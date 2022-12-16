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війна (56389) зброя (5751) ППО (1824) Повітряні сили (1248) Ігнат (700)

У Повітряних силах розповіли, скільки часу потрібно, щоб освоїти Patriot: На IRIS-T і NASAMS знадобилося кілька тижнів. Вони вже б’ють ворога зі стовідсотковою бойовою віддачею

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

зрк,patriot

Українські військовослужбовці за кілька тижнів освоїли управління системами протиповітряної оборони IRIS-T та NASAMS.

Так відповів на запитання щодо необхідного терміну навчання фахівців для використання системи ППО Patriot спікер Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Журналістка запитала, скільки часу потрібно українським військовослужбовцям на освоєння системи ППО Patriot, якщо стандартне навчання персоналу для її обслуговування складає близько дев'яти місяців.

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"Я не хотів би анонсувати якесь навчання – йде воно чи ні, чи має сенс взагалі говорити про це. Не повинна ця інформація потрапляти у ворожі вуха. Я вам скажу на прикладі IRIS-T і NASAMS. Це сучасні комплекси, які вже ефективно б'ють ворога, фактично зі стовідсотковою бойовою віддачею. На ці комплекси знадобилося кілька тижнів, щоб наші фахівці пройшли відповідне навчання. Це не просто люди йдуть з нуля навчатися на ці комплекси – це вже зенітники, які мають досвід бойових дій на радянській техніці" – сказав Ігнат.
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Топ коментарі
+26
Американці просто шоковані нашими темпами освоювання новітньої зброї. Бо наші Воїни, не рашисти совка. Наші бійці, по перше - воюють за Неньку, по друге - а як інакше, вони просто не розуміють, по іншому вже не вміють. По третє - хто, коли не вони захистить свій дім, свою рідню, себе самого... захистять увесь цивілізований Світ.
Слава Героям! Слава ЗСУ. Україна понад усе!
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16.12.2022 22:12
+9
шо там той ігнат. от нада на єдиному тєлємарафєті зробить таку рубрику "спросітє у абдристовича". той реально оцінить які завгодно сроки в любих сферах науки, техніки,..... ))
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16.12.2022 22:08
+8
не обижай люсю,у короля должен быть свой шут....Шут - лицо при дворе государя или в барском доме, в обязанности которого входило развлекать и смешить забавными выходками господ и гостей.
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16.12.2022 22:14
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шо там той ігнат. от нада на єдиному тєлємарафєті зробить таку рубрику "спросітє у абдристовича". той реально оцінить які завгодно сроки в любих сферах науки, техніки,..... ))
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16.12.2022 22:08 Відповісти
не обижай люсю,у короля должен быть свой шут....Шут - лицо при дворе государя или в барском доме, в обязанности которого входило развлекать и смешить забавными выходками господ и гостей.
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16.12.2022 22:14 Відповісти
Хочішь ат люські сина?
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16.12.2022 22:26 Відповісти
🤦‍♀️
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16.12.2022 23:05 Відповісти
Фанат люсі ?(( Як там канец вайни в має , а патом осенью ? (( Кажеш далеко іншим до обдристовича ? Та поруч з ним ср@ти гидко сідати , а ти тут розєрепенився .
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16.12.2022 23:19 Відповісти
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16.12.2022 23:19 Відповісти
Там 🤡шут на шуте и шутом поганяет
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16.12.2022 22:36 Відповісти
А кто там король? Дерьмак или Гогилашвили ?
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16.12.2022 22:43 Відповісти
кроме короля, в колоде, так же должен быть туз и валет. )))
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16.12.2022 22:45 Відповісти
Фирташ ,недавно гоне арахламидия в Вену на поклон ездило
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16.12.2022 23:05 Відповісти
тут обратная схема, шут это боневтик, а король наверно дерьмак. остается выяснить кто туз.
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16.12.2022 22:46 Відповісти
Американці просто шоковані нашими темпами освоювання новітньої зброї. Бо наші Воїни, не рашисти совка. Наші бійці, по перше - воюють за Неньку, по друге - а як інакше, вони просто не розуміють, по іншому вже не вміють. По третє - хто, коли не вони захистить свій дім, свою рідню, себе самого... захистять увесь цивілізований Світ.
Слава Героям! Слава ЗСУ. Україна понад усе!
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16.12.2022 22:12 Відповісти
І смерть москалям!
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16.12.2022 22:30 Відповісти
Полностью согласен. Воевать, защищая свою землю, своих родных - это не сравнится с мотивацией тех, кого послали на войну просто воевать за деньги, непонятно с какой конечной целью. Либо ты получишь немалую сумму денег, либо тебя убьют и твоя семья получит компенсацию (если конечно труп найдут и идентифицируют). Охренеть мотивация у кацапов
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16.12.2022 23:39 Відповісти
Звичайно, що наші воїни - моторні хлопці !!!

А ще, коли вони під наглядом американських спеців своєї справи - це буде феноменальний успіх у війні.

Слава ЗСУ ! Боже, бережи Америку!
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16.12.2022 22:30 Відповісти
Звіть Арестовича. Вперше його 2-3 тижні будуть точні
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16.12.2022 22:31 Відповісти
Цікава статейка,кому оце все розповідається, українцям,залужному,чи Зелохторату? Нафіга кому це потрібно?! Головне результат.🤫
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16.12.2022 22:32 Відповісти
Это тебе рассказали, чтоб у тебя появился повод написать, что рассказывать никому не нужно.
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16.12.2022 22:37 Відповісти
На першій учбовій тревозі, кп втратив зв'язок з тріома із п'яти дівізіонами бо я лоханувся, молодий солдат. А коли ракети справжні летят', ціна помилки, чи дес' шос' непрацюе, то усім буде ґлина. Патріот то надійна, проста і ефективна зброя, оператори і техніки мают' бути бетменами і спаідерменами суперґероями. Для ЗСУ цє можливо.
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16.12.2022 23:47 Відповісти
Головне,кістяк, завжли однакове, хоча кожна зброя цього рівня має свої особливості. Які можна вивчити.
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17.12.2022 09:53 Відповісти
 
 