На премію йде миршавий...
показати весь коментар
16.12.2022 17:29 Відповісти
Та й інтервью Залужного свою справу робить!
показати весь коментар
16.12.2022 17:58 Відповісти
Такі розмови можна вести в публічному просторі щоб москалів в тонусі тримати)А насправді,якщо то дійсно був безпілотник ,що по москальському аеродрому лупну аж за 700 км,то такий же може бути запущений десь з Карпат по білоруських угрупуваннях,а американську зброю можну й по Каспійському ****..ти.
показати весь коментар
16.12.2022 17:33 Відповісти
Давай томагавки, офигейте от того, как жестко мы сможем их применять, учитывая наше куда лучшее понимание врага, чем есть у вас. Мы отлично знаем всю кацапскую кухню, когда пвошники бухают, когда кадыровцы к ним приезжают трахнуть их в жопу и они после этого хуже сбивают ракеты, когда начальник-генерал приехал и сказал равнять кантики у снежной полосы, но при этом и наоборот когда за ними заградотряд стоит и расстреляет за несбитую ракету. Американцы считают, что там воюют также, как они в состоянии боевой готовности и не понимают, что это не так.
показати весь коментар
16.12.2022 17:33 Відповісти
Ээх тамагавками да по кремлю, вот визгу было бы, но не дадут , патамуша сцат.
показати весь коментар
16.12.2022 17:38 Відповісти
Тут крутилась новость про ожидаемое падение ВВП мордора на 20% к 2030. Дали б томагавки у них падение будет - 70% к весне 2023-го...
показати весь коментар
16.12.2022 18:24 Відповісти
Ну то й добре .. . В Білому домі треба цілодобово транслювати аналітєга - Арєстовіча , з його - а я вам сейчас покажу на картє 10 точок , звідки полізе кацапня на Київ .! Нехай там слухають ,, тоді в нас зброї буде - нікуди дівати .
показати весь коментар
16.12.2022 17:36 Відповісти
"Можуть надати", "розглядають можливiсть" и т.п. Уже скоро год активной фазы, 9 лет оккупации, а они всё ещё "розглядають можливiсть". Непонятно только почему все в Украине впадают в восторг когда очередной чиновник с Запада произносит подобные фразы, за которыми обычно ничего не следует. Кроме приказов не стрелять по территории паРаши...
показати весь коментар
16.12.2022 17:36 Відповісти
У США там такие закрома, что кацапам даже не снилось с *ным уралом.
показати весь коментар
16.12.2022 17:36 Відповісти
Именно! Закрома охрененные, близкой масштабной сухопутной войны, вроде WWII, для Штатов не предвидится, куча техники вроде HIMARS, F16 стоит пылится где-нибудь в Аризоне, а они вместо того чтобы поделиться неиспользуемым металлоломом, всё ещё "розглядають можливicть"...
показати весь коментар
16.12.2022 17:57 Відповісти
Наступ з території Білорусі таки станеться. Лукашенко віддасть такий наказ або буде вбитий і наказ віддасть черговий ставленик *****. Ми маємо бути готовими до знищення військових та стратегічних об'єктів на всій території Білорусі в разі інтервенції.
показати весь коментар
16.12.2022 17:37 Відповісти
лукашонко вже б його давно віддав , - до гадалки не ходи ,, але боїться що армія його проігнорує . .. Його армія воювати не хоче , більша частина військових категорично проти .
Не знаю , правда це чи ні на самім ділі , але про це каже білоруська опозиція .
показати весь коментар
16.12.2022 17:44 Відповісти
Білоруська опозиція це хто? Тіхановська і її команда? Так вони вже давно втекли з країни і ніякого впливу там не мають. В країні лишаються ті хто готовий виконувати накази лукашенко.
показати весь коментар
16.12.2022 17:52 Відповісти
Я хіба десь згадував Тіхановську .? Чи вона одна там - опозиція ?
Читай " Хартію " та інші їхні - антивладні ресурси , або наприклад - думки білорусів з полку Кастуся Калиновського . Чи вони теж - не така як треба опозиція .
показати весь коментар
16.12.2022 17:59 Відповісти
Вся "закордонна" опозиція не представляє ніякої загрози режиму лукашенко і диктатор робить все що йому заманеться.
показати весь коментар
16.12.2022 18:03 Відповісти
Ну це так взагалі то - загрози не несе , але ж - я кажу не про це .. Я лише переказую те - про що вони говорять . А вони говорять що настрої в білоруській армії дуже неоднозначні ,, лука це знає , і тому боїться віддати наказ про наступ на Україну більше , ніж погроз ***** .
Я ж кажу - не знаю наскільки це відповідає дійсності , інших джерел в мене немає , але я впевнений що лука - якби міг ( якби не боявся б , тобто ), то вже б давно віддав наказ атакувати наші кордони .
показати весь коментар
16.12.2022 18:18 Відповісти
зброя нам потрібна зараз і уже - у нас немае необмеженого ресурсу у Воїнах...- невже НАТО та США це не розуміють...., чи розуміють це , але уже у "геополітичній площині" ...
показати весь коментар
16.12.2022 17:39 Відповісти
можуть, розглядають, обговорюють, думають, розмірковують, оцінюють...а тим часом 76 ракет 🚀💥 думайте і далі
показати весь коментар
16.12.2022 17:40 Відповісти
Я щас кое-что скажу, и конечно, щас начнется вой про "стреляй асфальтом", "надо было свое оружие делать" и. т. д. Я с этим согласен. Но! На нашу поддержку Запад уже потратил десятки миллиардов, и это только прямая помощь. И еще не известно, сколько потратит. У США есть Томагавки, и даже есть вариант с наземными ПУ, которые можно было бы поставить нам. Один томагавк стОит, ну, пусть два ляма, это я сильно округлил в большую сторону. Залп из 500 томагавков обошелся бы в миллиард долларов. Ну накинем еще 4 миллиарда не знаю на что. Пять миллиардов - и у кацапов если что и останется, то в районе Владивостока. Все НПЗ, трансформаторные подстанции, аэродромы, порты и т. д. Это их не убьет, но угрозу они представлять будут минимальную. Плюс куча проблем в тылу. Это 5% томагавков, что США могут пустить в одном залпе. Вот как-то так. Почему не выбрать более дешёвый вариант - непонятно.
показати весь коментар
16.12.2022 17:45 Відповісти
У США є все для того, аби надати повноцінний Ленд-ліз, включно з підтримкою населення.

Відсутня лише одна дрібничка - немає Президента рівня Франкліна Делано Рузвельта.

Про наш, Український, асфальт таки промовчу - його в нас дуже багато.
показати весь коментар
16.12.2022 18:12 Відповісти
Короткий зміст: США побоюються повторного наступу, але давати нову зброю побоюються ще більше. Атакамси - ні, петріоти - хз коли (тут пів цензора казало, що ми вже навчені, але щось стаття йде врозріз цьому), бомби - "розглядають можливість".
показати весь коментар
16.12.2022 17:48 Відповісти
Вот для кого Залужный рассказывал)
показати весь коментар
16.12.2022 17:49 Відповісти
Залужний знає що робить . .
показати весь коментар
16.12.2022 18:03 Відповісти
Все ще чухаються щодо ракет далекої дії. А те що *уйло такими по нас лупить то це нормально! Ех був би в нас нормальний президент то мали б свої далекобійні і не оглядувалися б на "дядю Сема" а лупили б куди вважали за потрібне
Але 73% захотіли "паржать"! Ржіть на кутні!!!
показати весь коментар
16.12.2022 17:55 Відповісти
Якби в України були свої ракети 500 км, оце питання - "дозволили, не дозволили" навіть не виникло б.
показати весь коментар
16.12.2022 18:35 Відповісти
Якщо вагаютьмя петріот вислати, то нехай зараз відправляють пускові pac-3 з ракетами MSE і ЗСУ управляють ними з NASAMS і Iris-T, через RIM-360, швидко, дешево і просто.
показати весь коментар
16.12.2022 18:04 Відповісти
В мене посилюється думка, що Захід не хоче реального розпаду *********, бо не знає, чим це закінчиться. Передусім бояться потрапляння ЯЗ у руки персонажів тіпа кадирова чи пригожина.
То дають зброю тоненьким струмком, аби ми і не програли війну, але й не виграли з такою переконливістю, що суб'єкти ********* почнуть по черзі відколюватись від мацковського князівства.
показати весь коментар
16.12.2022 18:07 Відповісти
Можуть надати. Можуть не надати.
показати весь коментар
16.12.2022 19:22 Відповісти
 
 