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Кривий Ріг (811) ракети (2784) атака (224) Резніченко (493)

Унаслідок влучання російської ракети в будинок у Кривому Розі травмовано 13 людей, 3 - загинуло. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

кривий,ріг

Унаслідок російського ракетного удару по будинку в Кривому Розі загинула 64-річна жінка і молоде подружжя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє очільник ОВА Валентин Резніченко.

"Російська атака обірвала три життя. Загинула 64-річна жінка і молоде подружжя. Під уламками будинку ще лишається їхній маленький син.

Тринадцятеро людей поранені. У тому числі і четверо дітей - всі вони у лікарні. 7-річна дівчинка важка", - ідеться в повідомленні.

Рятувально-пошукові роботи ще тривають.

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Унаслідок влучання російської ракети в будинок у Кривому Розі травмовано 13 людей, 3 - загинуло 01
Унаслідок влучання російської ракети в будинок у Кривому Розі травмовано 13 людей, 3 - загинуло 02
Унаслідок влучання російської ракети в будинок у Кривому Розі травмовано 13 людей, 3 - загинуло 03
Унаслідок влучання російської ракети в будинок у Кривому Розі травмовано 13 людей, 3 - загинуло 04

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
"Ашвабодітєлі" хренові. Методи і дії терористів. Чисто "православні вітязі" з ракетами, які передала Україна "гаранту" захисту їх суверенітету і цілісності.
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16.12.2022 18:20
+7
Кацапы конченные твари. Сами не живут и другим не дают. Карма не загорами.
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16.12.2022 18:27
+5
жили)))... думаю з лютого ( а мо і раніше) живуть вони десь далеко і там де не стріляють...
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16.12.2022 18:33
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Кривий Ріг. А це не там батьки Зеленського живуть?
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16.12.2022 18:18 Відповісти
жили)))... думаю з лютого ( а мо і раніше) живуть вони десь далеко і там де не стріляють...
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16.12.2022 18:33 Відповісти
Говорят, в Израиле.
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16.12.2022 19:07 Відповісти
"Ашвабодітєлі" хренові. Методи і дії терористів. Чисто "православні вітязі" з ракетами, які передала Україна "гаранту" захисту їх суверенітету і цілісності.
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16.12.2022 18:20 Відповісти
Кацапы конченные твари. Сами не живут и другим не дают. Карма не загорами.
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16.12.2022 18:27 Відповісти
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16.12.2022 19:05 Відповісти
Не виправдовуючи орків - ніби як є цокольне приміщення, типу підвал, і воно вціліло... ну от чому, на лінії фронту фактично - і знехтували? 🥺
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16.12.2022 18:30 Відповісти
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16.12.2022 18:31 Відповісти
НИЧьО, лагiдна благая весть будет к новому году. Трепещите, кацапы.
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16.12.2022 19:00 Відповісти
аминь !
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16.12.2022 19:03 Відповісти
Блин...доколе? за малую родину - по пыниным местам обдиралова трудящихся в 90-х и славы щипачей из подворотни... При этом , три зайца - наповал: петька-мужеложец будет приопущен, как и столица цареубийц+ пыню с медэдом лохонуть , насчет ПВО... Дайошь членинград! SURE, пыня больше не дерзнет трогать Кривой Рог. Не б.до в компот.
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16.12.2022 18:58 Відповісти
Та ****** ти в рот,*****...
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16.12.2022 20:46 Відповісти
я такий радий,що наш дорогий преЗЕдент вивіз своїх шановних батьків на Батьківщину,в обетованний Ізраїль! вони не знають жахіть обстрілів,відсутність світла,тепла і води,в обетованному їм добре і спокійно,і вони там серед своїх...друзі,ви теж радієте за преЗЕдента і його глибокошанованих батьків??
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16.12.2022 20:51 Відповісти
будьте вы прокляты рашисткие мрази до седьмого колена.Гореть вам в аду "братья"долбанные!
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16.12.2022 21:14 Відповісти
 
 