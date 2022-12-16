ЄС заборонив своїм громадянам обіймати керівні посади у будь-яких контрольованих державою структурах у РФ
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Єврокомісія в рамках дев’ятого пакета санкцій, введених проти РФ у відповідь на продовження воєнної агресії проти України, розширила заборону громадянам ЄС обіймати керівні посади в будь-яких підконтрольних державі юридичних особах у Росії.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Відтепер громадянам Євросоюзу буде заборонено обіймати будь-які посади в органах управління усіх юросіб, структурах чи органах у Росії, які належать або підконтрольні державі", - повідомляється в документі, поширеному Радою ЄС.
Крім того, ЄС у рамках санкцій заборонив європейським компаніям "надавати в Росії послуги в сфері реклами, дослідження ринку, опитувань громадської думки, тестування продукції, технічних інспекцій у РФ".
У восьмому пакеті санкцій, ухваленому восени 2022 року, громадянам ЄС заборонялося обіймати керівні посади лише в деяких російських компаніях. Тоді до списку компаній, на які поширювалося це обмеження, були включені ОПК "Оборонпром", Об'єднана авіабудівна корпорація (ОАК), "Уралвагонзавод", "Роснефть", "Транснефть", "Газпром нафта", "Алмаз-Антей" та інші. При цьому, згідно з документом, передбачалася й низка винятків із нового правила.
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Вони усі ********** тільки косити бабло в московії, а витрачати краще ж на Заході. Чи ні?
Шредер ПНХ
Шредер був призначений членом наглядової ради "Газпрому".
Шредер вже обіймає кілька посад, пов'язаних з російським енергетичним сектором.
77-річний німець також є головою наглядової ради державної енергетичної компанії "Роснефть".
Інші його посади включають виконання обов'язків голови комітету акціонерів Nord Stream 1і президента ради директорів Nord Stream 2. Обидві позиції стосуються газопроводів, які з'єднують Росію і Німеччину і знаходяться в центрі інтенсивних дебатів на міжнародній арені.
Ніяких?
Тоді це популізм.