УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4385 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
954 6
Єврокомісія (945) членство в ЄС (930) Євросоюз (7018) Стефанішина Ольга віцепрем'єр (226)

ЄС пришвидшив оцінку виконання Україною критеріїв кандидата на вступ: попередні результати Єврокомісія озвучить навесні, - Стефанішина

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

єс

У Кабінеті міністрів очікують, що Європейська комісія навесні 2023 року попередньо оцінить прогрес України у виконанні семи рекомендацій, необхідних для початку переговорів щодо членства в ЄС.

Про це у п’ятницю повідомив офіс віцепрем’єр-міністерки з європейської та євроатлантичної інтеграції, посилаючись на висновки Ради ЄС із загальних питань, оприлюднених 13 грудня, передає Цензор.НЕТ.

"Це є важливим рішенням для забезпечення високої динаміки процесу європейської інтеграції України, а також підготовки до початку переговорів про членство", – зазначила Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Усі країни НАТО підтримують членство України в Альянсі, - Стефанішина

У Висновках зазначено, що Рада ЄС бере до уваги наміри Європейської Комісії надати оновлену інформацію щодо прогресу України у виконанні рекомендацій Єврокомісії навесні 2023 року у доповнення (без заподіяння шкоди) до комплексного регулярного звітування про розширення ЄС.

Рада відзначила значні зусилля, які Україна продемонструвала для досягнення цілей, визначених у рекомендаціях Єврокомісії щодо статусу кандидата, а також суттєвий прогрес загалом в процесі реформ.

"Рада вітає реформаторські зусилля України в такі важкі часи та заохочує продовжувати цей шлях", – йдеться у Висновку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський просить ЄС прискорити оцінку виконання Україною критеріїв кандидатства

Також у Висновках передбачено розробку Єврокомісією дорожньої карти щодо наступних кроків для полегшення доступу України до Внутрішнього ринку ЄС, використовуючи весь потенціал Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом.

Той факт, що оновлена інформація про прогрес України щодо руху в ЄС буде оприлюднена навесні 2023 року, дає Києву змогу пришвидшити початок переговори про членство, пише Європейська правда.

Досі у ЄС наполягали, що перша оцінка прогресу та рекомендації для "роботи над помилками" будуть представлені лише восени 2023 року. Це означало відтермінування процесу европейської інтеграції України мінімум на пів року і могло призвести до того, що офіційний початок переговорів про членство був би відкладений до формування нового складу комісії.
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Навесні - це 1 березня? Українці мають знати число
показати весь коментар
16.12.2022 21:48 Відповісти
Прогрес? Особливо з огляду на протягненні моностадом та ригами закони.
Корупційний та 2 диктарорські.
показати весь коментар
16.12.2022 21:51 Відповісти
З таким відкатом реформ, узурпацією влади і деребаном, що влаштувала зелена наволоч, шансів мало.
показати весь коментар
16.12.2022 21:53 Відповісти
Да, никуда ЕС не денется!
Торжественно примут Украину со словами благодарности.

Сейчвс главное победа над парашей.
После победы будут и ЕС и НАТО.
показати весь коментар
16.12.2022 22:50 Відповісти
Просто цікаво, яким чином та законодавча куйня яку приймають зелені мародери у раді може пришвидшити вступ України у ЄС? Назвіть мені хоч одну країну Євросоюзу, де якась держ комісія може без суду закрити любе змі? А як нарахунок загону 5655 авторства конченої ******* - шуляк, згідно з яким, забудовник може забудувати і легалізувати будь що без узгодження з місцевою владою? Невже ці закони роблять ближчими для нас Європу?
показати весь коментар
16.12.2022 23:46 Відповісти
Ооо, до весни зелені ще наприймають "інтеграційних" законів.
показати весь коментар
17.12.2022 07:44 Відповісти
 
 