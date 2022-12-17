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Переговори можливі, але не з нацистською Росією та після визволення окупованих територій, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Переговори з Росією можливі після визволення окупованих територій України. Однак вони мають бути на основі поваги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент України Володимир Зеленський заявив у інтерв'ю  для французького телеканалу LCI .

Він зазначив, що наразі немає предмета для розмови, попри заклики третіх сторін.

"Все, що нас цікавить, - це звільнення наших власних земель, після чого нам доведеться говорити з Росією, готовою поважати свого співрозмовника і повертати те, що нам належить. Саме з такою Росією я готовий вести переговори, але не з тією Росією, яка у нас є на цей час з нацистською Росією", - заявив Зеленський.

При цьому він переконаний, що президент РФ Володимир Путін не хоче миру.

"Я не впевнений, що він готовий робити висновки з тієї трагедії, яку він завдав Україні, світу, але насамперед своєму суспільству, своїй країні. Знаю, що деякі пропонують сісти з ним за стіл переговорів, але я не бачу, про що домовлятися", - сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна сама вирішить, коли настане час для переговорів, - посол Німеччини Фельдгузен

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+16
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17.12.2022 01:15
+5
На основі поваги? а русскіє знають що таке повага? "ссишь, значит уважаешь" це повага по-русскі.
Намогатися добитися від них нормально поваги як між людьми буває - марна справа, вони прикинуться що все зрозуміли і каяться, щоб знову спробувати нас знищити, як тільки буде слушний момент. То ж перемовини тільки на засадах, що вони будуть боятися до усрачки порушити домовленності, бо будуть знати що розплата буде неминучою і болючою. Для цього треба бути завжди, завжди готовим і економічним і військовим шляхом надавати бомбулей, да, так як США ті ж.
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17.12.2022 01:03
+5
Нужно сжечь их всех, как паразитов!!!
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17.12.2022 01:08
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"...наразі немає предмета для розмови, попри заклики третіх сторін. "
Это ответ Байдену
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17.12.2022 00:59 Відповісти
Та ні, це тепер така риторика. Завтра обставини зміняться читатиме щос інше.
От що він зібрався повертати переговорами?

«говорити з Росією, готовою поважати свого співрозмовника і повертати те, що нам належить. Джерело: https://censor.net/ua/n3387544
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17.12.2022 11:04 Відповісти
На основі поваги? а русскіє знають що таке повага? "ссишь, значит уважаешь" це повага по-русскі.
Намогатися добитися від них нормально поваги як між людьми буває - марна справа, вони прикинуться що все зрозуміли і каяться, щоб знову спробувати нас знищити, як тільки буде слушний момент. То ж перемовини тільки на засадах, що вони будуть боятися до усрачки порушити домовленності, бо будуть знати що розплата буде неминучою і болючою. Для цього треба бути завжди, завжди готовим і економічним і військовим шляхом надавати бомбулей, да, так як США ті ж.
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17.12.2022 01:03 Відповісти
Та яка ще повага до москаліфф! Вбивці, руйнівники, кати!
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17.12.2022 01:51 Відповісти
Но пару сигарет в хремль отправить не мешало би, щоб вони таМ покурили
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17.12.2022 01:05 Відповісти
Украина защищается и должна убивать их- всеми средствами! Нужно производить припасы с напалмом и газами и вакуумные бомбы!

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17.12.2022 01:06 Відповісти
Нужно сжечь их всех, как паразитов!!!
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17.12.2022 01:08 Відповісти
😁🇺🇦
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17.12.2022 09:40 Відповісти
"не скажи свідоцтва хибного на ближнього твого" - Закон Божий. Чому усі повинни читати тебе? Згинь.
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17.12.2022 01:54 Відповісти
Ти будеш мене читати, хочеш ти того чи ні.Конституцію треба вчити.Ботва проплачена. Срані адепти зе все почують.
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17.12.2022 14:09 Відповісти
Украина должна пробудить максимальную злость и ненависть!!! Беспощадность!!!
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17.12.2022 01:09 Відповісти
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17.12.2022 01:15 Відповісти
Після жорстоких вбивств сотень тисяч українців цей псевдопрезидент ще згадує про мирні переговори? Жертва випрошує у агресора поваги, тримаючи його за горло?
Я розумію, що він не українець, але це нахабство у лояльності до агресора уже перевешило межу терпіння.
А треті сторони уже побачили, що ось такий сюр і абсурд буває, коли у вас на посаді президента агент ворожої держави.
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17.12.2022 02:19 Відповісти
Это он отвечает Байдену и Макрону на их хотелки
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17.12.2022 10:51 Відповісти
Нахвуй паРашу!
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17.12.2022 03:35 Відповісти
О тексте К.Обхол и в. Иванова:

1. Кто зовет Украину за стол переговоров?
Москва и ее холуи.

2. Зачем нужны переговоры Кремлю?
Решить свои военные и другие проблемы, что бы потом снова напасть.
Цель - уничтожить Украину, они не поменяли.

3. На что давят кацапы?
На страдания жертв их агрессии.

Что есть типичная тактика террористов- угроза принести еще больший ущерб заложникам.

4. Деморализация народа Украины
( у вас нет сил, ваши условия вы не сможете реализовать, запад вас « предал» и тд)
есть важная часть войны режима зу&ла.

5. Все кто распространяет анти украинские пропаганду кацапских фашистов есть врагом Украины, независимости от их локализации в мире и демагогии в аргументах.

Полный игнор кацапской пропаганде.

Делаем свое дело- приближаем Победу Украины.
Каждый. На своем месте. Кто сколько сможет.
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17.12.2022 06:08 Відповісти
А як же посмотреть в глаза путина увидеть там мир и договориться по середине і готувати людей брехнею про шашлик і під час війни знову брехати
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17.12.2022 06:54 Відповісти
Та мои чуваки Татаров и дЕрмак усьо паришають...а Марьяна Безмозглая ваше путлера застрелить..что Софья Перовская сЦаря аЛексашку в 1881 году к🤣
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17.12.2022 08:44 Відповісти
Он реально сказал с "нацистской", так на сайте TF-1. Я считаю это прорывом, потому как для Запада надо четко и внятно проводить параллели, как бы им этого не хотелось. Я бы хотел, что бы наши официалы, МИД, МО, и прочие, не стеснялись - "уничтожено столько-то нацистов".....
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17.12.2022 08:58 Відповісти
"Это тактика президента Путина, такая же грязная, как Гитлера в свое время"
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17.12.2022 09:16 Відповісти
Хіба німці робили катівні для немовлят?
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17.12.2022 09:50 Відповісти
Это все понятно, я только про то зло, с которым у Запада есть четкая ассоциация - это плохо и с Гитлером переговоры бесполезны.
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17.12.2022 10:13 Відповісти
Более полу тысяч лет касабские нацисты вылуплялись только для уничтожения разных народов и языков, а тут из-за какой то половинки касаба - *****, отказались от нацисткий идей "Сверхсвинособака", не поверю!!! Только с хорошо побитой свинособакой, можно поговорить, но не договариваться!!!
PS: Наш призЕдент, договариваться о чём то с наследственными нацистами, можно только после полной выплаты ими всех, включая 1922, 33, 47 год, репараций и контроля за вооружением! Не раньше!!!
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17.12.2022 10:15 Відповісти
Зеленский, пора уже думать о договорах и границах с Китаем!

"Договор, подписанный с Россией, не стоит бумаги на которой написан". -- Отто фон Бисмарк! Это кровью написано в истории человечества - не стоит пренебрегать!!!
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17.12.2022 10:25 Відповісти
А этот малорос все о переговорах....Победители не ведут переговоры с побежденными, разве что только формально...победители диктуют условия....
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17.12.2022 10:30 Відповісти
 
 