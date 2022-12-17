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Постійний терор України є сюрреалістичним, потрібно вже зараз збільшити постачання зброї для ЗСУ, - глава МЗС Естонії Рейнсалу

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

зсу

Глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу назвав російський ракетний терор сюрреалістичним та закликав збільшити військову допомогу для ЗСУ.

"Постійний терор, який доводиться переживати і якому доводиться протистояти українцям, є сюрреалістичним. Сьогодні знову на Україну впали ракети та бомби", - заявив він, передає Цензор.НЕТ з посиланням на НВ.

Він додав, що українським силам необхідно передавати більше зброї вже зараз.

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"Коли ми скажемо достатньо? Ми маємо збільшити постачання зброї та зробити це зараз", - наголосив він.
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Дакую країнам балтії які нас завжди підтримували і називають речі своїми іменами 👍🏻
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17.12.2022 00:45 Відповісти
Балтійські народи і самі достатньо настраждались від радянської окупації, тож вони добре знають, с ким ми зараз маємо справу - інших треба було везти для цього по містам боїв і російских злочинів проти людяності, і тикати їх носом в усі ці звірства.
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17.12.2022 01:03 Відповісти
 
 