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Держдепартамент про погрози РФ через можливе постачання ЗРК Patriot: "Байден попереджав Путіна, що США надаватимуть підтримку Україні"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

сша,патриот,patriot

Сполучені Штати попереджали Путіна про те, що надаватимуть Україні всю необхідну оборонну підтримку в разі вторгнення РФ, тож ця допомога продовжуватиметься допоки зберігатиметься необхідність.

З такою відповіддю на заяви російської сторони виступив у п’ятницю під час брифінгу в Вашингтоні заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Єдина, хто чинить провокації впродовж усього цього конфлікту, це Росія. Саме Росія в цій ситуації є агресором, і давайте про це не забувати", - зауважив представник зовнішньополітичного відомства США.

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Він підкреслив, що Сполучені Штати ніколи не воювали з РФ. І зараз США роблять саме те, що президент Байден сказав Путіну: "Якщо Росія нападе на Україну, ми надаватимемо оборонну підтримку й допоможемо Україні захистити себе, її територіальну цілісність і суверенітет".

Крім того, зауважив Пател, США вжили заходів, щоби притягнути РФ до відповідальності шляхом запровадження санкцій, інструментів експортного контролю та інших заходів. Останні такі кроки були зроблені в четвер, нагадав представник Держдепартаменту США.

Він також звернув увагу, що москва заявила про список цілей, який вона вважає "законними" для нанесення ударів. При цьому, РФ б’є по мирних українських містах, цивільній інфраструктурі, житлових будинках, торговельних центрах, лікарнях, дитячих майданчиках, музеях, пологових будинках.

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"За майже дев’ять місяців цього конфлікту Росія завдала ударів по більше як 200 об’єктах, пов’язаних з енергетичною інфраструктурою України",- додав він.

У цьому зв’язку представник Держдепу підкреслив: "Сполучені Штати продовжать підтримувати Україну стільки, скільки знадобиться разом з нашими союзниками й партнерами в той час, як український народ захищає власну країну від російської агресії".

Він нагадав, що попередні пакети допомоги Україні, оголошені упродовж останніх тижнів, включали засоби ППО, у тому числі передові системи NASAMS, які підтвердили свою ефективність.

Водночас, у відповідь на запитання, як ставляться США до нанесення ударів по об’єктах на російській території, представник американського відомства зауважив, що досі поки ніхто не взяв на себе відповідальності за це. Однак, за його словами, оборонна допомога, яку США надали Україні, призначена для захисту територіальної цілісності й суверенітету нашої країни, а також для оборони території, що належить Україні в її визнаних кордонах.

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"І це продовжить бути нашою політикою", - додав представник Держдепартаменту США.

Нагадаємо, раніше телеканал CNN повідомив, що адміністрація Джо Байдена завершує підготовку планів щодо відправки в Україну системи протиракетної оборони Patriot, про що може бути оголошено вже на цьому тижні. Повідомлення викликало реакцію РФ. Російське посольство у США заявило, що розцінить передачу ракетних комплексів Україні як провокаційний крок, який "призведе до непередбачуваних наслідків". Москва також пригрозила знищенням Patriot, назвавши їх "законною ціллю".
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Топ коментарі
+19
так це ж оборонна зброя. чого росії хвилюватись?
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16.12.2022 23:01
+14
Хахлы таакие негадяи! Да как ани паасмели сопротивляцца против велииикай рассеюшки?
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16.12.2022 23:18
+12
Якийсь обосраний послішка всіх пугає. Наслідки звичайно будуть: всі маскальські ракети будуть збиті.
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16.12.2022 23:06
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так це ж оборонна зброя. чого росії хвилюватись?
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16.12.2022 23:01 Відповісти
Хахлы таакие негадяи! Да как ани паасмели сопротивляцца против велииикай рассеюшки?
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16.12.2022 23:18 Відповісти
А хто її коли великой считав?
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16.12.2022 23:24 Відповісти
Крім самих кацапів ніхто і ніколи
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16.12.2022 23:58 Відповісти
ця зброя "оборонна" також стріляє першингами-2 (до 80 кілотонн на 1 боєголовку)
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16.12.2022 23:24 Відповісти
с-300 також "оборонна" і шо
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17.12.2022 08:09 Відповісти
Якийсь обосраний послішка всіх пугає. Наслідки звичайно будуть: всі маскальські ракети будуть збиті.
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16.12.2022 23:06 Відповісти
А взагалі не зрозуміло навіщо розказувати що постачається в Україну. Хто буде провіряти чим збивають російські ракети на території України. Це вже якийсь абсурд. Хтось на умовах анонімності розповів СНН. Куди дивиться ЦРУ. Бардак короче.
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16.12.2022 23:09 Відповісти
когда случайно упадет миг31 на территории Беларуси, нуу, это стечение обстоятельств, ошибка пилотов, нуу возможные технические неисправности и все такое. Кстати французы нам уже дают ЗРК Mamba SAMP/T это нехилое ПВО, по характеристикам типа Патриота.
Но по большому счету самое важное в этой войне с россией - это целеуказание, которое нам дают союзники. В этом у них ооочень большие возможности. А в****** по цели мы и сами взмози
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17.12.2022 00:19 Відповісти
Хочется верить, что SAMP/T дают не для пассивной обороны. Это оружие предназначено для ПВО двигающихся колонн военной техники. Наводит на мысль о наступлении.
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17.12.2022 00:38 Відповісти
Комплекс SAMP-T (EUROSAM Land system) предназначен для противовоздушной защиты механизированных подразделений и войск, совершающих марш
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17.12.2022 00:39 Відповісти
У каво каарочє фсєм ізвєсна!
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17.12.2022 14:01 Відповісти
понимает
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16.12.2022 23:13 Відповісти
Все там розуміють. Але надання дорогих і високотехнологічних Patriot стало би дуже гарним знаком щодо майбутньої підтримки наступальною зброєю
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16.12.2022 23:15 Відповісти
абсолютно ні, тобто зовсім...
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16.12.2022 23:25 Відповісти
Це Америка має росії дорікати за захватницьку війну! А не росія Америці за допомогу жертві!
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16.12.2022 23:18 Відповісти
Тобто росія обстрілює українські громадські об'єкти (об'єкти інфраструктури) і ще й Америці дорікає за те, що вона допомагає Україні захистити свої цивільні об'єкти?

Ну це якась вища наглість!

А Америка ще й виправдовується!
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16.12.2022 23:22 Відповісти
птн💩 пнх🖕 хло !
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16.12.2022 23:25 Відповісти
Маньяк виразив поліції протест за те, що вони його заарештували , цим самим позбавили можливості і далі убивати людей!
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16.12.2022 23:26 Відповісти
Байден попереджав Путіна

- Слушай, Доцент! Я говорил тебе: лучше не приходи?
- Говорил.
- Я говорил тебе: с лестницы спущу?
- Говорил.
- Ну вот и не обижайся...
(спускает с лестницы)

(фильм "Джентльмены удачи")
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16.12.2022 23:27 Відповісти
Почему США так перед товарищем Гитлером так не оправдывались в свое время когда передавали комунякам и самолеты и танки и корабли? А тут каждую железяку согласовывают с ****** одобряет он или нет.
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16.12.2022 23:28 Відповісти
Бо у гітлера не було ЯО , інакше , вже давно ***** наваляли би...
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17.12.2022 00:25 Відповісти
А зачем вы оправдываетесь перед этими уродами?
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16.12.2022 23:44 Відповісти
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17.12.2022 00:09 Відповісти
Білоголовий , американський орлан , таки виклює дзеньки ху@ лу 👍🏼👍🏼👍🏼😠
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17.12.2022 00:17 Відповісти
Згадала гіфку, де цей білоголовий орлан майже не виклював дзеньки трампу.
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17.12.2022 00:23 Відповісти
Я помітив що у пані надмірна зневага до типа з білкою на голові.
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17.12.2022 01:02 Відповісти
До речі, ця зневага з'явилась ще задовго до того, як цей поц з білкою на голові став президентом Америки. Чому американці обрали популіста-додіка главою наймогутнішої держави, для мене і досі загадка, як і те, що його за усі скоєні злочини ще не посадили.
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17.12.2022 01:09 Відповісти
Таке бува в країнах де на виборах вирішує не адмінресурс. В нас також більшість обрала хлопа з (навіть не можу визначиться з чим) у голові.
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17.12.2022 08:41 Відповісти
Цікава думка кацапського пропагандона .. .
- Ну теперь вы поняли , почему убежал Янукович ? Он и не мог по другому . Потому что украинцы не народ , это звери . С ними невозможно договориться , они не признают никаких авторитетов , делают только то , что считают нужным . Они ставят цель , и идут к ней не замечая вокруг никого и ничего , как зомби . Они бы не задумываясь ликвидировали Януковича и всех его соратников ... Их захлёстывает звериная ненависть ко всему что не укладывается в украинскую идеологию ... Ну і так далі - різна муйня , не варта уваги ..
Так от що хочу сказати , кацапи вйо.... нах з нашої землі , чим швидше тим краще для вас ... Хоч збережете свої нікчемні життя . Бо ви дійсно розбудили звіра , котрий мирно собі дрімав - на сонечку , і нікого не чіпав . Тепер ниєте .. Вам ніхто не винуватий .
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17.12.2022 00:17 Відповісти
Абсолютно вірно 🙁
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17.12.2022 00:20 Відповісти
поэтому кацапы и проиграют. Они не гибкие. Они верят вранью. А правда всегда побеждает
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17.12.2022 00:24 Відповісти
Ва фсьом вінавати піндоси, англосакси і хахли.
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17.12.2022 00:25 Відповісти
Ультраправі трампісти до усьору намагаються припинити допомогу Україні. Їм головне, щоб перемогу над ************* ми не одержали при демократах, бо тоді респам на наступних виборах нічого вже не світить. Хоча американський виборець вже у курсі, що республіканці співпрацювали та працювали на фсб. Це вже загально відомий факт.

Трампістам в'язниці , а трампу окрему камеру з мармуровими фонтанами та золотими балясінами, все як у його трамптауері, який виглядає наче еталон несмаку та марнотратства, у крадія, який не сплачував податки.
До речі, а чому Трампон з таким щастям та на волі?
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17.12.2022 00:38 Відповісти
Задайте це питання генпрокурору США.
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17.12.2022 01:04 Відповісти
Гитлер победили Дохлый СССР играючи... братский Договор Молотов-Риббентроп помог...
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17.12.2022 06:10 Відповісти
https://youtu.be/ENqjguEOWew..

Следующая цель Мелитополь... кажуть американцi....
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17.12.2022 06:57 Відповісти
Свинособаки понимают только тогда когда их мочат.
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17.12.2022 10:35 Відповісти
 
 