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Адміністрація Байдена вірить у повернення Криму до України, але боїться ядерного удару РФ, - NBC

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

байден

Адміністрація президента США Джо Байдена впевнена, що Україна має військовий потенціал для звільнення Криму. Але наступ на півострів може створити загрозу застосування ядерної зброї з боку Росії.

Про це пише NBC, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Видання з посиланням на джерела пише, що представник адміністрації Байдена нещодавно заявив Конгресу про наявність військового потенціалу України, щоб повернути Крим. Але деякі офіційні особи стурбовані тим, що будь-який великомасштабний наступ на півострів може підштовхнути президента Росії Володимира Путіна до застосування ядерної зброї.

При цьому Байден наголошує, що Крим не є найближчою метою українських військ, але Україна виявляє наполегливість протягом усієї війни. У США впевнені, що саме Київ нібито стоїть за ударами по тилових російських летовищах, хоча офіційно ця інформація не підтверджена.

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Як пише NBC, офіційні особи та експерти в США вважають, що український наступ на Криму неминучий. Але сьогодні Україна втратила деякі позиції в районі Бахмута на сході. Обидві сторони знаходяться там фактично в безвиході, і на Заході вважають, що українські військові найближчими місяцями рушать на північний схід, а не на південь.

"Спершу багато що має відбутися у військовому плані, перш ніж Україна зможе розпочати справжній наступ, щоб повернути собі Крим", - зазначив один з чиновників.

Водночас деякі представники адміністрації Байдена приватно обговорюють, що може статися у разі українського наступу на півострів. Багато хто побоюється, що Путін "може жорстко відреагувати". На думку джерел NBC, така загроза може підштовхнути Путіна до використання брудної бомби або іншого ядерного пристрою.

Хоча Вашингтон не бачить жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю прямо зараз.

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Деякі представники адміністрації Байдена стурбовані ударами в тилу Росії, які можуть спровокувати сильнішу реакцію Путіна. А в окупованому Криму з липня продовжуються атаки, відповідальність за які Україна брала лише побічно.

За даними NBC, Білий дім був здивований останніми ударами по аеродромах у Курській, Саратовській та Рязанській областях, що викликало розчарування у Києві. Офіційні особи США визнають, що Україна здійснила низку ескалаційних дій проти Росії, нібито не поінформувавши заздалегідь західних союзників.

Що стосується Криму, то Вашингтон, як і раніше, упевнений, що Україна не розпочне масштабну операцію щодо його звільнення без попереднього повідомлення.
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Топ коментарі
+25
Боится за кого? За нас, украинцев? Не надо. То что вы боитесь *****, только разогревает этого упыря. С гопниками так нельзя
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16.12.2022 22:42
+15
І шо? Територіальних поступок ніяких не буде, це навіть не обговорюється.
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16.12.2022 22:39
+12
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16.12.2022 22:39
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І шо? Територіальних поступок ніяких не буде, це навіть не обговорюється.
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16.12.2022 22:39 Відповісти
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16.12.2022 22:39 Відповісти
1. ВОПРОС есть ли у РФЙ та самая ядерная зброя?
2. в каком техноглогическом состоянии стационарное. шахты, подводный флот воздушный флот ядерное оружие у России включая и тактическое??
3. Почему до сих пор Россия Путин не применили ядерное оружие? если вдруг за Крым есть основания полагать будет ядерный удар у меня вообще подвопрос не дешевле и быстрее было сразу 24 февраля ударить тактическим ядреным зарядом--или (грязная бомба) по Киеву?! тогда не было ни НАТо ни США ни поставок оружия Рмштайн.. не было ничего..
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16.12.2022 23:37 Відповісти
Ну, дык...на парад же ехали, а терь приехали...та и ваще - с хренали бы они окопы рыли там везде...? Готовятся, вот и пусть готовятся
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16.12.2022 23:40 Відповісти
Классный художник Журавель, как и певец группы ОТВИНТА
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16.12.2022 23:43 Відповісти
Боится за кого? За нас, украинцев? Не надо. То что вы боитесь *****, только разогревает этого упыря. С гопниками так нельзя
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16.12.2022 22:42 Відповісти
все вірно, миролюбство у випадку з відморозками - пряма дорога отримати ядерний удар, причому якщо схавають удар по нам наступний буде вже по США
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16.12.2022 22:46 Відповісти
путин это **** сатанинская ! Всего навсего ! Ничего необычного !
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16.12.2022 23:27 Відповісти
За себе вони бояться, сидять і трусяться.
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17.12.2022 10:30 Відповісти
АХАХАХАААААА........вот и все .
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16.12.2022 22:42 Відповісти
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16.12.2022 23:16 Відповісти
відмінити непрацюючий будапештський меморандум і Україна сама зітре кацапів з обличчя планети
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16.12.2022 22:43 Відповісти
Что значит "отмените"? Тогда сраися отдаст назад переданные ей кучмой самолеты и ракеты?
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16.12.2022 23:26 Відповісти
Не відміняти потрібно уже порушені зобов'язання за меморандумом, а вимагати компенсації за передане озброєння
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17.12.2022 00:50 Відповісти
Да не бойтесь вы. Дайте ЗСУ оружие и они принесут вам голову куйла на тарелочке.
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16.12.2022 22:44 Відповісти
они ее боятся
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16.12.2022 23:15 Відповісти
Україна може у Крим навіть не заходити, щоб його звільнити. І ми це знаємо, і наші американські колеги це знають. І саме так і буде , що кацапи звільнять Крим спасаясь бєгством. Будуть тікати так втрачая лапті , і скоріше за все вплав , бо мосту вже не буде.
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16.12.2022 22:49 Відповісти
нажаль так щоб не заходити не вийде
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16.12.2022 22:54 Відповісти
Америка должна взять Украину под ядерный зонтик, ведь именно она была инициатором ядерного разоружения Украины.

Когда россия будет знать, что на ее удар сразу последует ответный удар - она сразу перестанет говорить об ЯО!
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16.12.2022 22:50 Відповісти
Свою зброю треба мати, тоді нам не треба буде оглядуватися на "дядю Сема" Але це не при теперішній владі. В цих "асфальт в голові"!
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16.12.2022 22:55 Відповісти
А те що Крим це Україна то це нічого?!! Головне як *уйло на це зреагує! Віддайте Аляску бо *уйло атомну бомбу запустить!
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16.12.2022 22:53 Відповісти
якщо вам не подобаються наші принципи в нас є інші (с)
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16.12.2022 22:55 Відповісти
До того Криму ще довго.

Області потрібно деокуповувати в порядку їх захвата.

Спочатку потрібно звільнити Херсонську і Запорізьку області. Потім Донбас, який був захвачений після 24 лютого, потім Донбас, який був окупований 8 років. А потім діло і до Крима дійде.

Може до того часу путіна взагалі вже скинуть.
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16.12.2022 22:56 Відповісти
А колись США,в Європі розміщали комплекси Першінг і Грифон,тоді чомусь не боялися ескалацій.
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16.12.2022 22:56 Відповісти
тому що тоді був президент з яйцями , а тепер пенсіонер .
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16.12.2022 23:06 Відповісти
Они стояли для сдерживания

Восточную Европу или ГДР у Совка никто не отбирал
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16.12.2022 23:10 Відповісти
Ескалації не боялися.Ці комплекси напряму загрожували совку.
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16.12.2022 23:14 Відповісти
У обоих тогда было столько наставлено ЯО что воевать было действительно бесполезно
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16.12.2022 23:18 Відповісти
А зараз то що? Цього що зараз також вистачить.І В США гарантовано все працює.
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16.12.2022 23:20 Відповісти
Видимо США не хотят даже несколько городов своих на рашу менять

Примерно так
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16.12.2022 23:26 Відповісти
тільки Прагу і Будапешт совок роздушив танками і не дозволив вирватись з червоних лап .
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16.12.2022 23:19 Відповісти
В том и дело что им никто не помог

Не вмешивалис
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16.12.2022 23:28 Відповісти
саме так ! а щоб танки не пішли до Ламаншу в Західній Європі стояли американські ракети .
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16.12.2022 23:34 Відповісти
"... що викликало розчарування у Києві."

Ми не маємо права бити по російським воєнним цілям?
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16.12.2022 22:57 Відповісти
Тоді в рашки і не тільки буде 100% козирь, припершись в будь яку країну посильніше махати ядерною бомбою. Американці обсеруться злякаються, і підуть на поступки, в кінці то кінців не власною територією торгують.
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16.12.2022 22:59 Відповісти
А что Украина свое ЯО отдала США? Ничего подобного, оружие было отдано нашим сруским "братьям", с которыми мы собирались вместе обороняться от хищных пиндосав. Вы забыли уже? А "пиндосы" помнят.
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16.12.2022 23:31 Відповісти
На фото комплекс Грифон,дальність дії 2600 км,з 4 крилатими ракетами Томагавк,у кожній термоядерна боєголовка,потужністю 200 кілотонн.

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16.12.2022 23:10 Відповісти
Україні не привикати до ядерних вибухів на своїй території! а по сша пук ін не вдарить, бо ссить, що йому також прилетить! а йому тоді ГАРАНТОВАНО прилетить.

а ще краще завалити обнуленого маразматика і тоді взагалі не буде кому віддавати наказ на ядерний удар по Україні чи взагалі по будь-кому!!!
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16.12.2022 23:11 Відповісти
российские либералы при разговорах с западными специалистами говорят : "мы против войны, мы против путина, но Крым россии нужно оставить. это для россии сакральная земля, это святое."

----------------

На это я могу ответить: россияне 23 года о Крыме и не думали. Все их политики говорили, что Крым это Украина, они признавали территориальную целостность Украины с Крымом включительно. Они говорили, что это будет преступлением начать войну за Крым.

А последние 8 лет они зазомбировали свое население, что Крым для россиян святая земля, это самое сакральное их место!

Как зазомбировали, так и раззомбируют! путин сам виноват, что это внушил россиянам. пусть теперь сам свои ошибки исправляет!

пропаганда расскажет им, что крым это всего лишь 1% от территоррии россии. покажут карту россии в сравнении с картой крыма.
расскажет, что крым плохой курорт, там только 3 месяца в году курортный сезон, а в египте 12!
что у россии есть и свои курорты: сочи и геленджик. Да и вообще россияне предпочитают курорты покруче: египет и турцию.
Да и не стоит этот 1% территории россии того, чтобы на россию накладывали такие санкции!
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16.12.2022 23:13 Відповісти
Это так и работает

Относится и к Выборгу и Кенигсбергу
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16.12.2022 23:22 Відповісти
не сци, Джо, Україна тебе захистить - не так, як ти Україну
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16.12.2022 23:16 Відповісти
Спасибо , Сирожа, мы ждем украинские пушки, бронемашины и ракетные системы, бо скоро нужно будет Тайвань от Китая защищать. Еще не забудьте прислать дроны и радары. Да, и пару миллионов снарядов и ракет.
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16.12.2022 23:35 Відповісти
что мы потеряли сегодня в Бахмуте?
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16.12.2022 23:17 Відповісти
Кацап зашел на восточную окраину города.
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16.12.2022 23:36 Відповісти
Схоже на якийсь вкид. Ніяких подібниз заяв чи коментів з Білого дому, від військових США чи експертів ніде не було чути і тут опа на - прибиральниця покоїв Байдена злила опасєнія. Думаю цю "інфу" закинули з нашої ОПи, бо знову почались розмови про кордони до 24 лютого, навіть від Залужного, очевидно не просто так дЄрмак останнім часом крутиться навкруги нього. Не вийшло здати Україну, то хочуть Крим на перемовинах узаконити кацапам, щоб ***** пабєду отримав.
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16.12.2022 23:28 Відповісти
Виглядає дивно і справді схоже на вкид.
Таємні офіційні особи США розповіли журналістам NBCNews як вони «сцють у штани» від «могутньої» рашистської армії Путлєра та побоюються ядерного удару у разі звільнення Україною Криму .
Очевидно, що ця стаття лише на руку кремлю, щоб залякати українців і щоб вони відмовились від своїх планів звільнення Криму
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17.12.2022 01:35 Відповісти
"Багато хто побоюється, що Путін "може жорстко відреагувати"
Вместо того, чтобы сделать страх у самого Путина, эти соплежуи постоянно говорят про свой страх перед пуйлом, т.е. они делают то, что он и заказывает!
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16.12.2022 23:32 Відповісти
Вони як жінки,*******,коли їх в грубій формі крутять вертольотом)
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17.12.2022 08:37 Відповісти
Что опять за страхи и кто их нагнетает. Your bunny wrote!
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17.12.2022 00:17 Відповісти
*** я, ви спочатку нас роззброїли,*****..и а тепер не даєте нам звичайною зброєю добити гопніка,ви тупо затягуєте цю війну.І тепер після того що наша армія зробила з 2гою армією ви далі соплі жуєте,маючи в своїх пустелях купу техніки купу літаків ,маючи зброю високо точну яка за тиждень може в рашці весь її військовий потенціал знищити,ви кажете це гопніку що боїтесь???Ви там реально з головою не дружете,ви чого добиваєтесь гаранти?Що значить ескалація коли ми чотири тушки підбили?може після цього куйло більше ракет пустив?ні він пустив їх менше бо чотири корита вивели з ладу,то яка це єскалацвя довбні ви,шкода що десять штук не підбили як у саках зараз би не 70 ракет летіло а тільки 20 де тут ескалація стратеги ви дибільні.Чи по вашому їм і далі треба давати нас бомбити з їхньої території???ну вибачте тоді це буде тривати постійно,в нас нема так як у вас купи часу сидіти і розсосолювати що буде чи не буде,в нас економіка валиться люди гинуть нам треба чорта замочити поскоріше а не бавитись у ваші дурацькі ігрища геополітичні.ви якого хера в рашки зброю не забирали стратеги ,вони були в 90х такі як ми після розвалу союзу ,то мало того ми щей тим чортам свої боєголовки віддали.то така ваша стратегія була??мало того ви щей вигодували того монстра,перераховуючи міліарди за нафту і газ,і далі його підживлюєте.
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17.12.2022 00:29 Відповісти
А роззброїл сенатор Обама в 2005 г сразу после поморанчевой революции - смотри, кому это было выгодно...

Flashback: Senator Obama pushed bill that helped destroy more than 15,000 TONS of ammunition, 400,000 small arms and 1,000 anti-aircraft missiles in Ukraine | Daily Mail Online
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17.12.2022 00:36 Відповісти
Всім крім України насправді потрібна довга і продуктивна з точки знищення агресивного військового потенціалу ********** війна. Протягом цієї неспровокованої війни ********* викинуть з усіх ринків, економіка у них стане не просто сировинною а повернеться до стану "планової" і жорстко обмеженою квотами та санкціями. Головне щоб це відбувалося поступово і відносно безболісно для світового товариства. Нам просто не пощастило мати в сусідах іпонутих на всю голову мудаків з імперськими амбіціями та фашистським режимом. Тому воювати з *********ом будуть українцями бо нападати на ядерну державу ніхто не стане. І окупувати теж ніхто не буде. Поступово заженемо всім світом за поребрик і ізолюємо. Такий собі "карантин" доки не виплатять репарації і не порозумнішають. Правда за цей час ********* може розвалитися. Питання лише в тому що всім хотілося б щоб все відбувалося без ядерної зими.
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17.12.2022 00:33 Відповісти
Адміністрація Байдена вірить у повернення Криму до України, але боїться ядерного удару РФ.

Вірить, але боїться! Ось так! І Путін проце твердо знає, тому і продовжує ескалацію.. Раз бояться, значить зважають, маневрують... Тобто нічого йому не зроблять...

Ось Іран, ось Сірія, ось Корея Північна - їх теж бояться вже не перше десятиліття...
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17.12.2022 01:34 Відповісти
А чого боятися, по нам же вдарять? Не бажано міцьно вдарить по курнику? Так повернить (надайте) ядерну зброю Україні і вони стулять пельку негайно. Ми побоюватись не будемо.
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17.12.2022 02:32 Відповісти
Я не нигде и никогда слышал от Байдена слово боюсь или всрусь то що. Цензор ты случайно не оху@л бл@?
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17.12.2022 02:59 Відповісти
https://youtu.be/5-mSj95T1GI...

Я тоже верю...что на зачуханной рабZZee полно аналоГовнет....и даже СУ-57....🤣🤣🤣🤣м Сарматами...
Быдло Мавзолейное... даже Дренкб бонбу придумало...🦍🦍🦍Бурлаки с Волги пля....вторая армия Третьего Мира 🤣🤣🤣🤣
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17.12.2022 06:17 Відповісти
Клаус Фукс в 1943 году передал дохлому Совку чертежи Ядреной бонбы...но там был маленький нюанс...бонба взорвется на месте не старта..
Потому дохлый Ссср ее взорвал на полигоне под Оренбургом...маршал Жюков был шоке...сдохло 100 000 рюZZkих Zolldatten...
Эксперимент удался...💀💀💀💀☠️☠️☠️
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17.12.2022 06:23 Відповісти
А зачем дедушка Байден публично рассказывает о своих страхах? Он же не на приеме у психотерапевта, чтобы делиться своими детскими травмами, страхами и фобиями. Всё это нужно было делать раньше и в свободное от работы время за свои деньги и у хороших психотерапевтов.
Зачем публично рассказывать о своих страхах? Он что, дурак?
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17.12.2022 07:05 Відповісти
За три недели до начала полномасштабного вторжения Путин вызвал Кадырова в Москву для "выработки стратегии".

Российский диктатор приказал главарю Чечни занять правительственные кварталы Киева и убить украинского президента. Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что такая задача была "своеобразным бонусом" для Кадырова.

Ложил он на вас и ваши страхи!

ПРОСТО убейте мразь!
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17.12.2022 07:44 Відповісти
Причина страхів країн Заходу цілком зрозуміла.Коли країна смачно їсть,пьє,гуляє,розважається,тоді ядерний удар-то страшно.А коли країна воює,кожен день під обстрілами вмивається кров'ю,то тобі вже байдуже з якої зброї тебе вб'ють. Але,якщо сильно боятися,то можна відчути ситуацію "безстрашності" українців на собі,коли "руцький мір" завітає і до європейського або американського дому.
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17.12.2022 08:48 Відповісти
Опять понос на этот раз от NBC
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17.12.2022 10:29 Відповісти
Война уже идет полным ходом, победитель забирает все....куле он боится....сидит там хрен знает за сколько тысяч км и боится....украирцы под обстрелами не боятся, а он боится....тюфяк...
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17.12.2022 10:34 Відповісти
 
 