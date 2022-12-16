Ракетні удари РФ по Україні є воєнними злочинами і варварством, усіх винних буде притягнуто до відповідальності, - Боррель
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель виступив із заявою щодо ракетні атаки Росії по території України 16 грудня.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Сьогоднішні масовані ракетні удари Росії по території України, на додаток до щоденних обстрілів мирних жителів і цивільної інфраструктури, є ще одним прикладом невиборчого терору Кремля. Ці жорстокі, нелюдські напади спрямовані на збільшення гуманітарних страждань та позбавлення українського народу, а також лікарень, служб екстреної допомоги та інших критично важливих служб електрики, опалення та води. Ці вибухи є воєнними злочинами і варварством. Усіх винних буде притягнуто до відповідальності", - заявив Боррель.
Очільник європейської дипломатії запевнив, що ЄС та його партнери "ще більше активізують зусилля щодо надання екстреної підтримки, необхідної українському народу для відновлення та обслуговування електроенергії та опалення".
"Український народ демонструє дивовижну силу, мужність та стійкість, протистоїть агресивній війні Росії. Європейський Союз твердо солідарний із ними. Стільки, скільки потрібно, і тією мірою, якою це необхідно", - наголошується в заяві.
Будь ласка, зачекайте...
Так і за знищення українців будете притягати.
То це пізно,треба пришвидшити цей процес.
ТІЛЬКИ ЗАОЧНО МОЖУТЬ СУДИТИ
БО РОСІЯ НЕ ВИКОНУЄ І НЕ БУДЕ ВИКОНУВАТИ МІЖНАРОДНЕ ПРАВО В ЕВРОПІ ЦЕ НЕ ЗРОЗУМІЛИ.
А для того щоб притягнути до відповідальності треба захопити МОСКВУ з КРЕМЛЕМ і там їх судити.
АЛЕ НАВІТЬ ЯКЩО УКРАЇНА БУЛА Б В НАТО - ЧИ ЗАХИСТИЛО Б УКРАЇНУ ? Коли Столтенберг відкрито говорить що не хоче прямого зіткнення НАТО -РОСІЯ
НАТО МОГЛО Б БІЛЬШЕ ЗБРОЇ НАДАВАТИ АЛЕ НЕ ВОЮВАТИ - БО ЄВРОПА БОЇТЬСЯ ВІЙНИ.
Тобто, якби терор був "виборчим", все було б за€ßісь?
-Рятувальники дістали з-під завалів будинку у Кривому Розі двох загиблих жінок і зараз шукають півторарічну дитину - підполковник ДСНС Ігор Карелін
а не ******** про покарання для винуватих
ти їх злови...
одно в бунер, друге в тайгу, третє здохне
ракети ппо та про
і більше ні що....