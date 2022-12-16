Ракетні удари РФ по Україні є воєнними злочинами і варварством, усіх винних буде притягнуто до відповідальності, - Боррель

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель виступив із заявою щодо ракетні атаки Росії по території України 16 грудня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогоднішні масовані ракетні удари Росії по території України, на додаток до щоденних обстрілів мирних жителів і цивільної інфраструктури, є ще одним прикладом невиборчого терору Кремля. Ці жорстокі, нелюдські напади спрямовані на збільшення гуманітарних страждань та позбавлення українського народу, а також лікарень, служб екстреної допомоги та інших критично важливих служб електрики, опалення та води. Ці вибухи є воєнними злочинами і варварством. Усіх винних буде притягнуто до відповідальності", - заявив Боррель.

Очільник європейської дипломатії запевнив, що ЄС та його партнери "ще більше активізують зусилля щодо надання екстреної підтримки, необхідної українському народу для відновлення та обслуговування електроенергії та опалення".

"Український народ демонструє дивовижну силу, мужність та стійкість, протистоїть агресивній війні Росії. Європейський Союз твердо солідарний із ними. Стільки, скільки потрібно, і тією мірою, якою це необхідно", - наголошується в заяві.

Також читайте: Нашим пріоритетом залишається підтримка України зброєю і фінансами, - Боррель