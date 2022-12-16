Держдепартамент про погрози РФ через можливе постачання ЗРК Patriot: "Байден попереджав Путіна, що США надаватимуть підтримку Україні"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Сполучені Штати попереджали Путіна про те, що надаватимуть Україні всю необхідну оборонну підтримку в разі вторгнення РФ, тож ця допомога продовжуватиметься допоки зберігатиметься необхідність.
З такою відповіддю на заяви російської сторони виступив у п’ятницю під час брифінгу в Вашингтоні заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Єдина, хто чинить провокації впродовж усього цього конфлікту, це Росія. Саме Росія в цій ситуації є агресором, і давайте про це не забувати", - зауважив представник зовнішньополітичного відомства США.
Він підкреслив, що Сполучені Штати ніколи не воювали з РФ. І зараз США роблять саме те, що президент Байден сказав Путіну: "Якщо Росія нападе на Україну, ми надаватимемо оборонну підтримку й допоможемо Україні захистити себе, її територіальну цілісність і суверенітет".
Крім того, зауважив Пател, США вжили заходів, щоби притягнути РФ до відповідальності шляхом запровадження санкцій, інструментів експортного контролю та інших заходів. Останні такі кроки були зроблені в четвер, нагадав представник Держдепартаменту США.
Він також звернув увагу, що москва заявила про список цілей, який вона вважає "законними" для нанесення ударів. При цьому, РФ б’є по мирних українських містах, цивільній інфраструктурі, житлових будинках, торговельних центрах, лікарнях, дитячих майданчиках, музеях, пологових будинках.
"За майже дев’ять місяців цього конфлікту Росія завдала ударів по більше як 200 об’єктах, пов’язаних з енергетичною інфраструктурою України",- додав він.
У цьому зв’язку представник Держдепу підкреслив: "Сполучені Штати продовжать підтримувати Україну стільки, скільки знадобиться разом з нашими союзниками й партнерами в той час, як український народ захищає власну країну від російської агресії".
Він нагадав, що попередні пакети допомоги Україні, оголошені упродовж останніх тижнів, включали засоби ППО, у тому числі передові системи NASAMS, які підтвердили свою ефективність.
Водночас, у відповідь на запитання, як ставляться США до нанесення ударів по об’єктах на російській території, представник американського відомства зауважив, що досі поки ніхто не взяв на себе відповідальності за це. Однак, за його словами, оборонна допомога, яку США надали Україні, призначена для захисту територіальної цілісності й суверенітету нашої країни, а також для оборони території, що належить Україні в її визнаних кордонах.
"І це продовжить бути нашою політикою", - додав представник Держдепартаменту США.
Нагадаємо, раніше телеканал CNN повідомив, що адміністрація Джо Байдена завершує підготовку планів щодо відправки в Україну системи протиракетної оборони Patriot, про що може бути оголошено вже на цьому тижні. Повідомлення викликало реакцію РФ. Російське посольство у США заявило, що розцінить передачу ракетних комплексів Україні як провокаційний крок, який "призведе до непередбачуваних наслідків". Москва також пригрозила знищенням Patriot, назвавши їх "законною ціллю".
Будь ласка, зачекайте...
Но по большому счету самое важное в этой войне с россией - это целеуказание, которое нам дают союзники. В этом у них ооочень большие возможности. А в****** по цели мы и сами взмози
Ну це якась вища наглість!
А Америка ще й виправдовується!
- Слушай, Доцент! Я говорил тебе: лучше не приходи?
- Говорил.
- Я говорил тебе: с лестницы спущу?
- Говорил.
- Ну вот и не обижайся...
(спускает с лестницы)
(фильм "Джентльмены удачи")
- Ну теперь вы поняли , почему убежал Янукович ? Он и не мог по другому . Потому что украинцы не народ , это звери . С ними невозможно договориться , они не признают никаких авторитетов , делают только то , что считают нужным . Они ставят цель , и идут к ней не замечая вокруг никого и ничего , как зомби . Они бы не задумываясь ликвидировали Януковича и всех его соратников ... Их захлёстывает звериная ненависть ко всему что не укладывается в украинскую идеологию ... Ну і так далі - різна муйня , не варта уваги ..
Так от що хочу сказати , кацапи вйо.... нах з нашої землі , чим швидше тим краще для вас ... Хоч збережете свої нікчемні життя . Бо ви дійсно розбудили звіра , котрий мирно собі дрімав - на сонечку , і нікого не чіпав . Тепер ниєте .. Вам ніхто не винуватий .
Трампістам в'язниці , а трампу окрему камеру з мармуровими фонтанами та золотими балясінами, все як у його трамптауері, який виглядає наче еталон несмаку та марнотратства, у крадія, який не сплачував податки.
До речі, а чому Трампон з таким щастям та на волі?
Следующая цель Мелитополь... кажуть американцi....