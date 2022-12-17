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Минулої доби вражено 5 районів зосередження ворога, один пункт управління та склад боєприпасів, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

повітряні,сили

У Луганській області окупанти продовжують здійснювати тиск на місцевих підприємців та примушують їх перереєстровувати бізнес за законодавством Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Також, за даними Генштабу, підрозділи українських ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили 5 районів зосередження особового складу, один пункт управління та склад боєприпасів противника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулої доби Сили оборони вразили 2 пункти управління та 4 райони зосередження ворога, - Генштаб

Автор: Ірина Дашківська
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Суббота 17.12.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 99435 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 16 декабря это 31822 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 23 декабря. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери Росгвардии с начала военных действий 5856 убитыми и пропавшими безвести.

https://t.me/generalsvr/1298
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17.12.2022 09:49 Відповісти
 
 