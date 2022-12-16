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Упродовж тижня морпіхи знищили 39 окупантів, 1 танк, 4 БМП, 2 БПЛА та 3 сховища з боєприпасами. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

техніка

Військовослужбовці військових частин та підрозділів Командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України у складі угруповань продовжують давати гідну відсіч агресору.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВМС ЗСУ.

"За уточненими даними в період з 09.12.2022 по 15.12.2022 наші воїни знищили: особового складу – 39 окупантів, танків – 1,БМП - 4, САУ – 1, причепної артилерії – 3, ЗРК – 1, АТТ – 6, БПЛА – 2, а також 3 сховища з боєприпасами", - ідеться в повідомленні.

Читайте: Морпіхи за добу знищили сімох російських військових, три БМП та один танк

Упродовж тижня морпіхи знищили 39 окупантів, 1 танк, 4 БМП, 2 БПЛА та 3 сховища з боєприпасами 01

Автор: Анастасія Потіха
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А скільки наших воїнів молодих,розумних...загинуло там ...у Бахмуті??? Там кругом....де був і є ворог....а кадиров хотів вбити...когось....і чому не зміг... ( бо хто б передав булаву януковичу) ....
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16.12.2022 21:26 Відповісти
Ви хоч самі зрозуміли що написали?
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16.12.2022 21:33 Відповісти
Мене не цікавлять виперди поців...будете мені уйню писати - буду посилати накуй!
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16.12.2022 21:54 Відповісти
Та якось хфіолєтово
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16.12.2022 22:52 Відповісти
Героям слава !!!
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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16.12.2022 21:33 Відповісти
 
 