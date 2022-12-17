Зима буде дуже динамічним часом. Протиповітряна оборона - наш пріоритет допомоги Україні, - Пентагон

Підвищення боєздатності Збройних сил України відбуватиметься у режимі "високої терміновості".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інтерв'ю заступника помічника міністра оборони США щодо Росії, України та Євразії Лори Купер для "Голосу Америки".

США мають намір збільшувати кількість українських військовослужбовців, яких вони навчають щомісяця.

За її словами, сьогодні на фронті "цілком інша гра", якщо говорити про навички українських Збройних сил, порівняно з тим, коли США вперше розпочали навчання українських сил після того, як Росія вдерлася до Криму у 2014 році.

"Зима буде дуже динамічним часом. Я думаю, що деякі люди думають про зиму як час для відпочинку та переобладнання, але ми не бачимо жодних ознак того, що українці зупиняться, і ми, безумовно, очікуємо, що росіяни також можуть спробувати просунутися", – зазначила Купер.

Купер не підтвердила заяви офіційних осіб США цього тижня про те, що Сполучені Штати готуються відправити в Україну комплекси ПРО Patriot, які можуть допомогти збивати російські ракети.

"Але я можу підтвердити, що протиповітряна оборона є нашим пріоритетом, і ми розглядаємо низку способів, якими ми можемо підтримати Україну та її потреби у протиповітряній обороні. NASAMS була частиною цього", - сказала вона.

Купер також підтвердила, що США відправили Україні компоненти для ЗРК С-300 для підтримки можливостей протиповітряної оборони до того, як було розгорнуто комплекси NASAMS.

"Навесні минулого року ми відправляли українцям запасні частини, щоб підтримувати їх системи С-300 у робочому стані. Однак системи NASAMS справді мають головну здатність, яку українці відразу ж змогли неймовірно ефективно використовувати проти російських ракетних загроз, а також проти російських безпілотних літальних апаратів", - Наголосила Лора Купер.

Тактику російських військ в Україні Купер описала як "м'ясорубку, в яку кидають людей, не зважаючи на величезні втрати".