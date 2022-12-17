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Зима буде дуже динамічним часом. Протиповітряна оборона - наш пріоритет допомоги Україні, - Пентагон

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

пентагон

Підвищення боєздатності Збройних сил України відбуватиметься у режимі "високої терміновості".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інтерв'ю заступника помічника міністра оборони США щодо Росії, України та Євразії Лори Купер для "Голосу Америки".

США мають намір збільшувати кількість українських військовослужбовців, яких вони навчають щомісяця.

За її словами, сьогодні на фронті "цілком інша гра", якщо говорити про навички українських Збройних сил, порівняно з тим, коли США вперше розпочали навчання українських сил після того, як Росія вдерлася до Криму у 2014 році.

"Зима буде дуже динамічним часом. Я думаю, що деякі люди думають про зиму як час для відпочинку та переобладнання, але ми не бачимо жодних ознак того, що українці зупиняться, і ми, безумовно, очікуємо, що росіяни також можуть спробувати просунутися", – зазначила Купер.

Купер не підтвердила заяви офіційних осіб США цього тижня про те, що Сполучені Штати готуються відправити в Україну комплекси ПРО Patriot, які можуть допомогти збивати російські ракети.

"Але я можу підтвердити, що протиповітряна оборона є нашим пріоритетом, і ми розглядаємо низку способів, якими ми можемо підтримати Україну та її потреби у протиповітряній обороні. NASAMS була частиною цього", - сказала вона.

Купер також підтвердила, що США відправили Україні компоненти для ЗРК С-300 для підтримки можливостей протиповітряної оборони до того, як було розгорнуто комплекси NASAMS.

"Навесні минулого року ми відправляли українцям запасні частини, щоб підтримувати їх системи С-300 у робочому стані. Однак системи NASAMS справді мають головну здатність, яку українці відразу ж змогли неймовірно ефективно використовувати проти російських ракетних загроз, а також проти російських безпілотних літальних апаратів", - Наголосила Лора Купер.

Тактику російських військ в Україні Купер описала як "м'ясорубку, в яку кидають людей, не зважаючи на величезні втрати".

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+4
Коротше пятниця пройшла і ніхто нам Petriot не дав. Все як завжди - піськов виразив азабоченность і америкоси дристонули.
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17.12.2022 09:06
+3
Все менше ракет пуйла долітає до цілі, є дірки. Якщо США їх залатають і дадуть нам свої ППО, що дістануть носіїв ракет, то ми їх просто позбиваємо і вони поскинглять щось про ядерну бомбу і перестануть займатися атакою зі своєї території. Але це моя особиста думка, я можу помилятися.
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17.12.2022 08:28
+2
Herman Aksom

@eternalrailway

·

1 год

Весь день немає нічого, ні електрики ні моб. інтернету. Де взяти хоч якісь новини? Ловлю радіо. Радіо нв. Думаєте новини розповідають? Ні. Дзвонять арестовивичу. Тому, який в літку казав "нікагда расія не сможет аднавременна віпустіть 40 ракет!". І питають думку цього експерта.
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17.12.2022 09:53
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Все менше ракет пуйла долітає до цілі, є дірки. Якщо США їх залатають і дадуть нам свої ППО, що дістануть носіїв ракет, то ми їх просто позбиваємо і вони поскинглять щось про ядерну бомбу і перестануть займатися атакою зі своєї території. Але це моя особиста думка, я можу помилятися.
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17.12.2022 08:28 Відповісти
Слава ЗСУ!
Всім, від рядового Воїна до Генералів!

Тепер ви оцінили наших Генералів?
Вони - найкращі у світі!

Стосовно США: мати фантастичну розвідку, ресурси і при цьому абсолютно провально передбачати розвиток подій та планувати....
надо умєть!

В Україні власник сільмага не взяв би службовців пентагона навіть продавщицями.
Пентагон хай молиться, що у них шеф не Генерал Залужний, бо 90% таких службовців він би звільнив, а ще 10% - застрелились

Натомість укомплектував би цю контору нашими Генералами та Волонтерами 😂
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17.12.2022 13:21 Відповісти
Треба щось дальше за хімарс. Залужний казав, що вони великі склади стараються розташовувати поза зоною досяжності. За останній час з великих вразили недалеко від Бахмута.
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17.12.2022 08:49 Відповісти
Коротше пятниця пройшла і ніхто нам Petriot не дав. Все як завжди - піськов виразив азабоченность і америкоси дристонули.
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17.12.2022 09:06 Відповісти
Байден требует пойти на уступки, переговоры и закончить через это войну. Опции - границы на 24 февраля, признание Крыма. За это он даст два "Патриота".
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17.12.2022 10:37 Відповісти
три...
три патріота, фінський холодильник і безкоштовна путівка в санаторій 😕

германські села такі села, населюковніші із усіх сел ! 😢
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17.12.2022 13:05 Відповісти
Herman Aksom

@eternalrailway

·

1 год

Весь день немає нічого, ні електрики ні моб. інтернету. Де взяти хоч якісь новини? Ловлю радіо. Радіо нв. Думаєте новини розповідають? Ні. Дзвонять арестовивичу. Тому, який в літку казав "нікагда расія не сможет аднавременна віпустіть 40 ракет!". І питають думку цього експерта.
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17.12.2022 09:53 Відповісти
"какое дерьмо ваша заливная рыба!" 😂

а хто заставляє Вас її їсти слухати обдристовича?
Якщо немає чого робити, то лягай спати 😕
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17.12.2022 11:29 Відповісти
В тому то і страва. Що абдристович лунає з кожної праски. На виборах побачите результат. Потім не дивуйтесь, бо ви не слухали і зневажали.
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17.12.2022 12:51 Відповісти
я не забуваю вимикати праску 😂

і Вам раджу зберігати душевний спокій і зневажати муркота корвалолича
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17.12.2022 13:07 Відповісти
Я і не вмикаю. Кажу вам, що українці це дивляться.
Та якби зараз обирали головнокомандувача військами , то перші три місця посіли би арестович притула і якесь чмо з кварталу, а Залужний четверте.
От в чому біда. Жити серед тих придурків.
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17.12.2022 14:51 Відповісти
Очередное бла-бла-бла...всякие заверения, слова поддержки, восхищение...все только на словах....скоро год войне, Украина без света, а они только пво хотят дать....вот такие союзники...ах да, я же забыл, что и за подачки их нужно в тухис целовать...тут же по прежнему большинство этим занимается....
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17.12.2022 10:27 Відповісти
тільки не кажи що Захід не хоче зробити з рашки інваліда


все одно не повірю
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17.12.2022 13:10 Відповісти
Это же торговцы, такие же точно сдали Чехословакию гитлеру. Но Украина в отличии от Чехословакии дала бой - иначе был бы результаткак в 1938г
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17.12.2022 14:40 Відповісти
Вон, гляди...уже крысы комменты поблочили....
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17.12.2022 17:16 Відповісти
Если бы хотели, то давно бы інваліда зробили
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17.12.2022 21:40 Відповісти
 
 