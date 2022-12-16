Байден натякнув на новини про системи Patriot для України: "Ви все почуєте за кілька хвилин"
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Президент США Джо Байден зробив оголошення щодо можливих постачань систем протиповітряної оборони Patriot до України.
Про це повідомив репортер CNN Дональд Джудд, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
За його словами, він запитав Байдена перед посадкою на президентський літак, чи збирається той відправити Україні ракетні комплекси Patriot.
"Ви все почуєте за кілька хвилин", - процитував він президента США.
Подробиць на даний момент не наводиться.
Топ коментарі
+24 Volodymyr Heviak
показати весь коментар16.12.2022 21:56
+23 Trevo Trow
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+21 олег дулик
показати весь коментар16.12.2022 22:04
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Будь ласка, зачекайте...
У боннвтіка, або майка довга ,або хер короткий. Але на шпагаті, йому ніхто не дасть "сидіти" Один вже пробував подібне "учудити"в 2013 році
Ми всі знаємо, чим це для "кнура єнакієвського" закінчилося.
Маленького"криворізького Мука" заженуть "трусами на край географії" разом з хламідією та дєрьмаком з татаровим. Стільки питаннь до гнусавого, що йому вже впору думати, як воно буде відповідати слідчим з FBI, як йому "бородата бабуля" перевела 41 лям зєлені, на "ТОВ 95 КВАРТАЛ" Так що у носатого, ще є трохи часу, на підготовку спілкування з американською Фемідою. А за мутки з грошима, боневтіка чекає тюрма. Лазаренко тому приклад. Да і скоріше, треба прикінчить цей фсбшний цирк, де купа агентів ФСБ сидить в українській владі.
Да ,кацапські варіанти у нас не пролізуть. Пи сти вигребуть зелені по повній програмі. Вояки з фронта, просто прикінчить це блювотне фсбшне кубло.
Слава Україні!
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Посмотрим когда дадут...
не будет это панацеей, в какой то мере пополнит поврежденный парк С-300.
https://www.illuminidol.com/products/joe-biden-saint-candle
от первого Джавелина до первого Пэтриот.
Это не конец совместного похода- впереди еще будут танки Абрамс и самолеты Ф-16.
И еще много интересных и полезных Украине вещей
После принятия акта глава Белого Дома обязан в течение 60 дней установить ускоренные процедуры доставки продукции"
Что Украина может получить в результате ленд-лиза:
✔ танки третьего поколения M1A2 Abrams.
✔боевые машины пехоты США M2A3 Bradley.
✔ самоходные артиллерийские установки M109A6 Paladin.
✔ реактивные системы залпового огня на колёсном шасси HIMARS.
✔ универсальная пусковая установка РСЗО M270 MLRS.
✔ передвижной норвежский ЗРК NASAMS 2.
✔ЗРК Patriot.
✔ многофункциональные лёгкие истребители 4-го поколения F-16 C/D."
Частично что-то уже поставлено, но далеко не всё. И всё зависит только от президента Байдена, от его решений..
Палата представителей конгресса США одобрила выделение 100 миллионов долларов на подготовку украинских летчиков к управлению американскими истребителями F-15 или F-16.
https://haqqin.az/dictatorship/253723
Это только голосование палаты представителей. Еще нужно голосование конгресса, еще должен подписать Байден. Вот так.
Могли БЫ раньше… если бы… то тогда бы…
Надо быть реалистами. Принимать ситуацию такой как она есть.
Ситуация в отношениях между странами на начало 2022 года складывалась годами, десятилетиями, а может и столетиями.
Почему это произошло и как - на это подробно ответят историки.
Потом. После Победы.
Совершенно ясно одно.
Без поддержки Запада Украина одна не смогла бы оказать такое сопротивление агрессору, как она это делает сейчас.
И за эту помощь Украина говорит всем союзникам в первую очередь «Спасибо», а не упреки в том что это было не своевременно.
Это само собой понятно, но при желании можно было всё поставить гораздо быстрее, и жертв было бы гораздо меньше, и разрушенных городов и сёл - тоже. Вот никак не могут дополнительно представить артиллерию, и бронетехнику, которые так сейчас необходимы, на консервации их там десятки тысяч. Всё дадут, но опять через несколько месяцев, а могли бы дать сразу, ведь Украина сейчас воюет и за них..