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Київ (13835) енергетика (1649) водопостачання (611) ДТЕК (547)

У Києві енергетики відновили роботу пошкоджених енергоб’єктів, це дозволить повернути холодне водопостачання, - ДТЕК

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Війна в Україні

дтек

У Києві енергетикам вдалося відновити роботу енергооб’єктів на Троєщині, які були пошкоджені внаслідок обстрілу російських окупантів у п’ятницю вранці. Це дозволить відновити водопостачання у Києві.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДТЕК.

"Сьогодні через масований обстріл були пошкоджені енергооб’єкти ДТЕК Київські електромережі, що живлять один з об’єктів водоканалу та частину мешканців Троєщини.

Станом на вечір наші енергетики відновили роботу пошкоджених енергоб’єктів. Це дозволить повернути холодне водопостачання всьому Києву та світло в оселі 16 тис. мешканців Троєщини", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Електро- та водопостачання в Києві відновлять до завтрашнього ранку, - Кличко

Автор: Володимир Янченко
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Правда. Десь о 21.00 почала потроху холодна вода з'являтися.
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16.12.2022 21:40 Відповісти
 
 