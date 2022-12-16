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ЄБРР (121) інтернет (657) Укрпошта (270) генератор (83)

Укрпошта отримає €4,5 млн гранту на термінали супутникового інтернету та генератори у віддалених населених пунктах

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

укрпочта,укрпошта

Європейський банк реконструкції та розвитку надасть Укрпошті грант у розмірі 4,5 млн євро на інтернет та точки підзарядки у віддалених населених пунктах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили на сайті ЄБРР.

Зазначається, що грант, який буде залучено зі Спеціального фонду акціонерів банку, підтримає національний поштовий оператор в придбанні пристроїв для супутникового інтернету та генераторів для забезпечення надійного інтернет-з’єднання та мобільних точок зарядки.

За кошти планують закупити таке обладнання для 1700 поштових відділень у понад 450 містах і селищах.

"Укрпошта доповнить 4,5 млн євро ЄБРР додатковими 1,5 млн євро власних коштів для цього проекту, щоб придбати додаткове обладнання, зокрема опалювальні печі, Wi-Fi роутери та освітлювальне обладнання", – додають в ЄБРР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрпошта" вже працює у більшості деокупованих населених пунктів Харківщини

Автор: Анастасія Потіха
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Все піде на зарплату Смілянському...
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16.12.2022 17:45 Відповісти
Більше 1млн. гривень в місяць .
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16.12.2022 17:53 Відповісти
Мене вражає те що зарплата Смілянського під час війни вище ніж у Президента США Байдена і всім на це пофіг...
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16.12.2022 17:57 Відповісти
У містах і селищах... А в селах поштові відділення вже кілька років, як позакривали.
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16.12.2022 18:24 Відповісти
Хтось собі премію добру випише. А листоноші на дряхлих велосипедах далі будуть вермишель та олію розвозити. До речі, останні два тижні просто жахливо працює укрпошта, посилки валяються на підлозі відділеннях.
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16.12.2022 18:26 Відповісти
Як не крути але на пошті пре совком.
1. Не продається аркуш формату А4 зате туалетний папір, мило, сканворди та інше.
2. Неможливо зробити ксерокопію.
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16.12.2022 18:43 Відповісти
 
 