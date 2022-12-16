Не бачимо жодних ознак, що найближчим часом відбудеться наступ армії РФ на Київ, - Білий дім
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Сполучені Штати наразі не вважають, що Росія може в найближчому майбутньому здійснити наступ на Київ, але не думають, що Москва відмовилася від намірів захопити всю територію України.
Про це на брифінгу у п’ятницю заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
"Ми не бачили нічого, що свідчило б про те, що Путін відійшов від своїх максималістських цілей щодо України. Ми не бачимо жодних ознак того, що найближчим часом відбудеться наступ на Київ, але ми уважно стежимо за цим", – сказав Кірбі.
Однак, за словами представника Білого дому, наразі ніщо не вказує на наміри Росії та її президента Владіміра Путіна всерйоз закінчити розв’язану проти України війну дипломатичним шляхом або шляхом переговорів.
"Насправді ж усе, що він (Путін) робить, говорить нам про протилежне – він продовжує купувати безпілотники в Ірані, зараз прагне поглибити оборонні відносини з Іраном, все ще шукає джерела боєприпасів в інших місцях по всьому світу", – додав Кірбі.
Нагадаємо, напередодні Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сказав, що, на його думку, Росія може спробувати захопити Київ уже в січні-лютому 2023 року.
Будь ласка, зачекайте...
В лютому США бачили підготовку, Україна "не бачила". Тепер навпаки.
беня же переобуваться почав тільки після того як зрозумів що київ вистояв... до того сидів мовчки. Але справи із злості на Кривоноса та інших позаводили...
Зараз:
ОП - "є загроза наступу на Київ" (дайте більше зброї!).
США - "немає ніякої загрози для Києва" (досить із вас поки того, що ми вам і так даємо).
Залужний не відкида варіант вторгнення з Білорусі, бо це його завдання передбачати всі можливі ситуації. Тим паче путін 19 їде до вусатого, мабуть не для того щоб поїсти дерунів. А американці кажуть про стан справ на даний момент.
Україна всіх здивувала , коли у запеклих боях довела , що громадяни України та ЗСУ - хоробрі та вмілі воїни, гідні поваги і підтримки демократичного світу.
сколько ты еще будешь вилять своей зелёной жопой, не отвечая на прямой вопрос: ты согласен больтаться в петле рядом с Гундосиком и зелёной шоблой не Хрещатике?
- Мобілізація у Росії відбулася. Якщо під час першої хвилі тисячі військових кинуті одразу у бій без підготовки. Їхнє завдання було стримати наступ українських військових, але в той же час противник нарощує сили і створює свою типову армію, а саме мобілізовану, яка завжди була основою для ЗС РФ. Противник, безумовно, готується до реваншу та завдань тих військ, які стримують наступ української армії,
Підтверджено домовленості про постачання іранських балістичних ракет до Росії, - ГУР МО України
США мають докази угоди між Іраном і Росією на постачання балістичних ракет, - Білий Дім
"Богат и славен Кочубей,его луга необозримы" писал Пушкин в "Полтаве". Не Иванов богат и славен, а Кочубей. Вспомним художника Репина. Русские у него это "Бурлаки на Волге". Униженные, грязные, покорно тянущие свою лямку. А украинцы у Репина - "казаки пишут письмо турецкому султану". Там свобода, веселье, равноправие бьёт через край. Русские ,историю которым придумала немка Екатерина Великая,всегда старались исказить и преуменьшить величие других народов. Отсюда навязывание своего языка, своей культуры, своих традиций. Именно навязывание. Чаще силовое. При игнорировании того очевидного факта, что культура и история многих иных народов гораздо богаче и величественнее.
Отсюда и попытки уничтожать цвет, элиту иных наций. Азербайджанцам и украинцам это прекрасно известно. Отсюда и попытки поставить себя выше иных. Не получалось в случае с Украиной. Динамо Киев - лучшая и самая титулованная команда в истории СССР. Три обладателя Золотого мяча"- украинцы. У русских только Яшин. У русских не было боксеров уровня братьев Кличко. Русские кипятком под себя ходили после победы Русланы на Евровидении. Ещё и потому, что она спела на украинском. Сейчас они истерили из-за очередной победы украинской группы на евросонге с песней "Стефания". При этом, все лучшее на российской эстрады- это украинцы. Русские - это Бузова обоих полов.
Список можно продолжать ещё долго. Но смысл понятен и так. В нем объяснение политики Голодомора. В нем же - объяснение причин нынешней войны русских против Украины. С ее фактами осознанного уничтожения мирного населения, убийствами детей, изнасилованиями женщин при благословение на все это родителей и жён русских варваров. В нем и радость по поводу смерти, разрушений, что несёт Россия, льющаяся с экранов телеканалов РФ. И поддержка 80 процентами населения России Путина, который развязал войну- оттуда же.
Поэтому Украина победит. У неё просто нет выхода. Ее поражение в войне- это не потеря земель, а потеря самих себя. А этого не будет. И долг каждого порядочного человека в любой стране мира- помочь Украине и украинцам. В том числе и потому, что зависть русские испытывают ко всем. (с) Акпер Гасанов, азербайджанский журналист.
Это 1-2 часа?
это 1-2 дня?
это 1-2 недели?
Сколько времени вы, мистер Корби, можете гарантировать, что наступления не будет?
И если вы точно знаете, когда оно будет, какие меры вы предпринимаете?