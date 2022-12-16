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ЄС запровадив санкції проти майже 200 фізичних і юридичних осіб з Росії: ЗС, судді, партії, доньки Кадирова

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

рф,росія,обмеження,санкції

Рада ЄС у п’ятницю ухвалила рішення про введення санкцій проти ще 141 фізичної та 49 юридичних осіб у відповідь на ескалацію російської війни проти України.

Як інформкє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду", про це повідомила пресслужба Ради ЄС.

Це рішення є елементом всеосяжного дев'ятого пакету санкцій, ухваленого Радою раніше сьогодні.

"Ми націлюємось на майже 200 нових фізичних та юридичних осіб, які відіграли важливу роль в останній ескалації незаконної війни Росії в Україні. Під удар потрапили політичні лідери в російському уряді, у Думі, у Раді Федерації та у судовій системі. Під санкції потрапляють особи, відповідальні за розграбування українського зерна та силову депортацію українського народу, зокрема дітей, а також організації, які отруюють публічний простір систематичним маніпулюванням інформацією", - прокоментував рішення Жозеп Боррель, верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки.

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Серед підсанкційних осіб - військовослужбовці російських Збройних сил і різних родів військ, члени Державної Думи та Ради Федерації, міністри та губернатори.

Санкції також стосуються осіб, відповідальних за ракетні удари по цивільному населенню, цивільній критичній інфраструктурі, а також за викрадення та подальше незаконне усиновлення українських дітей.

До чорного списку потрапили і члени сімей осіб, які вже перебувають під санкціями, популярні громадські діячі, відповідальні за пропаганду та дезінформацію, а також особи, відповідальні за розграбування української сільськогосподарської продукції.

Щодо конкретних імен, до нових санкційних списків увійшла віцепрем'єрка Тетяна Голікова, помічник президента РФ Максим Орєшкін і глава Федеральної податкової служби Данило Єгоров, міністри уряду РФ, судді Конституційного суду, губернатори і дві дочки Рамзана Кадирова Айшат і Каріна.

Також під санкції потрапили Нікіта Михалков, Григорій Лепс, Борис Корчевников, Дмитро Пучков.

Серед організацій, які потрапили під санкції, такі банки, як "Москвоський кредитний банк", ВАТ "Далекосхідний", оборонні та промислові компанії, численні політичні партії, підконтрольні російській владі медіахолдинги, що є основою пропагандистської машини Кремля, і воєнізовані угруповання.

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Також ЄС запровадив санкції проти всіх парламентських партій РФ - "Єдиної Росії", ЛДПР, КПРФ, "Справедливої Росії" і "Нових людей", Збройних сил РФ і всіх їхніх видів та Роскомнагляду.

Загалом обмежувальні заходи ЄС щодо дій, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, тепер застосовуються щодо 1386 фізичних та 171 юридичної особи.

Відповідні правові акти, включаючи імена фізичних та юридичних осіб, які включені до списку, вже були опубліковані в Офіційному журналі ЄС та набули чинності.

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Автор: Анастасія Потіха
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16.12.2022 21:52 Відповісти
Толька на пользу
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16.12.2022 21:59 Відповісти
"Количество членов партии Единая Россия - 2 338 471 человек" - вот против всех них надо ввести санкции и полный запрет на выезд в другие страны, а то - всего 200 человек..
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16.12.2022 22:37 Відповісти
Из новости узнал, что у Кадырова есть дочери.
Интересно сколько у него детей ?
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17.12.2022 05:08 Відповісти
Уж если Иран 40 лет жил и развивался под санкциями, то что говорить о Росии. И что говорить об этих санкциях.
Санкции вводятся не столько для ослабления РФ, сколько для повышения финансирования и занятости чиновников и бюрократии. Ведь чем больше санкций, тем больше средств необходимо на их исполнение, контролирование, создания отчетов, комиссий, департаментов и т.п. И всё это съедает деньги, которые могли бы пойти на реальные физические снаряды, ракеты, комплексы ПВО и пр. Т.е. всего того реального, физического оружия необходимого для реальной физической защиты людей в Украине.
Лично я когда слышу про очередные санкции против РФ - мысленно понимаю, что это у Украины откусили 1 или 2 гаубицы...
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17.12.2022 06:31 Відповісти
Нужно понимать, что из тех миллиардов, что выделяются якобы на помощь Украине, до фронта доходят слёзы. А львиная доля уходит как раз бюрократии и чиновникам на обеспечение этих самых санкций...
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17.12.2022 06:41 Відповісти
 
 