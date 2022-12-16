Парламент Хорватії не схвалив участі в місії ЄС із підготовки українських військових
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Хорватський парламент у п’ятницю відхилив пропозицію про приєднання країни до місії ЄС на підтримку українських військових (EUMAM).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
У голосуванні брали участь 107 із 151 депутата парламенту Хорватії. З них 97 проголосували "за", десять – висловилися проти.
Оскільки раніше про відмову схвалити участь у місії EUMAM заявив президент Хорватії Зоран Міланович, відомий своїми симпатіями до РФ, для його затвердження парламентом потрібна була більшість у дві треті голосів.
Хорватські опозиційні депутати заявили, що не хочуть ставати заручниками політичних розбіжностей вищого керівництва країни і заявили, що конституція не передбачає голосування парламенту з питань, які зазвичай затверджуються президентом за погодженням з урядом.
Натомість прем’єр Хорватії Андрей Пленкович, який ініціював голосування в парламенті, відкинув критику, заявивши, що участь Загреба у військовій місії ЄС "є лише послідовним, принциповим і раціональним рішенням Хорватії, що відповідає її національним інтересам".
Як писали хорватські медіа, Хорватія у межах місії, найімовірніше, мала пропонувати свій досвід підготовки у сфері тактичної медицини, створення оборонних укріплень, встановлення мінних загороджень та розмінування. Передбачалося, що протягом двох років на хорватській території пройдуть підготовку до 100 українських військовослужбовців.
Нова тренувальна місія Європейського союзу для військових Збройних сил України (EUMAM Ukraine) досягла повної оперативної готовності. Мандат місії спочатку триватиме два роки, а фінансовий орієнтир загальних витрат на цей період становитиме 106,7 млн євро.
Місія забезпечуватиме координацію з двосторонніми заходами держав-членів на підтримку України, а також з іншими міжнародними партнерами, і буде відкритою для участі третіх держав.
Будь ласка, зачекайте...
Воює поки що лише ЗСУ.
Реєстрація: 30.10.2022
ти ще за "Россотрудничество" не відсидів....
"З них 97 проголосували "за", десять - висловилися проти."
Операція «Буря» (хорв. Operacija Oluja, 4 серпня - 7 серпня 1995 р.) - великомасштабна військова операція, у ході якої хорватська армія і поліція відвоювали відірвані від центрального уряду збунтованими сербами хорватські території, що утворювали невизнану державу Республіка Сербська Країна. За допомогою операції всього за 84 години було відновлено хорватський конституційно-правовий порядок на всіх захоплених сербськими сепаратистами територіях, окрім східної Славонії.
між українцями та хорватами є духовна єдність, тому що...
ми не сербо-кацапи
хорвати походять з України, із Західної України, де мешкали "білі хорвати"
Справжня хорватська марка часів 2 Св. війни.
ВермахтБундесвер.
І тільки кацапи від цього факту казяться!
Лахта зараз пише з словниками укранської мови, палитись не можна.
потім хамуркань, потім просто Харків
Чув дзвін, та не знає, де він. Шарукань, а не Шамуркань.
антиукраїнський ****... ЗЄльоний консесунс та єдиний кіздафон
відпрацьована як швейцарський годинник - 82 години і Сербська Країна стала хорватською
Маю велику надію, що мароканці накопають їм також у матчі за 3-тє місце.
💪💪💪