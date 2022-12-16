Угорщина хоче пришвидшити рух України в ЄС і зберегти зв’язки з Росією, - радник Орбана
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Радник прем’єра Угорщини заявив, що країни Євросоюзу повинні натиснути на Єврокомісію для прийняття України в ЄС.
Будапешт виступає за прискорену інтеграцію України до Європейського Союзу. При цьому Угорщина хоче зберегти тісні зв'язки з Російською Федерацією. "Угорська позиція базується на ідеї взаємозв'язку. Тому ми не повинні відокремлювати себе один від одного", - заявив головний радник прем'єр-міністра Угорщини Балаш Орбан в інтерв'ю Bloomberg, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
За його словами, угорський уряд вважає, що Європейська комісія повинна підтримати якнайшвидше рух Києва в ЄС і вступ до блоку Сербії.
"Ми сподіваємося, що це (членство України в ЄС. - Ред.) відбудеться якомога швидше. А країни-члени повинні тиснути на Єврокомісію, щоб прискорити цей процес", - підсумував політик.
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Ну-ну, в процесі може срака репнути від такого шпагату.
"Извините, а что это было, кто так вжарил венгров и что происходит? )))"
От навіщо Білорусія і Крим потрібні русскім? Щоб напасти на Україну, а навіщо їм Україна? по-перше китайці їх витісняють з Сибіру, а сама Московія крім лайна вже давно нічого не виробляє, по-друге знову ж таки плацдарм для нападу вже на Європу Східну, якось так.
Блогер Иван Яковина о рюZkiм Вермахта и генераторах щоб був Свєт у кожній хаті...або родині..Зеля та його банда вам його не дасть...