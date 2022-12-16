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Російські окупанти вводять цілодобову комендантську годину під Мелітополем і в Бердянську, Маріуполь укріплюють

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мелітополь

Під окупованим Мелітополем та в Бердянську у Запорізькій області загарбники вводять цілодобову комендантську годину на новорічні свята, а в Маріуполь везуть захисні укріплення та системи протиповітряної оборони.

Про це повідомляє "РИА Мелитополь" та радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

Попри те, що нещодавно гауляйтер Євген Балицький запевняв, що час комендантської години під Новий рік не зміниться, вже 16 грудня в різних громадах на окупованій території Запорізької області росіяни почали оголошувати про запровадження цілодобової комендантської години.

Так, мешканцям Чернігівки окупаційна влада заявила, що з 25.12.22 вводиться цілодобова комендантська година із забороною виходити з житла.

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У Бердянську окупаційна влада попереджає, що з 30.12.22 по 03.01.2023 вводиться цілодобова комендантська година.

Офіційно жодних пояснень немає. А неофіційно людям кажуть, що це пов'язано посиленням заходів щодо боротьби з диверсантами та терористами.

Такі заходи російські загарбники почали вживати після підривів мостів.

У Маріуполь із Росії та окупованого Криму цілодобово везуть "Зуби дракона" (бетонні укріплення. – Ред.).

Мангуш під Маріуполем посилено ППО типу "Бук". Там стрімко зростає кількість військового контингенту як росіян, так і бойовиків так званої "ДНР".

У Маріуполь прибули підрозділи ОМОН із Санкт-Петербурга, вони почали патрулювати вулиці нібито на випадок масових протестів через соціальне невдоволення.
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Топ коментарі
+4
Предвестник акта "доброй воли"?
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16.12.2022 18:04
+2
Якщо по москальських аеродромах якимось совковим безпілотником за 700 км *******,то по маріупольським туристам можна хоч з за Карпат втопити.
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16.12.2022 18:00
+2
Схоже щось відчувають...
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16.12.2022 18:30
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Якщо по москальських аеродромах якимось совковим безпілотником за 700 км *******,то по маріупольським туристам можна хоч з за Карпат втопити.
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16.12.2022 18:00 Відповісти
Предвестник акта "доброй воли"?
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16.12.2022 18:04 Відповісти
слушай, иди *****, да? зелебот ******
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16.12.2022 19:25 Відповісти
Они могут укреплять не Мариуполь, а то что от него осталось.
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16.12.2022 18:20 Відповісти
Схоже щось відчувають...
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16.12.2022 18:30 Відповісти
Сцють під себе, коли страшно!!!
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16.12.2022 19:20 Відповісти
боятся. Это хорошо. Это предвестник жеста доброй моли.
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16.12.2022 19:27 Відповісти
 
 