60% киян залишаються без світла. Завтра маршрути метро і трамваїв продублюють автобусами
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Унаслідок ракетного удару по Києву станом на вечір без світла залишаються 60% киян.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм київського мера Віталія Кличка.
За його словами, після ударів по критичній інфраструктурі Києва є дефіцит постачання електроенергії та пошкодження електромереж.
"Третина киян - з водою та теплом. 40% - з енергопостачанням, хоча відключення енергії є", - зазначив він.
Він також наголосив, що міські служби працюють, щоб до ранку повернути тепло та воду всім мешканцям столиці. Енергетики працюють, щоб стабілізувати систему енергопостачання.
"Завтра у столиці також додатково запустять автобуси, які дублюватимуть трамвайні маршрути. Крім того, місто організує рух автобусів, які частково дублюватимуть маршрути метрополітену", - сказав мер.
Крім того, приватним перевізникам доручили випустити більше автобусів на маршрути, які дублюють метрополітен, тролейбус, трамвай.
Будь ласка, зачекайте...
Столица это лицо страны.
Слава Украине!
Героям Слава!
Смерть ворогам!