Кулеба про Patriot для України: Остання розмова Зеленського і Байдена була "патріотичною"
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував інформацію про можливу передачу Україні ЗРК Patriot від США.
В інтерв'ю Obozrevatel глава МЗС сказав, що "інформація є, але [право оприлюднити її] ми залишимо Білому дому", передає Цензор.НЕТ.
За словами Кулеби, питання Patriot — одне з найскладніших, з яким доводилося мати справу дипломатичній команді президента України.
"Можу зараз сказати лише дві речі. По-перше, остання розмова між президентами Володимиром Зеленським і Джо Байденом була справді "патріотичною", а по-друге, нічого неможливого не буває. Все неможливе можливе, якщо ретельно, планово, по всіх напрямках над цим працювати. Але, безумовно, треба завжди чекати на офіційні повідомлення… В тому, що рано чи пізно це станеться, я не сумніваюся", — уточнив Кулеба.
Президенти України та США востаннє говорили 11 грудня. Тоді Володимир Зеленський закликав американського колегу посилити допомогу зі зміцнення та розширення ефективності ППО України.
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в рашке русские, конечно, есть. Но, єто совсем другая история.
В украиском язьіке есть отдельньіе слова для обозначения понятий "русский" (русьский от слова Русь) и "российский". Язьік рашки, к слову, в украинском язьіке назівается "российский", что, с моей точки зрения, очень точно.
Мистер Байден, хочу хмыря мавзолейного Вермахта завалить...
Штирлиц...вам нужно Новичок взять..чтоб наверняка....эту гниду кончить...💀☠️💀💥💥💥
Нове озброєння для України...
Союзнички пля...
Сказку про Рихарда Зорге типа крутого советского Штирлица..,читали?🤣
Недоречними виглядають. на тлі цього дійства . піар--акції ЗЕ--шелихвостів...Голвний дипломат України Кульбаба / мабуть у сруликів це ментально--генетичне: демонструвати Світу про свою геніальність і винятковість.../ все вискакував із колуарів і " ЗАСПОКОЮВАВ " - нас :---Всьо буде хорошо !!! Мовляв: -- Дивіться.!!! Це все ми ініціювали...
22.12.2022 17:24 Відповісти Видалити
P.S/ Це так нагадує мультик "Жабка мандрівничка " На прохання скреготушечки взяти і її у Африку--жерафрику гусині взялися нести гілочку. за яку і вчепилася скракля...Летять..У жаб*ячому царстві подив :---- Дивіться--дивіться ! І хто це лишень придумав !?Це вже стало НЕ стерпно. для анбітної КВАКУШІ !!! --- Це я... Це я !!! І гепнулася вонючку-багнючку.