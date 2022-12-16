У Миколаєві новорічну ялинку замінить пам’ятник Святому Миколаю, вкритий маскувальними сітками. ФОТОрепортаж

Цьогорічна ялинка у Миколаєві буде у воєнному стилі. Новорічне дерево замінить пам’ятник Святому Миколаю. Споруду у центрі міста покрили маскувальною сіткою та ілюмінацією.

Як інформує Цензор.НЕТ, з авторами проєкту спілкувалися кореспонденти Суспільного.

Скульптуру покровителя міста Святого Миколая ще в жовтні закрили від обстрілів мішками з піском. Напередодні свят захисну конструкцію покрили шістьма маскувальними сітками, які виготовляли волонтери.

Виготовлення покриття для незвичної ялинки - замовлення від обласної військової адміністрації. Виготовляли стіки в імпровізованому швацькому цеху волонтери, що шиють для військових Збройних сил України.

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"Оскільки в цьому році в нас не запланований Новий рік, але наші діти тут ні до чого, ми вирішили зробити сюрприз і все ж таки в місті буде ялинка, але фронтова. Я думаю, наші діти зрозуміють ситуацію, а батьки будуть раді, що буде місце, куди можна привести дітей", - говорить Наталія Куличковська.

Ялинку у воєнному стилі вирішили прикрасити ілюмінацією, розповідає начальник міського управління культури Юрій Любаров.

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"Сенс не в тому, що ми побачимо, сенс в тому, що ми відчуємо. Це такий проєкт, наші колеги таку назву придумали - "Ялинка незламних". Які часи, така і ялинка. Тут захисна споруда навколо Святого Миколая, і навколо цієї захисної споруди ще одна захисна споруда зараз відбудовується. Це буде такий символ миколаївського Нового року, Різдва цього року", - розповів Юрій Любаров.

Раніше мер міста Олександр Сєнкевич повідомив, що цього року традиційної ялини на Соборній площі не буде, але миколаївців все одно не залишили без символа Нового року та Різдва.