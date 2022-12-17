Переговори можливі, але не з нацистською Росією та після визволення окупованих територій, - Зеленський
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Переговори з Росією можливі після визволення окупованих територій України. Однак вони мають бути на основі поваги.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент України Володимир Зеленський заявив у інтерв'ю для французького телеканалу LCI .
Він зазначив, що наразі немає предмета для розмови, попри заклики третіх сторін.
"Все, що нас цікавить, - це звільнення наших власних земель, після чого нам доведеться говорити з Росією, готовою поважати свого співрозмовника і повертати те, що нам належить. Саме з такою Росією я готовий вести переговори, але не з тією Росією, яка у нас є на цей час з нацистською Росією", - заявив Зеленський.
При цьому він переконаний, що президент РФ Володимир Путін не хоче миру.
"Я не впевнений, що він готовий робити висновки з тієї трагедії, яку він завдав Україні, світу, але насамперед своєму суспільству, своїй країні. Знаю, що деякі пропонують сісти з ним за стіл переговорів, але я не бачу, про що домовлятися", - сказав Зеленський.
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Это ответ Байдену
От що він зібрався повертати переговорами?
«говорити з Росією, готовою поважати свого співрозмовника і повертати те, що нам належить. Джерело: https://censor.net/ua/n3387544
Намогатися добитися від них нормально поваги як між людьми буває - марна справа, вони прикинуться що все зрозуміли і каяться, щоб знову спробувати нас знищити, як тільки буде слушний момент. То ж перемовини тільки на засадах, що вони будуть боятися до усрачки порушити домовленності, бо будуть знати що розплата буде неминучою і болючою. Для цього треба бути завжди, завжди готовим і економічним і військовим шляхом надавати бомбулей, да, так як США ті ж.
Я розумію, що він не українець, але це нахабство у лояльності до агресора уже перевешило межу терпіння.
А треті сторони уже побачили, що ось такий сюр і абсурд буває, коли у вас на посаді президента агент ворожої держави.
1. Кто зовет Украину за стол переговоров?
Москва и ее холуи.
2. Зачем нужны переговоры Кремлю?
Решить свои военные и другие проблемы, что бы потом снова напасть.
Цель - уничтожить Украину, они не поменяли.
3. На что давят кацапы?
На страдания жертв их агрессии.
Что есть типичная тактика террористов- угроза принести еще больший ущерб заложникам.
4. Деморализация народа Украины
( у вас нет сил, ваши условия вы не сможете реализовать, запад вас « предал» и тд)
есть важная часть войны режима зу&ла.
5. Все кто распространяет анти украинские пропаганду кацапских фашистов есть врагом Украины, независимости от их локализации в мире и демагогии в аргументах.
Полный игнор кацапской пропаганде.
Делаем свое дело- приближаем Победу Украины.
Каждый. На своем месте. Кто сколько сможет.
PS: Наш призЕдент, договариваться о чём то с наследственными нацистами, можно только после полной выплаты ими всех, включая 1922, 33, 47 год, репараций и контроля за вооружением! Не раньше!!!
"Договор, подписанный с Россией, не стоит бумаги на которой написан". -- Отто фон Бисмарк! Это кровью написано в истории человечества - не стоит пренебрегать!!!