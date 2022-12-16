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Угорщина хоче пришвидшити рух України в ЄС і зберегти зв’язки з Росією, - радник Орбана

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

угорщина

Радник прем’єра Угорщини заявив, що країни Євросоюзу повинні натиснути на Єврокомісію для прийняття України в ЄС.

Будапешт виступає за прискорену інтеграцію України до Європейського Союзу. При цьому Угорщина хоче зберегти тісні зв'язки з Російською Федерацією. "Угорська позиція базується на ідеї взаємозв'язку. Тому ми не повинні відокремлювати себе один від одного", - заявив головний радник прем'єр-міністра Угорщини Балаш Орбан в інтерв'ю Bloomberg, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

За його словами, угорський уряд вважає, що Європейська комісія повинна підтримати якнайшвидше рух Києва в ЄС і вступ до блоку Сербії.

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"Ми сподіваємося, що це (членство України в ЄС. - Ред.) відбудеться якомога швидше. А країни-члени повинні тиснути на Єврокомісію, щоб прискорити цей процес", - підсумував політик.
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Топ коментарі
+13
І рибку з'їсти і на путіна присісти як то кажуть.
Ну-ну, в процесі може срака репнути від такого шпагату.
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16.12.2022 23:44
+9
Перевод с мадьярского-И рыбку съесть, и нах..сесть.
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16.12.2022 23:46
+8
Видно сусіди мадярам пригрозили економічною блокадою - якщо продовжать "бикувать"
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16.12.2022 23:53
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І рибку з'їсти і на путіна присісти як то кажуть.
Ну-ну, в процесі може срака репнути від такого шпагату.
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16.12.2022 23:44 Відповісти
Перевод с мадьярского-И рыбку съесть, и нах..сесть.
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16.12.2022 23:46 Відповісти
Щось у лісі здохло
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16.12.2022 23:46 Відповісти
Видно сусіди мадярам пригрозили економічною блокадою - якщо продовжать "бикувать"
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16.12.2022 23:53 Відповісти
Паралельні світи, у них там є бабник із шарфом Орбан, а є й опозиція, він навіть не єврей, а радянський ж..д. і вичавлює з ЄС усі пільги, під цю дудку а вони добрі люди не можуть хама поставити на місце бо добрі
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17.12.2022 01:12 Відповісти
або русскіє вже придумали якусь "многоходовочку"
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17.12.2022 00:54 Відповісти
Я знаю причину, но писать ее не буду.
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17.12.2022 01:07 Відповісти
зовсiм здурiли. пора вже їм їхати за Урал, на їхню батькiвщину.
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16.12.2022 23:47 Відповісти
Однією дупою на двох стільцях-так не буває.Взагалі "тісні стосунки" з кацапською помийкою вбивць,мародерів,педофілів,терористів,це як називається?Співпраця з терористами?Тоді питання вже до ЄС-що робить країна,що підтримує терористів в Євросоюзі?
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16.12.2022 23:47 Відповісти
Борислав Береза з цього приводу запитує в своєму телеграмі:
"Извините, а что это было, кто так вжарил венгров и что происходит? )))"
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16.12.2022 23:50 Відповісти
А если россии внезапно не станет, Орбан не обидится? Это очень важно.
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16.12.2022 23:50 Відповісти
Десь читав, що ******** вигідно (!) аби Україна вступила в ЄС. По-перше таким чином, мадярський етнос якби об'єднається в одну державу під прапором Євросоюзу. По-друге, з економічної і безпекової точки зору, оскільки ******** не буде окраїною ЄС і підтягування України в економіці буде позитивно впливати на саму мадярщину. А ось серби - це нація лайно. Скільки не пересікаюсь з ними в коментах на фб, вони завжди на стороні парашиї. Їм західні цінності дуже далекі. Тому нахєр їх тягнути у ЄС?!
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16.12.2022 23:58 Відповісти
щоб не мати русскіх військовиї баз на Балканах, бо це буде плацдармом для нападу русскіх на Південь Європи. То саме і з Угорщиною.
От навіщо Білорусія і Крим потрібні русскім? Щоб напасти на Україну, а навіщо їм Україна? по-перше китайці їх витісняють з Сибіру, а сама Московія крім лайна вже давно нічого не виробляє, по-друге знову ж таки плацдарм для нападу вже на Європу Східну, якось так.
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17.12.2022 00:58 Відповісти
Кацапи завжди рвались до южного моря , бо им в болотах холодно и туберкулезно. Сегодня вместе с турками надо отобрать у них побережье черного моря
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17.12.2022 01:10 Відповісти
А промєжность не порветься?
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17.12.2022 00:03 Відповісти
У нас почти те же цели, послать орбана ***** а ******* с Евросоюза
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17.12.2022 00:18 Відповісти
Це про рибу й сексуальне самозадоволення - удачі...
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17.12.2022 00:21 Відповісти
Багатоходівочка від вови. Або гра з не нульовими сумами. Хто в курсі, той зрозуміє.
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17.12.2022 01:51 Відповісти
У того Орбана срака вже штопана-перештопана, бо то туди, то сюди.
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17.12.2022 02:19 Відповісти
https://youtu.be/lhYrk4Y1OeI...

Блогер Иван Яковина о рюZkiм Вермахта и генераторах щоб був Свєт у кожній хаті...або родині..Зеля та його банда вам його не дасть...
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17.12.2022 05:53 Відповісти
Тупі, як сибірські валянки.
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17.12.2022 10:33 Відповісти
На венгерских болотах все без изменений.
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17.12.2022 10:50 Відповісти
хочет и рыбку съесть и ***** сесть.
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17.12.2022 20:25 Відповісти
 
 