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Новини За кордоном
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посольство РФ (314) Рига (30) вулиця (64)

Мер Риги Стакіс: Посольство Росії в Латвії тепер розташоване на вулиці Незалежності України

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

посольство,рига

Посольство Росії в латвійській столиці Ризі тепер офіційно розташоване на вулиці Незалежності України, хоча понад вісім місяців опиралося зміні адреси.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на мера Риги Мартіньша Стакіса.

"Прикриваючись конвенцією, російське посольство проігнорувало вимогу змінити табличку з новою назвою вулиці. Дума Риги у співпраці з міністерством закордонних справ Латвії знайшли рішення, плашку замінили", – написав Стакіс у Twitter.

"Посольство Росії розташоване на вулиці Незалежності України! #StandWithUkraine", – додав він.

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Рішення змінити назву вулиці Антоніяс на ділянці між бульваром Калпака та вулицею Реріха міська рада Риги ухвалила ще 10 березня. Передбачалося, що протягом двох місяців на ділянці мали бути розміщені нові покажчики, а протягом одного місяця влада міста мала змінити адреси об'єктів.

Але російське посольство тривалий час ухилялось від оновлення назви вулиці, а міська влада не хотіла застосувати за це ніякі санкції, оскільки йдеться про дипломатичну місію. Для власників будівель, на яких не поширюється дипломатичний імунітет, за таке порушення передбачений штраф розміром від 10 до 150 євро.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+12
Дякуємо друзі!
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16.12.2022 22:46
+11
класно
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16.12.2022 22:50
+8
Ото кацапів підіс**ли)
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16.12.2022 22:48
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16.12.2022 22:46 Відповісти
Ото кацапів підіс**ли)
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16.12.2022 22:48 Відповісти
класно
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16.12.2022 22:50 Відповісти
ай молодці =)
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16.12.2022 22:58 Відповісти
А чому не Степана Бандери?
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16.12.2022 23:00 Відповісти
Браво.
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16.12.2022 23:07 Відповісти
Кацапи зроблять вхід з іншої вулиці, а той закладуть як зробили камуняки у Львові.
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16.12.2022 23:13 Відповісти
А якщо і ту вулицю перейменувати? Кацапи що,підземний хід будуть рити?Прикольно буде
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16.12.2022 23:25 Відповісти
Такая хорошая улица, и такое мерзкое заведение...
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16.12.2022 23:37 Відповісти
Якось трошки м'яко. Треба Степана Бандери або Полка Азов
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16.12.2022 23:38 Відповісти
Цього літа, мер Риги Мартіньш Стакіс мав показову історію...де показав, що таке deepstate в Латвії. Історія пов'язана з телеканалом "Дождь"...вразило, що він використав питання, які ставили йому)) Ветер Зефир - цю історію розказав.
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16.12.2022 23:50 Відповісти
А має бути на вулиці Степана Бандери, 1
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17.12.2022 02:06 Відповісти
то навколо такі вулиці можуть бути
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17.12.2022 07:02 Відповісти
Вулиця або проспект Джохара Дудаєва та Романа Шухевича...
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17.12.2022 06:08 Відповісти
ото тролінг
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17.12.2022 07:01 Відповісти
..щось дуже часто друзі України виявляються бІльшими патріотами України аніж влада України усих рівнів: від самогО опікуна Найвеличнівшивого дермака і аж до нікчемного труханова
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17.12.2022 08:05 Відповісти
Троллинг 80 лвл...Респект!
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17.12.2022 10:32 Відповісти
 
 