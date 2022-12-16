Адміністрація Байдена вірить у повернення Криму до України, але боїться ядерного удару РФ, - NBC
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Адміністрація президента США Джо Байдена впевнена, що Україна має військовий потенціал для звільнення Криму. Але наступ на півострів може створити загрозу застосування ядерної зброї з боку Росії.
Про це пише NBC, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
Видання з посиланням на джерела пише, що представник адміністрації Байдена нещодавно заявив Конгресу про наявність військового потенціалу України, щоб повернути Крим. Але деякі офіційні особи стурбовані тим, що будь-який великомасштабний наступ на півострів може підштовхнути президента Росії Володимира Путіна до застосування ядерної зброї.
При цьому Байден наголошує, що Крим не є найближчою метою українських військ, але Україна виявляє наполегливість протягом усієї війни. У США впевнені, що саме Київ нібито стоїть за ударами по тилових російських летовищах, хоча офіційно ця інформація не підтверджена.
Як пише NBC, офіційні особи та експерти в США вважають, що український наступ на Криму неминучий. Але сьогодні Україна втратила деякі позиції в районі Бахмута на сході. Обидві сторони знаходяться там фактично в безвиході, і на Заході вважають, що українські військові найближчими місяцями рушать на північний схід, а не на південь.
"Спершу багато що має відбутися у військовому плані, перш ніж Україна зможе розпочати справжній наступ, щоб повернути собі Крим", - зазначив один з чиновників.
Водночас деякі представники адміністрації Байдена приватно обговорюють, що може статися у разі українського наступу на півострів. Багато хто побоюється, що Путін "може жорстко відреагувати". На думку джерел NBC, така загроза може підштовхнути Путіна до використання брудної бомби або іншого ядерного пристрою.
Хоча Вашингтон не бачить жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю прямо зараз.
Деякі представники адміністрації Байдена стурбовані ударами в тилу Росії, які можуть спровокувати сильнішу реакцію Путіна. А в окупованому Криму з липня продовжуються атаки, відповідальність за які Україна брала лише побічно.
За даними NBC, Білий дім був здивований останніми ударами по аеродромах у Курській, Саратовській та Рязанській областях, що викликало розчарування у Києві. Офіційні особи США визнають, що Україна здійснила низку ескалаційних дій проти Росії, нібито не поінформувавши заздалегідь західних союзників.
Що стосується Криму, то Вашингтон, як і раніше, упевнений, що Україна не розпочне масштабну операцію щодо його звільнення без попереднього повідомлення.
Будь ласка, зачекайте...
2. в каком техноглогическом состоянии стационарное. шахты, подводный флот воздушный флот ядерное оружие у России включая и тактическое??
3. Почему до сих пор Россия Путин не применили ядерное оружие? если вдруг за Крым есть основания полагать будет ядерный удар у меня вообще подвопрос не дешевле и быстрее было сразу 24 февраля ударить тактическим ядреным зарядом--или (грязная бомба) по Киеву?! тогда не было ни НАТо ни США ни поставок оружия Рмштайн.. не было ничего..
Когда россия будет знать, что на ее удар сразу последует ответный удар - она сразу перестанет говорить об ЯО!
Області потрібно деокуповувати в порядку їх захвата.
Спочатку потрібно звільнити Херсонську і Запорізьку області. Потім Донбас, який був захвачений після 24 лютого, потім Донбас, який був окупований 8 років. А потім діло і до Крима дійде.
Може до того часу путіна взагалі вже скинуть.
Восточную Европу или ГДР у Совка никто не отбирал
Примерно так
Не вмешивалис
Ми не маємо права бити по російським воєнним цілям?
обсерутьсязлякаються, і підуть на поступки, в кінці то кінців не власною територією торгують.
а ще краще завалити обнуленого маразматика і тоді взагалі не буде кому віддавати наказ на ядерний удар по Україні чи взагалі по будь-кому!!!
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На это я могу ответить: россияне 23 года о Крыме и не думали. Все их политики говорили, что Крым это Украина, они признавали территориальную целостность Украины с Крымом включительно. Они говорили, что это будет преступлением начать войну за Крым.
А последние 8 лет они зазомбировали свое население, что Крым для россиян святая земля, это самое сакральное их место!
Как зазомбировали, так и раззомбируют! путин сам виноват, что это внушил россиянам. пусть теперь сам свои ошибки исправляет!
пропаганда расскажет им, что крым это всего лишь 1% от территоррии россии. покажут карту россии в сравнении с картой крыма.
расскажет, что крым плохой курорт, там только 3 месяца в году курортный сезон, а в египте 12!
что у россии есть и свои курорты: сочи и геленджик. Да и вообще россияне предпочитают курорты покруче: египет и турцию.
Да и не стоит этот 1% территории россии того, чтобы на россию накладывали такие санкции!
Относится и к Выборгу и Кенигсбергу
Таємні офіційні особи США розповіли журналістам NBCNews як вони «сцють у штани» від «могутньої» рашистської армії Путлєра та побоюються ядерного удару у разі звільнення Україною Криму .
Очевидно, що ця стаття лише на руку кремлю, щоб залякати українців і щоб вони відмовились від своїх планів звільнення Криму
Вместо того, чтобы сделать страх у самого Путина, эти соплежуи постоянно говорят про свой страх перед пуйлом, т.е. они делают то, что он и заказывает!
Flashback: Senator Obama pushed bill that helped destroy more than 15,000 TONS of ammunition, 400,000 small arms and 1,000 anti-aircraft missiles in Ukraine | Daily Mail Online
Вірить, але боїться! Ось так! І Путін проце твердо знає, тому і продовжує ескалацію.. Раз бояться, значить зважають, маневрують... Тобто нічого йому не зроблять...
Ось Іран, ось Сірія, ось Корея Північна - їх теж бояться вже не перше десятиліття...
Я тоже верю...что на зачуханной рабZZee полно аналоГовнет....и даже СУ-57....🤣🤣🤣🤣м Сарматами...
Быдло Мавзолейное... даже Дренкб бонбу придумало...🦍🦍🦍Бурлаки с Волги пля....вторая армия Третьего Мира 🤣🤣🤣🤣
Потому дохлый Ссср ее взорвал на полигоне под Оренбургом...маршал Жюков был шоке...сдохло 100 000 рюZZkих Zolldatten...
Эксперимент удался...💀💀💀💀☠️☠️☠️
Зачем публично рассказывать о своих страхах? Он что, дурак?
Российский диктатор приказал главарю Чечни занять правительственные кварталы Киева и убить украинского президента. Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что такая задача была "своеобразным бонусом" для Кадырова.
Ложил он на вас и ваши страхи!
ПРОСТО убейте мразь!