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ЄС заборонив своїм громадянам обіймати керівні посади у будь-яких контрольованих державою структурах у РФ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

шредер,путін

Єврокомісія в рамках дев’ятого пакета санкцій, введених проти РФ у відповідь на продовження воєнної агресії проти України, розширила заборону громадянам ЄС обіймати керівні посади в будь-яких підконтрольних державі юридичних особах у Росії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Відтепер громадянам Євросоюзу буде заборонено обіймати будь-які посади в органах управління усіх юросіб, структурах чи органах у Росії, які належать або підконтрольні державі", - повідомляється в документі, поширеному Радою ЄС.

Крім того, ЄС у рамках санкцій заборонив європейським компаніям "надавати в Росії послуги в сфері реклами, дослідження ринку, опитувань громадської думки, тестування продукції, технічних інспекцій у РФ".

У восьмому пакеті санкцій, ухваленому восени 2022 року, громадянам ЄС заборонялося обіймати керівні посади лише в деяких російських компаніях. Тоді до списку компаній, на які поширювалося це обмеження, були включені ОПК "Оборонпром", Об'єднана авіабудівна корпорація (ОАК), "Уралвагонзавод", "Роснефть", "Транснефть", "Газпром нафта", "Алмаз-Антей" та інші. При цьому, згідно з документом, передбачалася й низка винятків із нового правила.

Читайте також: Євросоюз погодив 9-й пакет санкцій проти Росії

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+7
Шредер едет домой? Или станет гражданином РФ?
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16.12.2022 18:08
+7
Он будет как алкаш Депардье, метаться между баблом и бутылкой
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16.12.2022 18:10
+4
Відлучають гансів від касабської цицьки
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16.12.2022 18:12
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Шредер едет домой? Или станет гражданином РФ?
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16.12.2022 18:08 Відповісти
Он будет как алкаш Депардье, метаться между баблом и бутылкой
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16.12.2022 18:10 Відповісти
Там ще стара хвойда ангела тiльки своi рейтузи навострила...
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16.12.2022 19:41 Відповісти
Відлучають гансів від касабської цицьки
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16.12.2022 18:12 Відповісти
Не все що висить- то цицька..))
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16.12.2022 19:38 Відповісти
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16.12.2022 18:16 Відповісти
Переведите плиз. Непонятно что это.
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16.12.2022 18:17 Відповісти
там смотреть надо на головку
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16.12.2022 19:25 Відповісти
Там ще є белорашка, щось її ніхто не помічає.
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16.12.2022 18:27 Відповісти
Рішення звичайно цікаве, але хочеться задати питання: а то що?
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16.12.2022 18:29 Відповісти
Позбудеться майна в ЄС, а може навіть громадянства рідної країни.
Вони усі ********** тільки косити бабло в московії, а витрачати краще ж на Заході. Чи ні?
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16.12.2022 18:39 Відповісти
Просто приватна власність там майже святе, та й громадянства отак нараз там не позбавляють. Інша річ, що якщо є заборона, то громадяни її виконують. Але ж ті, хто у рашці працював чи працює -цинічні мерзотники...
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16.12.2022 18:46 Відповісти
Ви апіздалі! Хєр шрьодер та фрау штазі вже все зробили для того, щоб ***** розпочало цю війну.
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16.12.2022 18:29 Відповісти
Отличное решение!

Шредер ПНХ
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16.12.2022 18:36 Відповісти
Шановні еуропейські можновладці, with all due respect, але присмак гімна у роті таки відчувається?
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16.12.2022 18:40 Відповісти
Тобто відомий німецько-російського лобіст Герхард Шредер, який був главою уряду Німеччини на чолі з соціал-демократами з 1998 по 2005 рік втратить свої керівні посади у контрольованих державою структурах у РФ?

Шредер був призначений членом наглядової ради "Газпрому".
Шредер вже обіймає кілька посад, пов'язаних з російським енергетичним сектором.

77-річний німець також є головою наглядової ради державної енергетичної компанії "Роснефть".

Інші його посади включають виконання обов'язків голови комітету акціонерів Nord Stream 1і президента ради директорів Nord Stream 2. Обидві позиції стосуються газопроводів, які з'єднують Росію і Німеччину і знаходяться в центрі інтенсивних дебатів на міжнародній арені.
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16.12.2022 18:53 Відповісти
А які санкції, яке покарання передбачене громадянам Євросоюзу за роботу на керівних посада у будь-яких контрольованих державою структурах у РФ???

Ніяких?
Тоді це популізм.
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16.12.2022 18:54 Відповісти
Тю... Послуги "консультантів" раптово здорожчають.
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16.12.2022 19:31 Відповісти
Мудило шредер рыдает крокодильими слезами,а комсомолка меркель-впала в депрессию....берлускони наглотался виагры и пошел клеить проститутку кнайсль..Шо ж тепер буде...Ой лишенько
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16.12.2022 19:35 Відповісти
 
 