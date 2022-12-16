Для проходження зими Україні потрібно 17 тис. великих та промислових генераторів, - Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що для проходження зимового сезону до країни потрібно завезти 17 тис. великих та промислових генераторних установок.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Малі та середні українські підприємці вже імпортували 500 тис. малопотужних генераторів. Але для проходження зими нам потрібно ще майже 17 тисяч великих та промислових генераторних установок", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у п'ятницю.

З огляду на це прем'єр висловив сподівання, що частину цих потреб зможуть закрити країни-партнери.

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