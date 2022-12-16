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Для проходження зими Україні потрібно 17 тис. великих та промислових генераторів, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

генератор

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що для проходження зимового сезону до країни потрібно завезти 17 тис. великих та промислових генераторних установок.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Малі та середні українські підприємці вже імпортували 500 тис. малопотужних генераторів. Але для проходження зими нам потрібно ще майже 17 тисяч великих та промислових генераторних установок", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у п'ятницю.

З огляду на це прем'єр висловив сподівання, що частину цих потреб зможуть закрити країни-партнери.

Також читайте: Німеччина надасть Україні 470 генераторів вартістю 19,5 млн євро

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+22
під асфальтом пошукай.. там багато чого
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16.12.2022 17:58
+15
Нам треба було нормальну владу три роки назад вибрати, а не оце непорозуміння, з крадіїв трандунів, та зрадників!
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16.12.2022 18:01
+10
Ну....на такой должности надо хоть какие-то мозги иметь, тем более во время такой войны....
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16.12.2022 18:11
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Это он о следующей зиме говорит или это его речь начала лета?....
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16.12.2022 17:57 Відповісти
Ну ... Влітку ще енергетику не бомбили ...
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16.12.2022 18:08 Відповісти
Ну....на такой должности надо хоть какие-то мозги иметь, тем более во время такой войны....
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16.12.2022 18:11 Відповісти
Справді думаєте, що у Прем*єрміністри без мозгів беруть ??
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16.12.2022 18:55 Відповісти
Беруть не за мозок, а за клановою належністю. Інакше до такого стану не дійшли б. Якщо би думали про країну, а не про власний карман, війни взагалі би не було.
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16.12.2022 20:45 Відповісти
під асфальтом пошукай.. там багато чого
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16.12.2022 17:58 Відповісти
Нам треба було нормальну владу три роки назад вибрати, а не оце непорозуміння, з крадіїв трандунів, та зрадників!
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16.12.2022 18:01 Відповісти
Если бы мудрый народ в 2014 сделал ставку на пастора, а не выбрал что выбрал, уже бы давно все и закончилось. А так....
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16.12.2022 18:33 Відповісти
Вибрали б тоді нормальну владу - війни б не було.
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16.12.2022 18:52 Відповісти
Це кого би? Приклад?
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16.12.2022 20:46 Відповісти
Полонені кацапи нехай крутять генератори. Нічого дарма жерти хліб.
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16.12.2022 18:04 Відповісти
Полонених кацапів треба тримати на електростанціях . Туди ж відправити всіх мацковських попів і колаборантів . І широко це розтиражувати на весь мордор . Нехай тоді стріляють . .
Ну , а якщо й це не допоможе то - хоч - руками кацапів , позбудемось прокацапського лайна в Україні .
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16.12.2022 18:31 Відповісти
на земарафон и поддержку креативных профессий не забыли выделить, а купить нужное к зиме забыли...
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16.12.2022 18:08 Відповісти
17 тис. ? Ні ф..а собі ! Це ж мабуть по 500 тис., 1 млн кожний. Де ж їх стільки взяти ??
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16.12.2022 18:10 Відповісти
это отмазка для лохов-генераторов нету,нет и света,мы ни при чём.Естественно такого количества генераторов большой ёмкости негде взять.Да и даром не дадут,а купить не за что.
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16.12.2022 22:58 Відповісти
Певна кількість є і вже їде, але не 17 тис.
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17.12.2022 00:53 Відповісти
То ж раніше казав, що всього вистачає. Але хто вже вірить цим владним брехунам, якщо вони не спеціалісти.
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16.12.2022 18:10 Відповісти
."казав"...)) Ольга, вы не запутались?
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16.12.2022 18:20 Відповісти
трохи, чогось подумала за газ...
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16.12.2022 18:30 Відповісти
шо рівно стіки ще залишилось котеджив чинуш ..так там і так по три генератора
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16.12.2022 18:15 Відповісти
Не получается украсть на дорогах, украдем на энергетике... Кто получит эти генераторы? На каких условиях? Кто будет за них платить? Ситуация трудная но, нужны реальные меры, а не пердежь в лужу - дайте нам генераторы, а мы тут разберемся. Вы уже с ворами гуманитарки "разобрались"
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16.12.2022 18:17 Відповісти
Кто будет платить - самый легкий вопрос.
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16.12.2022 23:02 Відповісти
Є ще одне джерело надходження електроенергії - одягти всіх зелених в шерстяну одежу від 95-го кварталу до ОПи, а громадянам видати кийки та бейсбольні бити ...
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16.12.2022 18:22 Відповісти
1.Вы-гуманист.
2.Всех зеленых не одеть, а раздеть.
3.Кийки и дрючки залишити.
4.Повторять утром и вечером
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16.12.2022 23:06 Відповісти
Халява. Налітай. Війна все спише.
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16.12.2022 18:23 Відповісти
..мені однОму (хоча і не голосував за зе) соромно перед притомним Заходом за зевладу аніматорів-попрошаєк, які непристойно прибарахляються-багатіють під час війни, затикаючі при цьому рота Українським телеканалам?
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16.12.2022 18:27 Відповісти
"Стара Європа танцювала Путіна. Тепер повинна відповідати " - чиясь цитата.
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16.12.2022 18:58 Відповісти
та ну нах....й
а дорога????
літом пробивали хузна скільки ярдів на дорогу
а про генератори згадали під новий рік????
а у владі, взагалі, є люди які можуть хоч трохи думати???
хоч на 2-3 місяці в перед
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16.12.2022 18:53 Відповісти
Арестович що казав "Даю 2-3 тижні і бойові дії закінчаться".
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16.12.2022 18:59 Відповісти
А что, зеленая энергетика не тянет?
Или это только, чтобы деньги тырить?
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16.12.2022 19:23 Відповісти
Алчевск в 2006 году заморозили за 5 дней, а восстанавливали всей Украиной два месяца.
Необходимо немедленно разрешить гражданам установку автономного газового отопления на дом или квартиру. Для этого сделать страницу в интернете условий подключения (вид котла на 12в, вентиляция, объем комнаты, окно, расстояния и другое) и универсальных проектов для определенных серий многоэтажных домов, чтобы граждане без длительных согласований обеспечили себя теплом.
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16.12.2022 19:25 Відповісти
Так они ж приковали всю Украину, бл..ядь, наручниками к дырявой трубе централизованного отопления. А кто ж будет всю тепломафию кормить с их *********..ми тарифами через Роттер дам в Попенгаген?
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16.12.2022 23:18 Відповісти
Эт точно
Всё, что централизовано и государственно, всё коррупционно
Мне как-то заммэра рассказывал, что автобусные маршрутки - в эксплуатации дешевле, чем троллейбус
Всё зазеркалье какое-то.
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17.12.2022 14:52 Відповісти
Деніска, досить скіглити, що ти зробив за час свого "господурування"? до чого Ви усі готувалися?
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16.12.2022 20:55 Відповісти
Просерили підготовку до війни, просерили до холодів... неможна бути такимм не відповідальними. Є проїб-признайте, а так-просто піздаболи та вороги України!
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16.12.2022 20:59 Відповісти
- По 17 тисяч дегенераторів.
- Це на всіх?
- Неа.. Кожному!
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16.12.2022 23:27 Відповісти
 
 