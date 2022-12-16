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Греція готова надати Україні С-300, якщо США розмістять ЗРК Patriot на Криті, - міністр оборони Панайотопулос

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

с300,с-300

Міністр оборони Греції Ніколаос Панайотопулос заявив, що Афіни можуть передати Україні грецькі зенітно-ракетні комплекси С-300 в разі, якщо Сполучені Штати розмістять замість них на Криті свої ЗРК Patriot.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Якщо США встановлять на острові (Крит) систему Patriot і після того, як вона буде інтегрована – з’єднана з національною системою протиповітряної оборони, то С-300 можна буде зняти. Така ж процедура застосовується до будь-якої іншої системи протиповітряної оборони російського виробництва, яку вони, можливо, захочуть направити в Україну", – сказав Панайотопулос на нараді в грецькому Міноборони.

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Видання зазначає, що зі слів Панайотопулоса випливає: в разі надання американських засобів ППО Греція також може відправити в Україну інші засоби ППО російського виробництва – "Тор-М1" та "Оса-АКМ".

Також Pronews.gr зауважує, що міністр оборони Греції говорив не про купівлю Patriot, а лише про їхнє встановлення США, що означає, що ці системи ППО на Криті перебуватимуть під американським контролем.

Ще у вересні грецький прем’єр Кіріакос Міцотакіс стверджував, що Греція не має наміру відправляти в Україну зенітно-ракетні комплекси С-300 російського виробництва, оскільки не хоче послаблювати власну оборону.

Натомість, як відомо, Греція передала Україні БМП-1 взамін на німецькі бронемашини типу Marder1A3.

Нагадаємо, у квітні Словаччина передала Україні дивізіон ППО С-300, отримавши натомість американську Patriot.
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Топ коментарі
+23
"Петріот",вже,й в Україні поміститься-не переймайтесь панове греки!
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16.12.2022 19:09
+19
Греки внезапно обеспокоились бесплатой передачей Патриотов Украине или своей ПВО?
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16.12.2022 19:14
+17
Хитрий попандопулос
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16.12.2022 19:18
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Сторінка 2 з 2
У тебя цифры есть? На сколько поставлено, сколько вернули? То же по СССР. Без цифр-не приходи. И еще скорректируй на покупательную стоимость доллара США в 1941 и в 2006-м.
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16.12.2022 21:59 Відповісти
не надо было студеры оставлять у себя и прочую технику-и долгов бы не было
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17.12.2022 19:05 Відповісти
А ваапше-та, драные греки даже не представляют, чи морковку не кушают- не помнят шо было, по моему в 1972-ом году, когда весь южный военный совкоокруг , совместно с войсками варшавского договора ломонулся к Греции, сквозь Болгарию, хотели оккупировать, шобы Турки по бырику захватили весь Кипр(мож поэтому Эрдоган и заигрывает с пыней + пыня его предупредил о готовящемся перевороте). Но амерско-натовский флот опередил СыРыСэР на пол суток. Взял в кольцо весь Кипр, высадка десанта. Шобы все было по чесному и СССР не дергался, позволили за Турцией оставить часть оккупированного Кипра, но за это, мол, шобы не было склок(греко-турецко-саавецких)оставили за собой право разместить военную базу на турецкой стороне. Английская военная база осталась на греческой стороне... Кремлядь, вся в лайне, поджав хвост ,убрала от Кипра свой недофлот, как и свалила от греческих границ,
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16.12.2022 20:08 Відповісти
А опереди совкофлот амер-НАТО флот, оккупируй раньше Кипр, Ща бы Кипр был бы советско-турецким с военными базами каазлабада.
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16.12.2022 20:21 Відповісти
После того как шведы отказали нам в самолётах, стал сомневаться на хрена они в НАТО.
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16.12.2022 20:09 Відповісти
Не вірте данайцям, с-300 обіцяючим...
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16.12.2022 20:14 Відповісти
A ne mozno tak sto i S-300 i Patriot prijexali v Ukrainu.
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16.12.2022 20:19 Відповісти
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16.12.2022 20:37 Відповісти
Тогда получается одна партия наша. в законе(патриотов). Другая партия греческая + С-300.
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16.12.2022 20:38 Відповісти
Какие все умные , оставьте их себе .
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16.12.2022 20:24 Відповісти
Залиште собі цю радянську х#йню. Нехай "Петріот" краще нам передадуть.
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16.12.2022 20:42 Відповісти
С-300 класний комплекс. До того ж, ракети для нього на порядок дешевше ніж для Петріотів.
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17.12.2022 02:03 Відповісти
Це як авто, жигулі та мерседес
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16.12.2022 20:44 Відповісти
Уся Європа населена такими попадакісами - хоче задурно переозброїтись.
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16.12.2022 20:52 Відповісти
Просто бизнес, ничего личного...
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16.12.2022 20:57 Відповісти
ПНХ ГРК.
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16.12.2022 21:47 Відповісти
Видать эллинов жаба задавила....решили на йух сесть и рыбку съесть!!!
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16.12.2022 22:25 Відповісти
Патріоти нехай передають Україні а Греція нехай тримає собі с-300.
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16.12.2022 23:00 Відповісти
Хитрожопый панайопулос )))
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16.12.2022 23:01 Відповісти
Ну греков же каждый день бомбят им нужнее!
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17.12.2022 02:12 Відповісти
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