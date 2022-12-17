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Ворог відводить частину своїх військ із Каховки та Нової Каховки, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

каховка,нова

Противник здійснює передислокацію окремих підрозділів та відводить частину своїх військ з Каховки та Нової Каховки Херсонської області в район населеного пункту Нижні Сірогози.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

"Серед місцевих жителів військовослужбовці поширюють інформацію, що Каховка буде залишена російськими військами до кінця цього року, тому, лояльним до окупантів місцевим, пропонують переїзд до тимчасово окупованого українського Криму", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Окупанти готують примусову депортацію мешканців Каховки та Нової Каховки, - Хлань

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+9
Вчера из Британии вернулись наши морские котики, типа морпехи...,туда же в Шотландию отправили новых наших хлопців...💪✊щирп дяка Борису Джонсонюку🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🔱❤️🖤🔱
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17.12.2022 09:23
+8
Орки щось задумали. Надто нереально. Хоча, ЗСУ вміють робити чудеса. Може свинособаки розуміють що контрнаступ не витримають?
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17.12.2022 07:35
+4
по типу--будем брати Херсон а підуть у наступ на Харківщині.
перших чмобіків кинули,як мясо, щоб дали час підготовити сили в білорусії.
Залужний натякав про це,що 200тис.формують...знову наберуть мясо і кинуть в бій щоб стримувати ЗСУ і виснажити,ЗСУ,їх перемелять ,а от підготовлені, вже будуть йти за чмобіками, при наступі з Білорусії
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17.12.2022 07:34
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по типу--будем брати Херсон а підуть у наступ на Харківщині.
перших чмобіків кинули,як мясо, щоб дали час підготовити сили в білорусії.
Залужний натякав про це,що 200тис.формують...знову наберуть мясо і кинуть в бій щоб стримувати ЗСУ і виснажити,ЗСУ,їх перемелять ,а от підготовлені, вже будуть йти за чмобіками, при наступі з Білорусії
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17.12.2022 07:34 Відповісти
Та які вони там підготовлені за місяць? Плюс там переважна більшість явно не хоче воювати. А перший обстріл і ще більше не захочуть. Тут основне, щоб в нас зброї вистачило.
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17.12.2022 09:06 Відповісти
А у нас, що по іншому?
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17.12.2022 09:40 Відповісти
Неварто недооцінювати, і надіятися на їхнє авось....
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17.12.2022 09:42 Відповісти
Трохи по іншому. На скільки я чув, північ замінована, побудовані захисні лінії. Це не по дорозі колоною пертись. І наші люди захищають свою землю, в них принаймі мотивація є. А яка мотивація в тих, кого схопили на вулиці, дали якийсь автомат і відправили х-р зна куди, гинути х-р зна за що? Та і я не недооцінюю. Звичайно, коли лізе така навала озброєних під-рів, нажаль будуть і в нас жертви. А нашого солдата жалко, навіть якщо 1 загине.
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17.12.2022 09:56 Відповісти
Орки щось задумали. Надто нереально. Хоча, ЗСУ вміють робити чудеса. Може свинособаки розуміють що контрнаступ не витримають?
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17.12.2022 07:35 Відповісти
Виманюють ЗСУ на атаки, так само як під Херсоном у степах- поки ЗСУ намагалось продвинутись до міста то полягло немало наших воїнів. Але все вирішили Хаймерси і арта. І наступ вдався тільки від Кривого Рогу і Давидового Броду на півночі
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17.12.2022 09:11 Відповісти
Все идёт по плану.. Киев за два дня,а всю Украину за три...Ольга ********* и Маргарита Симоньян не звиздели...😝🤣
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17.12.2022 09:19 Відповісти
Вчера из Британии вернулись наши морские котики, типа морпехи...,туда же в Шотландию отправили новых наших хлопців...💪✊щирп дяка Борису Джонсонюку🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🔱❤️🖤🔱
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17.12.2022 09:23 Відповісти
там сунак зато решил нам помощь пересмотреть....разобраться так сказать...
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17.12.2022 15:50 Відповісти
Надо при отходе их как можно больше завалить.
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17.12.2022 11:17 Відповісти
Бегите, русня бегите. Мы вас еще и в Европе найдем, будем морды бить за каждый русский флаг
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17.12.2022 16:02 Відповісти
це тому що там йе вiддiлення Нова Пошта, щоб переправляти краденi машинки у чорну диру
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22.12.2022 12:39 Відповісти
 
 