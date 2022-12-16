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Новини Суспільство
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Київ (13835) Метрополітен (758) електроенергія (1906)

60% киян залишаються без світла. Завтра маршрути метро і трамваїв продублюють автобусами

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

кличко

Унаслідок ракетного удару по Києву станом на вечір без світла залишаються 60% киян.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм київського мера Віталія Кличка.

За його словами, після ударів по критичній інфраструктурі Києва є дефіцит постачання електроенергії та пошкодження електромереж.

"Третина киян - з водою та теплом. 40% - з енергопостачанням, хоча відключення енергії є", - зазначив він.

Він також наголосив, що міські служби працюють, щоб до ранку повернути тепло та воду всім мешканцям столиці. Енергетики працюють, щоб стабілізувати систему енергопостачання.

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"Завтра у столиці також додатково запустять автобуси, які дублюватимуть трамвайні маршрути. Крім того, місто організує рух автобусів, які частково дублюватимуть маршрути метрополітену", - сказав мер.

Крім того, приватним перевізникам доручили випустити більше автобусів на маршрути, які дублюють метрополітен, тролейбус, трамвай.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
кацапам
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16.12.2022 22:33
+2
Держись, Киев!

Столица это лицо страны.
Слава Украине!
Героям Слава!
Смерть ворогам!
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16.12.2022 22:34
+2
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17.12.2022 00:22
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привіт затори
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16.12.2022 22:17 Відповісти
За те у Вови з Андрюшей в бункері є світло
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16.12.2022 22:19 Відповісти
Ну он то прав. Для Зеленского вся война это просто видосики.
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17.12.2022 00:29 Відповісти
Він просто наркоман якому дали роль всього його життя - зіграти президента України у реальному часі. Він настільки дебіл що різниці зі зйомкою про Голобородька мабуть не бачить.
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17.12.2022 22:09 Відповісти
завидуешь? Купи генератор или аккумуляторную систему ИБП 300-500АЧ с чистой синусоидой. Нет денег? Купи дрова и тушонки, копченой скумбрии по 7 длительного хранения
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16.12.2022 23:46 Відповісти
Купи мізки Зефіл
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16.12.2022 23:54 Відповісти
Все советы власти сводятся к тому чтобы быть богатыми.
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17.12.2022 00:26 Відповісти
кацапам
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16.12.2022 22:33 Відповісти
Держись, Киев!

Столица это лицо страны.
Слава Украине!
Героям Слава!
Смерть ворогам!
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16.12.2022 22:34 Відповісти
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17.12.2022 00:22 Відповісти
Та наркоману пофіг, він і про смерть свої мами пожартує ще, головне щоб рейтинги були, квартал привчив.
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17.12.2022 22:11 Відповісти
 
 