У Києві енергетики відновили роботу пошкоджених енергоб’єктів, це дозволить повернути холодне водопостачання, - ДТЕК

У Києві енергетикам вдалося відновити роботу енергооб’єктів на Троєщині, які були пошкоджені внаслідок обстрілу російських окупантів у п’ятницю вранці. Це дозволить відновити водопостачання у Києві.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДТЕК.

"Сьогодні через масований обстріл були пошкоджені енергооб’єкти ДТЕК Київські електромережі, що живлять один з об’єктів водоканалу та частину мешканців Троєщини.

Станом на вечір наші енергетики відновили роботу пошкоджених енергоб’єктів. Це дозволить повернути холодне водопостачання всьому Києву та світло в оселі 16 тис. мешканців Троєщини", - йдеться у повідомленні.

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