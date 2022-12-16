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Сунак доручив провести аудит допомоги Україні: просить оцінити прогрес війни, в його уряді побоюються сповільнення підтримки Києва, - BBC

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

зеленський,сунак

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак розпорядився здійснити аудит, що оцінить вплив британської військової допомоги на хід повномасштабної війни в Україні.

Про це високопоставлене джерело в британськрому уряді розповіло BBC, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Аудит передбачає, що в уряді на основі наявних даних Сунаку підготують звіт із оцінкою того, як розвиваються події у війні в Україні та яке значення має військова допомога Лондона Києву. "Йдеться про те, щоб подивитися, що ми вклали і що ми отримали на виході", – пояснює джерело.

В уряді Британії вважають, що такий обережний підхід прем’єра до підтримки України може завадити збільшенню військової допомоги України у, як стверджується, вирішальний момент на полі бою.

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За оцінками британських посадовців, наразі й Україна, і Росія перебувають у глухому куті, і єдиний спосіб для однієї зі сторін досягти переваги – суттєве збільшення постачання зброї. Тоді як Росія фактично вичерпала свої запаси, Україна може поповнити їх – та лише за допомогою США і ключових держав Європи на чолі з Британією.

Співрозмовник BBC побоюється, що через аудит Сунак у дечому переймає підхід президента США Джо Байдена, який намагається уникнути провокування більш масштабного конфлікту через надання Україні певної зброї.

"Ми посилили рішучість США на всіх рівнях – це був тиск з нашого боку, але завжди дружній. Ми не хочемо, щоб Ріші посилював обережність Байдена. Ми хочемо, щоб він наполягав так, як це робив Борис (Джонсон)", – додає він.

Джерело видання каже, що президент України Володимир Зеленський у курсі намірів прем’єра Британії та заохочує його зберігати сильну військову підтримку його країни.

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"Президент Зеленський відчув, що відбувається. Тому він розмовляв із Ріші. Він намагається надихнути його, кажучи, що Велика Британія – великий визволитель, великий боєць, ми потребуємо вас ", – сказав співрозмовник BBC.
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Топ коментарі
+12
Шалена брехня та шалена корупція zeлених щурів може коштувати Україні зменшення військової допомоги в самий критичний момент... Це добре розуміє ху@ло в кремлі, це добре розуміють самі zeлені щурі і саме тому жоден високопосадовець-корупціонер демонстративно, незважаючи на кричущі факти, досі не відсторонений від посади, ба більше, влада zeлених щурів нагороджує та підвищує корупціонерів, прямо зараз, під час кривавої війни і наші західні партнери це добре бачать... У п"ятої колони не вийшло здати країну за 3 дні, тож вони зараз працюють на дискредитацію країни перед нашими союзниками...
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16.12.2022 22:01
+7
"...що ми вклали і що ми отримали на виході."

Цікаво, а що вони очікували отримати «на виході»?
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16.12.2022 21:52
+7
той Сунак бухгалтер за природою. а таким потрібно все по поличкам порозкладати. звідси й тормознутість у прийнятті того чи іншого рішення. А Джонсонюк більш рішучий і імпульсивний, яскрава особистість. Саме такі і залишають слід в історії, змінюючи її.
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16.12.2022 21:54
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16.12.2022 21:36 Відповісти
Або Сунак «не повірив» Зе.
«Співрозмовник BBC побоюється» - поки що це лише припущення, крім того прем'єр не піде проти партії, це всі чудово розуміють. Важлива саме партійна підтримка, і підтримка виборців
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16.12.2022 21:46 Відповісти
"...що ми вклали і що ми отримали на виході."

Цікаво, а що вони очікували отримати «на виході»?
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16.12.2022 21:52 Відповісти
той Сунак бухгалтер за природою. а таким потрібно все по поличкам порозкладати. звідси й тормознутість у прийнятті того чи іншого рішення. А Джонсонюк більш рішучий і імпульсивний, яскрава особистість. Саме такі і залишають слід в історії, змінюючи її.
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16.12.2022 21:54 Відповісти
нажаль Сунак за природою не бухгалтер а популіст
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16.12.2022 22:21 Відповісти
таких людей не призначали би міністром фінансів у британський уряд.
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16.12.2022 22:23 Відповісти
поки була жива Єлізавета я такого не пригадую
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16.12.2022 22:27 Відповісти
Чем бухгалтер-популист хуже клоуна-президента?
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16.12.2022 22:24 Відповісти
забагато гівнюків
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16.12.2022 22:28 Відповісти
Если вы про нынешнюю власть на Украине, полностью согласен
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16.12.2022 22:45 Відповісти
жена до сих пор имеет бизнес на паРаше, и как -бы он не рассказывал , что не имеет ,якобы отношения к этому , все равно деньги не пахнут
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17.12.2022 06:25 Відповісти
Вроді не знає. Пужиться розділити відповідальність, а сам в сторонці.
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16.12.2022 21:54 Відповісти
Текст про західну нікчемність та дурість.
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16.12.2022 21:57 Відповісти
Шалена брехня та шалена корупція zeлених щурів може коштувати Україні зменшення військової допомоги в самий критичний момент... Це добре розуміє ху@ло в кремлі, це добре розуміють самі zeлені щурі і саме тому жоден високопосадовець-корупціонер демонстративно, незважаючи на кричущі факти, досі не відсторонений від посади, ба більше, влада zeлених щурів нагороджує та підвищує корупціонерів, прямо зараз, під час кривавої війни і наші західні партнери це добре бачать... У п"ятої колони не вийшло здати країну за 3 дні, тож вони зараз працюють на дискредитацію країни перед нашими союзниками...
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16.12.2022 22:01 Відповісти
💯так и есть ‼️🤢🤡🐐 уже узурпировали власть все СМИ и вырубили телеканалы , подмяли все силовые органы и судовую мафию и цинично , нагло МАРОДЕРЯТ ,ГРАБЯТ В ЧЕТЫРЕ ГЛОТКИ ,как перед концом Света
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17.12.2022 06:33 Відповісти
шуляк з забудовниками проти України
безугла з розстілом військовослужбовів, це проти народу України
ще хтось за 8-12 років ув,язнення військовослужбовців, теж проти народу України
ЗЕ з відосиками, шоу продовжується
ВР голосує хузнащо від час війни
чиновники витрачають бешені гроші на авто, оргтехніку, тощо, а вксь світ допомагає ЗСУ
у мерів зарплати з преміями більші ніж у чиновників ЄС
хузна скільки чиновників та депутатів в батальйоні "МОНАКО"
при виступі нач.ген.штабу, депутати його не слухають бо їм пох...й війна
Що ьідний Ріші може думати про цю ...обану владу України
ми що б не були буфером ЄС.....
що б ЄС не хотів послабити оркостан.....
нам би куй хто що дав
і з самим апливовим в европі ЗЕ, куй би хто розмовляв
а так їм і колиться і ломиться
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16.12.2022 22:08 Відповісти
Найвеличнішому час струсити пил з промов березня - квітня і починати знов просити зброю своїм фірмовим тембром.
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16.12.2022 22:08 Відповісти
Нет, не прокатит
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16.12.2022 22:26 Відповісти
а от "оцінити прогрес війни" це погано, може перекладатися "а воно нам треба?"
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16.12.2022 22:20 Відповісти
Підарське ставлення Сунак у дечому переймає підхід президента США Джо Байдена, який намагається уникнути провокування більш масштабного конфлікту через надання Україні певної зброї , тобто має загинути купа українських військових, мирних людей, лиш би не було явної переваги на полі бою, що не провокувати пуйла
Їм глибоко наплювати на всі могили, які створила РФ, доки їх самих у них не кладуть...
Все набагато простіше, дивимось реально!!! якщо Україна не отримає кошти і зброю, РФ знищить наші війська це 1млн. населення, інші 20 млн. виїдуть..., країну окупують і решта 20 млн. житимуть в окупації та співпрацюватимуть з владою РФ, з цих 20 млн. 2-3 млн. поповнять армію РФ і воюватимуть на її боці з США та іншими країнами НАТО вже на їх території.
Тому нас зараз максимально використовують, як щит даючи нам зброю, щоб ми могли максимально перемолоти війська РФ тут, але не перемогти на її території, а для нас це шлях в нікуди, це мільйонні втрати населення і нескінчена війна...
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16.12.2022 22:28 Відповісти
"Максимально перемолоти" -- Ви серйозно?

Залужний вже озвучив вчора, що треба Україні, щоб хоч мінімально перемолоти ("до кордонів 23 лютого", здається таке було формулювання). Там кілька сотень ******** танків. Подяка містеру Байдену за оперативне постачання по ленд-лізу.
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16.12.2022 22:36 Відповісти
где тут фанаты сунака??? что классный премьер будет?! чернож*ая индийская гнида. Хотя было бы удивительно, если бы было иначе.
Гены, они и африке гены.
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16.12.2022 23:26 Відповісти
У Сунака багата дружина, її родина вела/веде бізнес, там, про кого не говорять проти ночі.
Такі відносини не зникають за мить. Вони взагалі ніколи не зникають у тих, в кого є великі гроші та хто належить до певного класу. Їх просто не афішують або припиняють на час буремних подій.
Також, він не сам по собі політик, а представник певних кіл у самій Британії.
Його відношення буде значно відрізнятися від Джонсона. Це очікувано. Давно читаю їх пресу.
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17.12.2022 03:12 Відповісти
Но и укрсучвлада пусть не даёт повод Тимошенко , Ермак, Резниченко, Старух …
шобла вывезшая в Вену миллиарды и не купившая ни одного танка ‼️ Каждый п#дорас из этой кошер-ностры ,нажившийся за счёт народа , сбежал и только выжидает, строя схемы и проводя , через марионеток депутатов законы , облегчающие им преступную деятельность
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17.12.2022 06:45 Відповісти
Написав допис зразу після звільнення Трасс-"бритів чекає гірке розчарування"...а можливо і нас. Зате в нас є "поважна причина"- боневтік оманський і наш пришелепкуватий уряд. Хоча, по великому рахунку, винні ті, хто прикольнувся і поржав, вибравши "оце чудо"...
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17.12.2022 07:45 Відповісти
А хитрый цыган так искренне улыбался когда был в Киеве.
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17.12.2022 10:22 Відповісти
 
 