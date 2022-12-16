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Ракетні удари РФ по Україні є воєнними злочинами і варварством, усіх винних буде притягнуто до відповідальності, - Боррель

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

боррель

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель виступив із заявою щодо ракетні атаки Росії по території України 16 грудня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогоднішні масовані ракетні удари Росії по території України, на додаток до щоденних обстрілів мирних жителів і цивільної інфраструктури, є ще одним прикладом невиборчого терору Кремля. Ці жорстокі, нелюдські напади спрямовані на збільшення гуманітарних страждань та позбавлення українського народу, а також лікарень, служб екстреної допомоги та інших критично важливих служб електрики, опалення та води. Ці вибухи є воєнними злочинами і варварством. Усіх винних буде притягнуто до відповідальності", - заявив Боррель.

Очільник європейської дипломатії запевнив, що ЄС та його партнери "ще більше активізують зусилля щодо надання екстреної підтримки, необхідної українському народу для відновлення та обслуговування електроенергії та опалення".

"Український народ демонструє дивовижну силу, мужність та стійкість, протистоїть агресивній війні Росії. Європейський Союз твердо солідарний із ними. Стільки, скільки потрібно, і тією мірою, якою це необхідно", - наголошується в заяві.

Також читайте: Нашим пріоритетом залишається підтримка України зброєю і фінансами, - Боррель

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+21
Для начала пусть заберут у виноватых всю европейскую недвижимость и счета и деток вышвырнут назад в Орду из Ниццы и Швейцарии и прочих стран загнивающего Запада,пусть в мобики идут..
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16.12.2022 19:42
+14
За Малазійський Боїнг усіх притягнули?

Так і за знищення українців будете притягати.
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16.12.2022 19:47
+10
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16.12.2022 19:51
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таке враження що цей Барель доживає свої останні дні як чиновник
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16.12.2022 19:41 Відповісти
... усіх винних і їх посіпак .
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16.12.2022 19:42 Відповісти
путин **** нацистская
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16.12.2022 20:19 Відповісти
Для начала пусть заберут у виноватых всю европейскую недвижимость и счета и деток вышвырнут назад в Орду из Ниццы и Швейцарии и прочих стран загнивающего Запада,пусть в мобики идут..
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16.12.2022 19:42 Відповісти
*********,сер...
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16.12.2022 20:44 Відповісти
Присягнеш притягнеш усіх так сказати… а в реальності нічого ви не зробите бо кишка тонка та на підсосі в *****.
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16.12.2022 19:42 Відповісти
За Малазійський Боїнг усіх притягнули?

Так і за знищення українців будете притягати.
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16.12.2022 19:47 Відповісти
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16.12.2022 19:51 Відповісти
******* - не патріоти доставляти
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16.12.2022 19:52 Відповісти
https://t.me/dumskaya_net/48426
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16.12.2022 19:52 Відповісти
Коли притягнуть,після їхньої смерті?
То це пізно,треба пришвидшити цей процес.
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16.12.2022 19:54 Відповісти
А логічно як притягнути? Хто здасть ПУТЛЕРА і його прибічників ? НІХТО
ТІЛЬКИ ЗАОЧНО МОЖУТЬ СУДИТИ
БО РОСІЯ НЕ ВИКОНУЄ І НЕ БУДЕ ВИКОНУВАТИ МІЖНАРОДНЕ ПРАВО В ЕВРОПІ ЦЕ НЕ ЗРОЗУМІЛИ.
А для того щоб притягнути до відповідальності треба захопити МОСКВУ з КРЕМЛЕМ і там їх судити.
АЛЕ НАВІТЬ ЯКЩО УКРАЇНА БУЛА Б В НАТО - ЧИ ЗАХИСТИЛО Б УКРАЇНУ ? Коли Столтенберг відкрито говорить що не хоче прямого зіткнення НАТО -РОСІЯ
НАТО МОГЛО Б БІЛЬШЕ ЗБРОЇ НАДАВАТИ АЛЕ НЕ ВОЮВАТИ - БО ЄВРОПА БОЇТЬСЯ ВІЙНИ.
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16.12.2022 19:55 Відповісти
Ну от з якого дива НАТО має воювати в Україні? Які претензії до оборонного союзу багатьох держав які не мають взагалі ніяких зобов'язань стосовно захисту України?
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16.12.2022 20:04 Відповісти
Я написав якби Україна була б в НАТО то питання війни це не вирішило б НАТО_ БОЇТЬСЯ РОСІЇ ЦЕ ВСІМ ЗРОЗУМІЛО
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16.12.2022 20:20 Відповісти
Ти мабуть кісєль-тв передивився. Порівняй потенціал НАТО і потенціал **********. До кацапів ставляться як до мавпи з гранатою.
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17.12.2022 00:11 Відповісти
"Наша песня хороша, начинай сначала"...
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16.12.2022 19:55 Відповісти
*******, не мешки ворочать. Как, когда, где и кем? Вот в Африке недоедают, а вы тут со своим блекаутом.
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16.12.2022 19:57 Відповісти
РАШЫСКИЙ ВОЕННЫЙ КОРАБЛь..!ИДИ НА ***..! а ты то чё сам?как там среди бошей в германии??ДОЕДАЕШ ХОРОШО КАЦАП.??? ПОЕТОМУ ИДИ НА ***.!
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16.12.2022 20:15 Відповісти
Ты кого кацапом обозвал, гнида? Судя по твоему опусу, ты нехило накатил и решил оттянутся на форуме. А *********... присуще только одной нации, которой несуществует. Якщо бажаєш мовою, я перекладу.
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17.12.2022 15:54 Відповісти
Так іх в хвіст і в гриву .
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16.12.2022 20:00 Відповісти
Краще б ваші спецслужби прибили бункерну моль.Ото було б діло,а не бла-бла.Бо ваші обіцянки-цяцянки вже в печінках сидять.
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16.12.2022 20:10 Відповісти
Замість балабольства - ЗБРОЮ ДАЙТЕ!
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16.12.2022 20:17 Відповісти
ЦЕЙ ПОЦ БОРЕЛь...УКРАІНЕ ТОП ПРІЙОРІТІ ТОП ПРІЙРІТІ І ще раз ТОП ПРІЙОРІТІ.!тільки українцям які замирзають в холоді і темряві-це до дупи.!***** ДАВАЙТИ ПРО ПЕТРІОТ.!
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16.12.2022 20:17 Відповісти
"...є ще одним прикладом невиборчого терору Кремля."

Тобто, якби терор був "виборчим", все було б за€ßісь?
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16.12.2022 20:20 Відповісти
******* фашисти, нацисти і терористи - це московити, які себе у 1721 році назвали росіянами, вкравши нашу історію. Потвори без роду і племені!
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16.12.2022 20:31 Відповісти
Генералы Деникин.Краснов,Юденич и прочие бароны Врангеля и прочие генералы Духонинв мало мочили в сортире рюZZkих Шариковых Баранова.. сжигать.. падаль...мавзолейную...💀☠️💥💥💥💥
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16.12.2022 20:48 Відповісти
что да - то да...\а так нет...(((\
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16.12.2022 20:57 Відповісти
****** русня.
-Рятувальники дістали з-під завалів будинку у Кривому Розі двох загиблих жінок і зараз шукають півторарічну дитину - підполковник ДСНС Ігор Карелін
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16.12.2022 20:54 Відповісти
цей дядько явно не знає що проти сили треба сила (зброя)
а не ******** про покарання для винуватих
ти їх злови...
одно в бунер, друге в тайгу, третє здохне
ракети ппо та про
і більше ні що....
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16.12.2022 21:20 Відповісти
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16.12.2022 21:32 Відповісти
Полякай кацапів) чхали вони на відповідальність
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16.12.2022 21:34 Відповісти
 
 