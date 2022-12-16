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Парламент Хорватії не схвалив участі в місії ЄС із підготовки українських військових

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

навчання

Хорватський парламент у п’ятницю відхилив пропозицію про приєднання країни до місії ЄС на підтримку українських військових (EUMAM).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

У голосуванні брали участь 107 із 151 депутата парламенту Хорватії. З них 97 проголосували "за", десять – висловилися проти.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США розширюють програму підготовки українських військових: будуть навчати маневреному бою, - Пентагон

Оскільки раніше про відмову схвалити участь у місії EUMAM заявив президент Хорватії Зоран Міланович, відомий своїми симпатіями до РФ, для його затвердження парламентом потрібна була більшість у дві треті голосів.

Хорватські опозиційні депутати заявили, що не хочуть ставати заручниками політичних розбіжностей вищого керівництва країни і заявили, що конституція не передбачає голосування парламенту з питань, які зазвичай затверджуються президентом за погодженням з урядом.

Натомість прем’єр Хорватії Андрей Пленкович, який ініціював голосування в парламенті, відкинув критику, заявивши, що участь Загреба у військовій місії ЄС "є лише послідовним, принциповим і раціональним рішенням Хорватії, що відповідає її національним інтересам".

Як писали хорватські медіа, Хорватія у межах місії, найімовірніше, мала пропонувати свій досвід підготовки у сфері тактичної медицини, створення оборонних укріплень, встановлення мінних загороджень та розмінування. Передбачалося, що протягом двох років на хорватській території пройдуть підготовку до 100 українських військовослужбовців.

Нова тренувальна місія Європейського союзу для військових Збройних сил України (EUMAM Ukraine) досягла повної оперативної готовності. Мандат місії спочатку триватиме два роки, а фінансовий орієнтир загальних витрат на цей період становитиме 106,7 млн євро.

Місія забезпечуватиме координацію з двосторонніми заходами держав-членів на підтримку України, а також з іншими міжнародними партнерами, і буде відкритою для участі третіх держав.
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Топ коментарі
+19
кацапе, адже твоя кацапія напала на США? Так? Чи на Королівство? Щоб ти здох, виродку!
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16.12.2022 20:41
+15
Помните кто наши братья. Англосаксы.
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16.12.2022 20:34
+11
думка парламенту може не співпадати з думкою хорватського народу

між українцями та хорватами є духовна єдність, тому що...
ми не сербо-кацапи

хорвати походять з України, із Західної України, де мешкали "білі хорвати"
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16.12.2022 20:38
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Помните кто наши братья. Англосаксы.
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16.12.2022 20:34 Відповісти
кацапе, адже твоя кацапія напала на США? Так? Чи на Королівство? Щоб ти здох, виродку!
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16.12.2022 20:41 Відповісти
останніми днями щось справжня навала на Цензор російськомовних коментаторів з проксі, дивним чином збігається з забороною зеленими інтернет ЗМІ
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16.12.2022 20:48 Відповісти
ти ж не баран і добре розумієш,чого бульбенфюрер підтримує куйла у війні з Україною,надаючи свою територію для рашистських вбивць українського народу і яку вигоду з цього отримує як бульбен фюрер.так і куйло всія ********* з цього???
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16.12.2022 21:15 Відповісти
Звідки ти зрозумів що то рюсьге? Аж цікаво
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16.12.2022 23:18 Відповісти
Женя, сейчас это наши союзники в борьбе против россиян, вторгшихся в нашу страну. Цели у нас одни и те же - убить как можно больше российских оккупантов, и по возможности развалить к сранням эту россию. Что конкретно в данной ситуации не нравится тебе?
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16.12.2022 20:42 Відповісти
А кацапи-лапотніки, значить, українцям брати? Ну і довбойоб же ти, Євгеша!
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16.12.2022 21:38 Відповісти
Это чудо-юдо еще пыталось как-то оправдать обосравшуюся русню? Эх, и сколько же еще есть на Земле вот таких вот "глубинариев" с куриными мозгами...
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16.12.2022 21:44 Відповісти
Англосакси з росією не воюють. Якби воювали, то росії тупо не було б.
Воює поки що лише ЗСУ.
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16.12.2022 20:45 Відповісти
Евгений a08c823d

Реєстрація: 30.10.2022

ти ще за "Россотрудничество" не відсидів....
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16.12.2022 20:48 Відповісти
Англосакси витратний матеріал в війні з рішкою Може так краще?
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16.12.2022 20:56 Відповісти
Неначе ********* відкрила помийну ротяку свою.. слово в слово. Курси у неї проходив, ватножопа х доба?
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16.12.2022 20:59 Відповісти
Я так понимаю, учиться хорваты не желают. Напрасно, мадам, но на нет и суда нет
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16.12.2022 20:35 Відповісти
На нєт і мінєта нєт)
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16.12.2022 20:42 Відповісти
Ну да. Воевали с поддерживаемой рф Сербией, прошли через растрел сербами гражданских в Вуковаре, имеют пророссийского президента.
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16.12.2022 20:45 Відповісти
так зрозуміти це важко але не така вже й рідкість, взяти хоча б Грузію і Молдову
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16.12.2022 20:59 Відповісти
А Україна, яка під час війни вибрала читача суфлерів із російськими агентами разом?
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16.12.2022 21:11 Відповісти
А Україна має нарешті зробити висновки що голосувати без перевірки на розумову відсталість не можна. Бо гигнемо. І я зараз не жартую.
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16.12.2022 21:15 Відповісти
А прочитати статтю нє?

"З них 97 проголосували "за", десять - висловилися проти."
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16.12.2022 21:05 Відповісти
И шо? Все-равно не хотят, даже если не хватило 4 или 5 голосов.
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16.12.2022 21:12 Відповісти
Та *****. На сміття увагу звертати зараз Україні не слід.
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16.12.2022 20:36 Відповісти
Полусербские подкацапники или где.
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16.12.2022 20:38 Відповісти
перед тим як патякати, подивись як вони анулювали Сербську Країну своєю операцією "Буря"

Операція «Буря» (хорв. Operacija Oluja, 4 серпня - 7 серпня 1995 р.) - великомасштабна військова операція, у ході якої хорватська армія і поліція відвоювали відірвані від центрального уряду збунтованими сербами хорватські території, що утворювали невизнану державу Республіка Сербська Країна. За допомогою операції всього за 84 години було відновлено хорватський конституційно-правовий порядок на всіх захоплених сербськими сепаратистами територіях, окрім східної Славонії.
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16.12.2022 20:42 Відповісти
Но сейчас выбрали пророссийского президента. Правда украинцы сделали то же самое в 2019-м, "устав от войны", отдав власть парню из сериала, окруженному агентами кремля.
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16.12.2022 20:47 Відповісти
думка парламенту може не співпадати з думкою хорватського народу

між українцями та хорватами є духовна єдність, тому що...
ми не сербо-кацапи

хорвати походять з України, із Західної України, де мешкали "білі хорвати"
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16.12.2022 20:38 Відповісти
хорвати родом з тереторії України частини Хмельницької і Тернопільської областей.назви населених пунктів,річок і імен до сьогодні тотожні.наприклад я народився в місті Віньківці Хмельницької області.в Хорватії також є місто Віньківці.
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16.12.2022 20:58 Відповісти
Голосування 97 за, 10 проти. Так що парламент і народ майже єдині. Завадив тут лише проросійський президент.
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16.12.2022 21:08 Відповісти
А крім того, хорвати за Азовське море воювали!
Справжня хорватська марка часів 2 Св. війни.

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16.12.2022 21:11 Відповісти
Нажаль на стороні Вермахту
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16.12.2022 22:12 Відповісти
Все відносне. На боці українців сьогодні Вермахт Бундесвер.
І тільки кацапи від цього факту казяться!

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16.12.2022 22:32 Відповісти
Про кацапів тут себе гарно охарактеризував - зарегився у 2022 і вже пацріот України
Лахта зараз пише з словниками укранської мови, палитись не можна.
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16.12.2022 23:32 Відповісти
Вчи історію лахтинський
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16.12.2022 23:33 Відповісти


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16.12.2022 23:38 Відповісти
Тобі тест на IQ
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16.12.2022 23:56 Відповісти
Є і така історична теорія, хорвати словяни, нажаль католики як і поляки
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16.12.2022 22:14 Відповісти
Думаю що вони жили десь у Панонії. Але вторгнення аварів призвело до витіснення частини хорватів до адріатики, а іншої - у бік Карпат
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16.12.2022 22:58 Відповісти
Бувшого гравця Динамо Київ Віду в Хорватії вигнали кілька років тому з тренера за підтримку України, така сама історія була ще з одним хорватським футболістом, який раніше грав в Україні.
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17.12.2022 04:27 Відповісти
Харькі циганські...
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16.12.2022 20:40 Відповісти
Хорвати це словяни, а якщо про Харків, то хорвати тут не при чому назва Харків пішла від Шамурканського царство яке було на території нинішньої харьківської області, шамуркань,
потім хамуркань, потім просто Харків
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16.12.2022 22:18 Відповісти
шамуркань

Чув дзвін, та не знає, де він. Шарукань, а не Шамуркань.

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17.12.2022 00:05 Відповісти
Молодець дятєл, для тебе ще не все втрачено.
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17.12.2022 22:12 Відповісти
У Хорватії більшість парламенту і прем'єр підтримують Україну, а президент - ****. У нас в цьому плані ситуація значно гірша.
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16.12.2022 20:47 Відповісти
авжеж, бо у нас повний антиукраїнський ****... ЗЄльоний консесунс та єдиний кіздафон
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16.12.2022 20:54 Відповісти
мы не злопамятные, но уже злые, и память у нас хорошая
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16.12.2022 20:52 Відповісти
Пардон! А чому наших котиків можуть навчить хорвати?
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16.12.2022 20:53 Відповісти
операція "Буря".....
відпрацьована як швейцарський годинник - 82 години і Сербська Країна стала хорватською
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16.12.2022 20:56 Відповісти
Тобіш - нам треба спеціалісти, які знають як воювати проти і відвойовувати землі у Сербії?
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16.12.2022 22:18 Відповісти
а ти подивись на карту Хорватії,хорвати все побережжя моря собі отжали.
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16.12.2022 21:09 Відповісти
А ти тим часом подумай, на скільки з тих пір змінились трактати ******** війни!
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16.12.2022 22:22 Відповісти
Вони якісь ні вашим ні нашим .
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16.12.2022 20:58 Відповісти
Проросійське лоббі ще сільное нажаль
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16.12.2022 21:04 Відповісти
Так за хорватов не болеем,болеем за Марокко.
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16.12.2022 21:35 Відповісти
не одобрил-не надо. хрен на них, без них хватает стран кто одобрил. придет время - все вспомнится.
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16.12.2022 21:44 Відповісти
Щось типу того

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16.12.2022 22:10 Відповісти
марокко перемоги
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16.12.2022 22:33 Відповісти
97 - за, а 2/3 - это 80 от 107....так почему не приняли??
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16.12.2022 23:55 Відповісти
От тому я з великим задоволенням сприйняв розгром Аргентиною футбольної команди усташів на чемпіонаті світу у Катарі.

Маю велику надію, що мароканці накопають їм також у матчі за 3-тє місце.

💪💪💪
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17.12.2022 01:48 Відповісти
Что то хорваты скупились. Видимо бункерный деньжат подкинул.
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17.12.2022 10:20 Відповісти
 
 