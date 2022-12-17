1 162 1
Минулої доби вражено 5 районів зосередження ворога, один пункт управління та склад боєприпасів, - Генштаб
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Луганській області окупанти продовжують здійснювати тиск на місцевих підприємців та примушують їх перереєстровувати бізнес за законодавством Російської Федерації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Також, за даними Генштабу, підрозділи українських ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили 5 районів зосередження особового складу, один пункт управління та склад боєприпасів противника.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 16 декабря это 31822 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 23 декабря. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери Росгвардии с начала военных действий 5856 убитыми и пропавшими безвести.
https://t.me/generalsvr/1298