ЄС пришвидшив оцінку виконання Україною критеріїв кандидата на вступ: попередні результати Єврокомісія озвучить навесні, - Стефанішина

У Кабінеті міністрів очікують, що Європейська комісія навесні 2023 року попередньо оцінить прогрес України у виконанні семи рекомендацій, необхідних для початку переговорів щодо членства в ЄС.

Про це у п’ятницю повідомив офіс віцепрем’єр-міністерки з європейської та євроатлантичної інтеграції, посилаючись на висновки Ради ЄС із загальних питань, оприлюднених 13 грудня, передає Цензор.НЕТ.

"Це є важливим рішенням для забезпечення високої динаміки процесу європейської інтеграції України, а також підготовки до початку переговорів про членство", – зазначила Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

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У Висновках зазначено, що Рада ЄС бере до уваги наміри Європейської Комісії надати оновлену інформацію щодо прогресу України у виконанні рекомендацій Єврокомісії навесні 2023 року у доповнення (без заподіяння шкоди) до комплексного регулярного звітування про розширення ЄС.

Рада відзначила значні зусилля, які Україна продемонструвала для досягнення цілей, визначених у рекомендаціях Єврокомісії щодо статусу кандидата, а також суттєвий прогрес загалом в процесі реформ.

"Рада вітає реформаторські зусилля України в такі важкі часи та заохочує продовжувати цей шлях", – йдеться у Висновку.

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Також у Висновках передбачено розробку Єврокомісією дорожньої карти щодо наступних кроків для полегшення доступу України до Внутрішнього ринку ЄС, використовуючи весь потенціал Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом.

Той факт, що оновлена інформація про прогрес України щодо руху в ЄС буде оприлюднена навесні 2023 року, дає Києву змогу пришвидшити початок переговори про членство, пише Європейська правда.

Досі у ЄС наполягали, що перша оцінка прогресу та рекомендації для "роботи над помилками" будуть представлені лише восени 2023 року. Це означало відтермінування процесу европейської інтеграції України мінімум на пів року і могло призвести до того, що офіційний початок переговорів про членство був би відкладений до формування нового складу комісії.