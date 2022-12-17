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Постійний терор України є сюрреалістичним, потрібно вже зараз збільшити постачання зброї для ЗСУ, - глава МЗС Естонії Рейнсалу
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу назвав російський ракетний терор сюрреалістичним та закликав збільшити військову допомогу для ЗСУ.
"Постійний терор, який доводиться переживати і якому доводиться протистояти українцям, є сюрреалістичним. Сьогодні знову на Україну впали ракети та бомби", - заявив він, передає Цензор.НЕТ з посиланням на НВ.
Він додав, що українським силам необхідно передавати більше зброї вже зараз.
"Коли ми скажемо достатньо? Ми маємо збільшити постачання зброї та зробити це зараз", - наголосив він.
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Luis Santos
показати весь коментар17.12.2022 00:45 Відповісти Мені подобається 5
Only
показати весь коментар17.12.2022 01:03 Відповісти Мені подобається 5
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