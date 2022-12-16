Мер Риги Стакіс: Посольство Росії в Латвії тепер розташоване на вулиці Незалежності України

Посольство Росії в латвійській столиці Ризі тепер офіційно розташоване на вулиці Незалежності України, хоча понад вісім місяців опиралося зміні адреси.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на мера Риги Мартіньша Стакіса.

"Прикриваючись конвенцією, російське посольство проігнорувало вимогу змінити табличку з новою назвою вулиці. Дума Риги у співпраці з міністерством закордонних справ Латвії знайшли рішення, плашку замінили", – написав Стакіс у Twitter.

"Посольство Росії розташоване на вулиці Незалежності України! #StandWithUkraine", – додав він.

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Slēpjoties aiz konvencijas, Krievijas vēstniecība ignorēja prasību nomainīt plāksni, kas vēstī par ielas jauno nosaukumu. @RigasDome sadarbībā ar @Arlietas atrada risinājumu, plāksne nomainīta.



Krievijas vēstniecība atrodas uz Ukrainas neatkarības ielas! #StandWithUkraine🇺🇦 pic.twitter.com/k6dcfTcwwO — Mārtiņš Staķis (@MStakis) December 16, 2022

Рішення змінити назву вулиці Антоніяс на ділянці між бульваром Калпака та вулицею Реріха міська рада Риги ухвалила ще 10 березня. Передбачалося, що протягом двох місяців на ділянці мали бути розміщені нові покажчики, а протягом одного місяця влада міста мала змінити адреси об'єктів.

Але російське посольство тривалий час ухилялось від оновлення назви вулиці, а міська влада не хотіла застосувати за це ніякі санкції, оскільки йдеться про дипломатичну місію. Для власників будівель, на яких не поширюється дипломатичний імунітет, за таке порушення передбачений штраф розміром від 10 до 150 євро.