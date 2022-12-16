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Кулеба про Patriot для України: Остання розмова Зеленського і Байдена була "патріотичною"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

зрк,patriot

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував інформацію про можливу передачу Україні ЗРК Patriot від США.

В інтерв'ю Obozrevatel глава МЗС сказав, що "інформація є, але [право оприлюднити її] ми залишимо Білому дому", передає Цензор.НЕТ.

За словами Кулеби, питання Patriot — одне з найскладніших, з яким доводилося мати справу дипломатичній команді президента України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Держдепартамент про погрози РФ через можливе постачання ЗРК Patriot: "Байден попереджав Путіна, що США надаватимуть підтримку Україні"

"Можу зараз сказати лише дві речі. По-перше, остання розмова між президентами Володимиром Зеленським і Джо Байденом була справді "патріотичною", а по-друге, нічого неможливого не буває. Все неможливе можливе, якщо ретельно, планово, по всіх напрямках над цим працювати. Але, безумовно, треба завжди чекати на офіційні повідомлення… В тому, що рано чи пізно це станеться, я не сумніваюся", — уточнив Кулеба.

Президенти України та США востаннє говорили 11 грудня. Тоді Володимир Зеленський закликав американського колегу посилити допомогу зі зміцнення та розширення ефективності ППО України.
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Топ коментарі
+3
А Зеленський тут при чому. Яка його роль у постачанні "Patriots" в Україну? Може хтось пояснити?
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17.12.2022 00:18
+2
к черту конвекции, дайте Украине бомбардировщики с напалмом!
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17.12.2022 00:03
+2
Где можно заблокировать все посты вокруг Патриот, и позволить только новость про то что он в Украине уже работает?
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17.12.2022 00:30
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к черту конвекции, дайте Украине бомбардировщики с напалмом!
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17.12.2022 00:03 Відповісти
Сжечь русских всех до последнего!
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17.12.2022 00:07 Відповісти
А Зеленський тут при чому. Яка його роль у постачанні "Patriots" в Україну? Може хтось пояснити?
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17.12.2022 00:18 Відповісти
Байден вместо помощи склоняет к переговорам о замораживании войны.
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17.12.2022 00:52 Відповісти
Трохи не так, для передачі Patriots склоняє "к выдаче Коломойского"....
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17.12.2022 10:05 Відповісти
Байдену насрать на беню
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17.12.2022 10:16 Відповісти
Где можно заблокировать все посты вокруг Патриот, и позволить только новость про то что он в Украине уже работает?
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17.12.2022 00:30 Відповісти
Байден очень хочет победы Украины, но без поражения раши. Поэтому его надо уговаривать давать помощь. Всё это он прикрывает демагогией про избежание эскалации. Если бы немецкому гитлеру говорили про страх перед ним так, как говорят это гитлеру русскому, то он прожил бы до самой старости.
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17.12.2022 00:51 Відповісти
российскому гитлеру, Вьі хотели сказать?

в рашке русские, конечно, есть. Но, єто совсем другая история.
В украиском язьіке есть отдельньіе слова для обозначения понятий "русский" (русьский от слова Русь) и "российский". Язьік рашки, к слову, в украинском язьіке назівается "российский", что, с моей точки зрения, очень точно.
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17.12.2022 01:13 Відповісти
С этим согласен, но эти понятия давно смешались в разговорной речи
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17.12.2022 10:15 Відповісти
Хрюкни про Киев за два дня... Симоньянша🤣
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17.12.2022 05:31 Відповісти
Штирлиц...а зачем вам бонба?
Мистер Байден, хочу хмыря мавзолейного Вермахта завалить...
Штирлиц...вам нужно Новичок взять..чтоб наверняка....эту гниду кончить...💀☠️💀💥💥💥
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17.12.2022 05:03 Відповісти
https://youtu.be/kGRmfgKXxu4...

Нове озброєння для України...
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17.12.2022 05:30 Відповісти
Як розуміти цього Кулебу? Що попередні розмови не були "патріотичними"? А що ознвчає поняттґ "патріотична розмова" А що означає "патріотизм" для Зєлєнского? 🤔 Бо якщо розуміти Байдена, який є патріотом США, то він дав дозвіл поставляти Петріоти виключно через патріотизм. Він зрозумів, що без цього Штати понесуть втрати на відновлення України і на допомогу їй значно бітьші, ніж по тавивши Петріоти. Не віднвлювати Україну і не допомагати їй у війні і відбудові - ще гірше. Бо тоді доведеться кудись прийняти і якось розмістити десятки мільйонів біженців. І це ще не найбільша проблема. Найбільша проблема - уе руйнування світового порядку, за яким США були грубо кажучи головними у цьому світі, що дозволяло долару бути світовою валютою, а Штатам - процвітати. Не треба бути Вангою, щоб зрозуміти, що допоога Штатів буде наростати. І не лише кількісно, а й якісно. Бо перетворення цієї війни у довготривалу канітєль зробить Штати біднішими. А там вміють рахувати гроші.
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17.12.2022 07:33 Відповісти
А с чего вы взяли что тушонка Рузвельта спасла дохлый Ссср от Гитлера?🤣 лэнд-Лиз для Сралинских идиотов Рузвельт подписал ещё 11 марта 1941 года..когда советское быдло было союзником Гитлера...,а также союзником Японии и Италии с Венгрией Румынией и прочими братанами Гитлера...

Союзнички пля...
Сказку про Рихарда Зорге типа крутого советского Штирлица..,читали?🤣
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17.12.2022 08:13 Відповісти
спасла. В критическом 42ом армию кормить уже было нечем - тушенка с крабами и сгущенкой сильно помогли от коллапса во второй половине 42го. Собственно Гитлер стремился перекрыть главную артерию с Ирана. Да и Иран собственно и разделили СССР и Британия между собой в августе 41го ради этой артерии(скорей даже аорты)
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17.12.2022 09:04 Відповісти
То тре пару яєць мати для таких децизій. У Рейгана вони були
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17.12.2022 08:56 Відповісти
Це беззуба дипломатія похвалила Зельоного, чи що? А тоді, про що до тепер говорили? Зельонкін розказував про хитрощі виконання номерів з урахуванням фізичних вад противника, щоб догодити замовнику політичної розправи?
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17.12.2022 10:07 Відповісти
Позиція Байден . його виступ /та ажніяк не КВН --івські піарні ініціативи ЗЕ-- коміка /.---це доленосна. значима подія. для переможного поступу України.. НЕ дивлячись на підступне шкідництво ЗЕ--охвістя. супердержава. США. переконливо підтвердила---- НЕ покине нас з допомогою сам-на-сам . у спротиві азійським людожерам... Це дань Великого амереканського народу .-- народу України. що бореться за СВОБОДУ і перемагає...
Недоречними виглядають. на тлі цього дійства . піар--акції ЗЕ--шелихвостів...Голвний дипломат України Кульбаба / мабуть у сруликів це ментально--генетичне: демонструвати Світу про свою геніальність і винятковість.../ все вискакував із колуарів і " ЗАСПОКОЮВАВ " - нас :---Всьо буде хорошо !!! Мовляв: -- Дивіться.!!! Це все ми ініціювали...

22.12.2022 17:24 Відповісти Видалити
P.S/ Це так нагадує мультик "Жабка мандрівничка " На прохання скреготушечки взяти і її у Африку--жерафрику гусині взялися нести гілочку. за яку і вчепилася скракля...Летять..У жаб*ячому царстві подив :---- Дивіться--дивіться ! І хто це лишень придумав !?Це вже стало НЕ стерпно. для анбітної КВАКУШІ !!! --- Це я... Це я !!! І гепнулася вонючку-багнючку.
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22.12.2022 18:51 Відповісти
 
 