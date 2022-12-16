Сунак доручив провести аудит допомоги Україні: просить оцінити прогрес війни, в його уряді побоюються сповільнення підтримки Києва, - BBC
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак розпорядився здійснити аудит, що оцінить вплив британської військової допомоги на хід повномасштабної війни в Україні.
Про це високопоставлене джерело в британськрому уряді розповіло BBC, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Аудит передбачає, що в уряді на основі наявних даних Сунаку підготують звіт із оцінкою того, як розвиваються події у війні в Україні та яке значення має військова допомога Лондона Києву. "Йдеться про те, щоб подивитися, що ми вклали і що ми отримали на виході", – пояснює джерело.
В уряді Британії вважають, що такий обережний підхід прем’єра до підтримки України може завадити збільшенню військової допомоги України у, як стверджується, вирішальний момент на полі бою.
За оцінками британських посадовців, наразі й Україна, і Росія перебувають у глухому куті, і єдиний спосіб для однієї зі сторін досягти переваги – суттєве збільшення постачання зброї. Тоді як Росія фактично вичерпала свої запаси, Україна може поповнити їх – та лише за допомогою США і ключових держав Європи на чолі з Британією.
Співрозмовник BBC побоюється, що через аудит Сунак у дечому переймає підхід президента США Джо Байдена, який намагається уникнути провокування більш масштабного конфлікту через надання Україні певної зброї.
"Ми посилили рішучість США на всіх рівнях – це був тиск з нашого боку, але завжди дружній. Ми не хочемо, щоб Ріші посилював обережність Байдена. Ми хочемо, щоб він наполягав так, як це робив Борис (Джонсон)", – додає він.
Джерело видання каже, що президент України Володимир Зеленський у курсі намірів прем’єра Британії та заохочує його зберігати сильну військову підтримку його країни.
"Президент Зеленський відчув, що відбувається. Тому він розмовляв із Ріші. Він намагається надихнути його, кажучи, що Велика Британія – великий визволитель, великий боєць, ми потребуємо вас ", – сказав співрозмовник BBC.
Будь ласка, зачекайте...
«Співрозмовник BBC побоюється» - поки що це лише припущення, крім того прем'єр не піде проти партії, це всі чудово розуміють. Важлива саме партійна підтримка, і підтримка виборців
Цікаво, а що вони очікували отримати «на виході»?
безугла з розстілом військовослужбовів, це проти народу України
ще хтось за 8-12 років ув,язнення військовослужбовців, теж проти народу України
ЗЕ з відосиками, шоу продовжується
ВР голосує хузнащо від час війни
чиновники витрачають бешені гроші на авто, оргтехніку, тощо, а вксь світ допомагає ЗСУ
у мерів зарплати з преміями більші ніж у чиновників ЄС
хузна скільки чиновників та депутатів в батальйоні "МОНАКО"
при виступі нач.ген.штабу, депутати його не слухають бо їм пох...й війна
Що ьідний Ріші може думати про цю ...обану владу України
ми що б не були буфером ЄС.....
що б ЄС не хотів послабити оркостан.....
нам би куй хто що дав
і з самим апливовим в европі ЗЕ, куй би хто розмовляв
а так їм і колиться і ломиться
Їм глибоко наплювати на всі могили, які створила РФ, доки їх самих у них не кладуть...
Все набагато простіше, дивимось реально!!! якщо Україна не отримає кошти і зброю, РФ знищить наші війська це 1млн. населення, інші 20 млн. виїдуть..., країну окупують і решта 20 млн. житимуть в окупації та співпрацюватимуть з владою РФ, з цих 20 млн. 2-3 млн. поповнять армію РФ і воюватимуть на її боці з США та іншими країнами НАТО вже на їх території.
Тому нас зараз максимально використовують, як щит даючи нам зброю, щоб ми могли максимально перемолоти війська РФ тут, але не перемогти на її території, а для нас це шлях в нікуди, це мільйонні втрати населення і нескінчена війна...
Залужний вже озвучив вчора, що треба Україні, щоб хоч мінімально перемолоти ("до кордонів 23 лютого", здається таке було формулювання). Там кілька сотень ******** танків. Подяка містеру Байдену за оперативне постачання по ленд-лізу.
Гены, они и африке гены.
Такі відносини не зникають за мить. Вони взагалі ніколи не зникають у тих, в кого є великі гроші та хто належить до певного класу. Їх просто не афішують або припиняють на час буремних подій.
Також, він не сам по собі політик, а представник певних кіл у самій Британії.
Його відношення буде значно відрізнятися від Джонсона. Це очікувано. Давно читаю їх пресу.
шобла вывезшая в Вену миллиарды и не купившая ни одного танка ‼️ Каждый п#дорас из этой кошер-ностры ,нажившийся за счёт народа , сбежал и только выжидает, строя схемы и проводя , через марионеток депутатов законы , облегчающие им преступную деятельность