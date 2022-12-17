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Путін під час візиту в Мінськ тиснутиме на Лукашенка і створюватиме умови для нового наступу на Україну, - ISW

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

лукашенко,путін

Президент Росії Володимир Путін має намір чинити тиск на Олександра Лукашенка, який захопив владу у Білорусі, з метою домогтися поступок щодо інтеграції двох країн під час візиту до Мінська, а також створити умови для нового наступу на Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Президент Росії Володимир Путін чинитиме тиск на президента Білорусі Олександра Лукашенка з метою домогтися поступок щодо інтеграції двох країн під час візиту до Мінська.

Кремль прагне використати Союзну державу для встановлення російського контролю над Білоруссю.

Також зазначається, що Лукашенко вже створює інформаційні умови, щоби відхилити вимоги російської інтеграції, як він це робив десятиліттями.

Лукашенко підкреслив, що "Білоруссю керує ніхто, крім нас", і що Білорусь готова будувати відносини з Росією, але їхні зв'язки "завжди повинні виходити з того, що ми є суверенною та незалежною державою".

Лукашенко досі значною мірою чинив опір посиленим вимогам Росії про інтеграцію та відмовлявся залучити білоруські сили для участі у російському вторгненні в Україну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін планує відвідати Білорусь 19 грудня

Візит до Мінська може вказувати на те, що Путін намагається створити умови для поновлення наступу на Україну.

Наразі ISW оцінює вторгнення Росії в Україну з Білорусі як низьке, але можливе. Малоймовірно, що білоруські сили вторгнуться до України без російського ударного угруповання. Не очевидно, що Лукашенко відправить білоруські війська воювати в Україні навіть разом із російськими військами.

Однак зустріч Путіна та Лукашенка, як мінімум, сприятиме проведенню окремої російської інформаційної операції, спрямованої на те, щоб зламати волю України та готовність Заходу підтримувати Україну. Ця зустріч підкріпить російську інформаційну операцію, спрямовану на те, щоб переконати українців та мешканців Заходу у тому, що Росія може атакувати Україну з Білорусі. Тривалі удари Росії по Києву, постійні перекидання військ у Білорусь і войовнича риторика, що триває, є частиною цієї інформаційної операції.

Кремль навряд чи зламає волю українців до боротьби. Москва, ймовірно, намагається переконати Захід визнати, що Україна нібито не може суттєво змінити нинішню лінію фронту і що війна фактично зайшла у глухий кут.

ISW вважає, що такий висновок є неточним і що Україна має добрі шанси відновити значну критичну територію в найближчі місяці.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+22
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17.12.2022 08:46
+15
Да херня этот спектакль,хотят оттянуть наши силы на север, так как жепой чуют наступление ЗСУ на Запорожье.
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17.12.2022 08:18
+11
згадування прізвищ цих двох радянських підорів повинно відбуватися лише в контексті здійснення цілодобових заходів щодо їх знищення або видачі їх Україні для суду/знищення.
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17.12.2022 08:29
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чергове збочення двох напів розумних пенсіонерів .
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17.12.2022 08:16 Відповісти
І ЩЕ ОДИН ВИСНОВОК : БУЛЬБАШІ - ГНИЛИЙ "НАРОДЕЦ" .
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17.12.2022 08:55 Відповісти
Мы должны делать свою работу -- убивать ублюдков максимально всеми силами и способами
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17.12.2022 10:25 Відповісти
Було би непогано обох ублюдків завалити 😡
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17.12.2022 16:50 Відповісти
Да херня этот спектакль,хотят оттянуть наши силы на север, так как жепой чуют наступление ЗСУ на Запорожье.
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17.12.2022 08:18 Відповісти
пролетая над Соленскими лесами.. ну дальше вы знаете..
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17.12.2022 08:53 Відповісти
..один спектакль з навчаннями смердячих вздовж українськіх кордонів ми вже подивилися! Навіть Боневтік розповідав.. який гарний *спектакль*! Тільки зараз у *спектаклі* приймають участь всі українці! А всі попереджали Боневтіка , що спектакль без муляжів і циркових костюмів.... Тому і зараз відноситися до північного направлення потрібно серьозно.... Що і підтверджує Главком.
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17.12.2022 14:26 Відповісти
які умови з чим і з ким? з тим ще в них є скільки км після перетину кордону вони пройдуть?
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17.12.2022 08:22 Відповісти
Тиснуло б иого і не переставало -- він попутав століття -- собіратєль земель .
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17.12.2022 08:24 Відповісти
Рано чи пізно, але кацапи звідти нападуть, я маю на увазі сухопутні сили, бо кацапи вже давно використовують територію білорусі у війні проти України. Напад білоруських військ разом з пуйлом означатиме продовждення режиму пуйла на пів року на московії і крах правління бульби на білорусі, бо білорусь розділиться.
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17.12.2022 08:25 Відповісти
згадування прізвищ цих двох радянських підорів повинно відбуватися лише в контексті здійснення цілодобових заходів щодо їх знищення або видачі їх Україні для суду/знищення.
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17.12.2022 08:29 Відповісти
Злигалося два підараси.
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17.12.2022 08:29 Відповісти
У Лукі є такий шанс стати героєм України під час приватної бесіди.... Гадаю йому б пробачили все!
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17.12.2022 08:33 Відповісти
там колєньку за яйця тримають,а бульбяник його дуже любить,хотів ставити його як намістника бульбогубернії.був би титул--Чіпс Перший
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17.12.2022 09:11 Відповісти
Лука звісно набагато більший, але опонент займався дзюдо та має чорний пояс, тож, не факт, хто кого
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17.12.2022 18:27 Відповісти
Отой чорний пояс можливо фейк. В інтернеті може й зараз є відео де дзюдоїстка із РФ його легко поклала.
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17.12.2022 22:44 Відповісти
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17.12.2022 08:46 Відповісти
взяв би на руки )(уйла.то здавався б вище
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17.12.2022 09:06 Відповісти
Не все так плохо на расее касаемо электроники. Фюрер расеи ***** есть маленький надоносок с ростом полтора метра и очень комплексующий из-за этого, потому что все мировые лидеры называют его окурком и маленьким засранцем. Но высокоскрепная расея сильна не только петухами из говна, но и специалистами по рогам и копытам, которым анало-говнет. Нормально выглядит ***** на фоне уссатого луки при разнице в росте 31 см. .

В Сколково разработали чудо-копыта для своего фюрера, *****. И при встрече в былые годы с Трампом, с Байденом, а теперь и с уссатым лукой нормально будет выглядеть фюрер репоедов, срущий в чемодан со своим ростом в полтора метра на фоне луки при разнице в росте 31 см. В Сколково разработали роботизированные лабутены, которые сканируют рост собеседника, и при необходимости делают рост хозяина лабутенов выше собеседника на 2 см путем увеличения толщины (высоты ) нижних копыт.
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17.12.2022 11:20 Відповісти
Кровавый кремлевский карлик - это какая-то очень злая карикатура Истории... Мерзкая бледная поганка.
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18.12.2022 05:15 Відповісти
НУ давай Саня розставь ноги...
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17.12.2022 13:16 Відповісти
Здесь фотошопом, вместе с вытягиванием пуйла вверх и его кресло вытянули и потолок над ним подняли.
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17.12.2022 22:51 Відповісти
а вангісти казали ,шо впав зі сходів..на дупу..а )(уйло з візитом приперся...Не вірте різним "прєдсказатєлям"І не вірте в різні болячки,що ось ось здохне ,
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17.12.2022 09:05 Відповісти
Те що він хворий це факт.
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17.12.2022 09:15 Відповісти
в тому сенсі...так
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17.12.2022 09:21 Відповісти
Так він, мабуть, двійника до бидлорусії послав, а сам хворіє на дупу.
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17.12.2022 11:02 Відповісти
Уявляю як Крохмальпаша проклинає той день коли злигався з ******... А міг же з опозицією перетерти якось хитро.
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17.12.2022 09:30 Відповісти
Як це пуйло може їздили та посміхатися, коли весь світ знає, що воно пуйло і терорист, що воно ракетами б'є по будинках, в яких живуть люди, особливо жінки і діти?
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17.12.2022 09:36 Відповісти
Ну если сцарь параши поехало к рабу,значит раб на все согласиться. ******* бы какой нибудь протевобункерной ракетой по месту встречи.... Да не дадут ни ракеты ,ни разрешения некоторый граждане.
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17.12.2022 09:52 Відповісти
Вони можуть спільно надати наказ на наступ...
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17.12.2022 10:19 Відповісти
Говорят у ******* мамашка ещё живая, которая с ним не общается много лет. Хотя может уже и померла в этом году со стыда.
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17.12.2022 10:25 Відповісти
А таракашка уже боится в мордор ездить и с молью чаек пропивать.
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17.12.2022 10:55 Відповісти
Меня всегда забавляют фотки, на которых крупный мужик, уссатый Лука вместе с ******. Членоголовый фюрер репоедов ***** без дополнительных пристегнутых копыт с него полтораметровым ростом как раз будет своим крысинным носом упираться Луке в пуп.
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17.12.2022 11:06 Відповісти
еще раз заставить свинособаку идти на Киев решили два дибила)) но както свинособакам бы на донбассе до этого не сдохнуть))
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17.12.2022 11:07 Відповісти
Гойда!!!!
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17.12.2022 13:06 Відповісти
эх...а могло ж одной бульбы хватить...итить)))) да не с нашим то счастьем )))
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17.12.2022 14:49 Відповісти
Чик-чирик і в гробікє. Але точно, що не з нашим щастям.
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17.12.2022 23:13 Відповісти
Курви, запрошуємо, але прохання пакети прихопити з собою
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17.12.2022 16:39 Відповісти
ну таки да, Хйло конечно хотел бы под новый год запилить нечто типа официального "усоюзнивания". но это 1. нахрен никому не надо и 2. вряд ли сработает.
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17.12.2022 17:56 Відповісти
Нехай пуйло лукі в сраку натисне, і щоб скліщились в екстазі до інсульту та інфаркту.
Щоб скліщеними докліщили в мавзалєй.
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17.12.2022 18:24 Відповісти
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17.12.2022 18:31 Відповісти
от всей души, искренне и с огромнейшей любовью хочу пожелать всем народам расии сдохнуть... подохнуть... и чтобы даже наименование дебильной страны было забыто... будь ты, страна свинопасов и свиноматок, проклята!
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17.12.2022 19:55 Відповісти
Nado bit vnimatelnim, lukasenko voynoy protiv Ukraini ne poydet, skoree vseqo puk-in budet vospolzovatsya rosiyskimi voyskami v Belarusi i naqnetat obstanovku na severe Ukraini, selyu polucit desevuyu rovokatorskuyu poluticeskuyu osenku. gnida xocet pokazat na mir cto on ne odin i ctobi otmit ot sebya pozornuyu porajenie, takje otkrit severniy front xocet stravlivat belorusov s vami.
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17.12.2022 22:13 Відповісти
В концлагере Заксенхаузен было здание, формально находившееся за территорией лагеря. В нём были крематорий с четырьмя печами и газовая камера. Иногда людей, минуя регистрацию в лагере, отправляли сразу в это здание для массовых казней. Знаете, как называлось здание? "Станция Z".
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17.12.2022 23:03 Відповісти
У кацапья вряд ли сейчас возможен полный захват Беларуси. Почти все войска задействованы в Украине. Не думаю, что беларусы без нападения крупной армии захотят сдаваться.
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17.12.2022 23:32 Відповісти
Горіти у Вогні всім кацапам і білокацапам...
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18.12.2022 10:29 Відповісти
Навіть у позі "зверху" Путін не зможе тиснути на достатньо важкого Лукашенка. Інші пози для бацьки взагалі безпечні.
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18.12.2022 11:48 Відповісти
******* точкою у по цим підерам
горіти у пеклі вам ******.
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18.12.2022 14:00 Відповісти
И ЗАХВАТА БЕЛАРУСИ !?)
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13.03.2023 07:14 Відповісти
УКРАИНА УЖЕ ТОЧНО ПАНЬКАТЬСЯ НЕ БУДЕТ !!!
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13.03.2023 07:15 Відповісти
ВАГНЯР ПЕРЕХОДИТ НА ДЕТЕЙ С ПОДЗЕМЕЛЬЯ !)
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13.03.2023 07:17 Відповісти
 
 