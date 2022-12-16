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Для проходження зими Україні потрібно 17 тис. великих та промислових генераторів, - Шмигаль
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що для проходження зимового сезону до країни потрібно завезти 17 тис. великих та промислових генераторних установок.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Малі та середні українські підприємці вже імпортували 500 тис. малопотужних генераторів. Але для проходження зими нам потрібно ще майже 17 тисяч великих та промислових генераторних установок", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у п'ятницю.
З огляду на це прем'єр висловив сподівання, що частину цих потреб зможуть закрити країни-партнери.
Топ коментарі
+22 Alex Sav 8157c114
показати весь коментар16.12.2022 17:58
+15 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показати весь коментар16.12.2022 18:01
+10 Прощай немытая раССея
показати весь коментар16.12.2022 18:11
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Ну , а якщо й це не допоможе то - хоч - руками кацапів , позбудемось прокацапського лайна в Україні .
2.Всех зеленых не одеть, а раздеть.
3.Кийки и дрючки залишити.
4.Повторять утром и вечером
а дорога????
літом пробивали хузна скільки ярдів на дорогу
а про генератори згадали під новий рік????
а у владі, взагалі, є люди які можуть хоч трохи думати???
хоч на 2-3 місяці в перед
Или это только, чтобы деньги тырить?
Необходимо немедленно разрешить гражданам установку автономного газового отопления на дом или квартиру. Для этого сделать страницу в интернете условий подключения (вид котла на 12в, вентиляция, объем комнаты, окно, расстояния и другое) и универсальных проектов для определенных серий многоэтажных домов, чтобы граждане без длительных согласований обеспечили себя теплом.
Всё, что централизовано и государственно, всё коррупционно
Мне как-то заммэра рассказывал, что автобусные маршрутки - в эксплуатации дешевле, чем троллейбус
Всё зазеркалье какое-то.
- Це на всіх?
- Неа.. Кожному!