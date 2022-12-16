Укрпошта отримає €4,5 млн гранту на термінали супутникового інтернету та генератори у віддалених населених пунктах

Європейський банк реконструкції та розвитку надасть Укрпошті грант у розмірі 4,5 млн євро на інтернет та точки підзарядки у віддалених населених пунктах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили на сайті ЄБРР.

Зазначається, що грант, який буде залучено зі Спеціального фонду акціонерів банку, підтримає національний поштовий оператор в придбанні пристроїв для супутникового інтернету та генераторів для забезпечення надійного інтернет-з’єднання та мобільних точок зарядки.

За кошти планують закупити таке обладнання для 1700 поштових відділень у понад 450 містах і селищах.

"Укрпошта доповнить 4,5 млн євро ЄБРР додатковими 1,5 млн євро власних коштів для цього проекту, щоб придбати додаткове обладнання, зокрема опалювальні печі, Wi-Fi роутери та освітлювальне обладнання", – додають в ЄБРР.

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